Leslie Shaw expone condiciones de Carlos Rincón para tener autoría total de ‘Hay niveles’: “Quiere que le grabe dos canciones”

Leslie Shaw revela que Carlos Rincón le pidió grabar dos canciones a cambio de los derechos de ‘Hay niveles’. ATV.

Leslie Shaw volvió a ser protagonista de los titulares tras denunciar públicamente una polémica propuesta del compositor Carlos Rincón, quien estaría buscando apropiarse del 100 % de los derechos de autor del exitoso tema ‘Hay niveles’.

En declaraciones brindadas al programa ‘Magaly TV, La Firme’, la cantante reveló detalles del conflicto legal que mantiene con Rincón, afirmando que este le ofreció grabar dos nuevas canciones para su orquesta a cambio del porcentaje restante de autoría.

La artista, conocida como la ‘Barbie de la cumbia’, se mostró indignada y decidió tomar medidas radicales tras la propuesta. “Yo no quiero verle la cara a ese señor, menos trabajar con él ni con su orquesta”, expresó.

Leslie Shaw revela que Carlos Rincón le pidió grabar dos canciones a cambio de los derechos totales de ‘Hay niveles’. IG

Carlos Rincón busca quedarse con el 100 % de ‘Hay niveles’

Durante la transmisión del programa del 16 de mayo, se difundieron capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp, donde Shaw explica que sus abogados le advirtieron que Rincón tenía muchas posibilidades de arrebatarle el 20 % restante de los derechos que aún posee.

“A mí, los abogados me dijeron que el tío me quiere quitar el 20 % y que tiene todas las de ganar. Y yo le dije que lo haga”, se lee en uno de los mensajes.

No obstante, el punto de quiebre llegó cuando se le comunicó una propuesta que la cantante calificó de absurda: cantar dos temas para la orquesta de Rincón a cambio de cederle completamente los derechos de ‘Hay niveles’.

“El tío les pidió que yo cante dos canciones para su orquesta”, afirmó Leslie.

Leslie Shaw revela que Carlos Rincón le pidió grabar dos canciones a cambio de los derechos totales de ‘Hay niveles’. 'Magaly TV La Firme'.

La reacción de Leslie Shaw: despide a su abogado

La respuesta de Shaw no se hizo esperar. Visiblemente molesta por la situación, decidió despedir a su abogado, considerando que ya no confiaba en la estrategia legal que se estaba siguiendo.

“Mandé a la mi... al abogado”, confesó. La cantante reiteró que no tiene intención de negociar con Rincón ni de volver a colaborar con él en el futuro.

Leslie Shaw y Carlos Rincón se enfrentan por autoría del tema

El conflicto entre ambos no es nuevo. En una reciente emisión del mismo programa, Leslie Shaw y Carlos Rincón se enfrentaron en vivo, luego de que la artista denunciara públicamente a la cantante vernacular Elvia Abril y al grupo boliviano Kumbia Mortal por interpretar la canción sin su autorización.

Carlos Rincón, quien posee el 70 % de los derechos de la obra, defendió el uso del tema, asegurando que todos los coautores deben estar de acuerdo en cada uso comercial.

“Una obra musical, cuando tiene coautores, se supone que los tres tienen que estar de acuerdo. Si ella va a prohibir, o va a permitir que alguien lo haga, tiene que llamarme”, argumentó en televisión nacional.

Leslie, por su parte, negó haber recibido regalías por parte de APDAYC o del propio compositor. “Carlitos, a mí nadie me ha dado plata. Hasta ahora no he recibido ni un sol de APDAYC”, declaró, dejando entrever que, además del conflicto por la autoría, habría una disputa económica pendiente.

"Hay Niveles": Leslie Shaw molesta por falta de pago de derechos, ¿por qué Carlos Rincón no la defiende? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Un conflicto que sigue escalando

El caso sigue generando controversia, no solo por los intereses legales en juego, sino también por la exposición pública de lo que parece ser una ruptura definitiva entre la artista y el compositor.

Por ahora, Leslie Shaw ha dejado claro que no cederá sus derechos ni firmará ningún acuerdo que implique trabajar nuevamente con Rincón.

Mientras tanto, el futuro del tema ‘Hay niveles’ y su explotación comercial sigue en el aire, en medio de un proceso que podría derivar en una disputa judicial más amplia.

"Hay Niveles": Leslie Shaw molesta por falta de pago de derechos, ¿por qué Carlos Rincón no la defiende? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme