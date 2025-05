Rafael López Aliaga advierte al gabinete de Eduardo Arana: “Si no solucionan el sicariato y la extorsión, se irán a su casa”

Alcalde de Lima advierte que nuevo Consejo de Ministros “se va a su casa” si no resuelve crisis de inseguridad.| Fuente: Municipalidad de Lima

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre el reciente cambio de gabinete ministerial del gobierno de Dina Boluarte y expresó sus dudas sobre la continuidad del equipo encabezado por Eduardo Arana.

Durante la ceremonia de inicio de obra en la Av. Metropolitana, Lima Norte, señaló que el nuevo gabinete “se irá a su casa” si no logra resolver la crisis de inseguridad que enfrenta el país.

López Aliaga enfatizó que ningún cambio ministerial será suficiente si no se invierte en los departamentos de inteligencia de la Policía Nacional y el Ejército. Enfatizó la importancia de fortalecer estos cuerpos para enfrentar eficazmente a los delincuentes y recuperar la seguridad en el país.

López Aliaga advierte posible caída del gabinete Arana si no enfrenta con firmeza la inseguridad y el crimen organizado.

“La inteligencia es importante porque la Policía y el Ejército si tiene capacidad, inteligencia y lo han demostrado, han limpiado el Perú de los terrucos en su momento. Entonces hay que hacerlo nuevamente”, sostuvo durante su intervención

Resaltó que la voluntad política para atacar el problema de criminalidad debe ser clara y efectiva desde el Ejecutivo.

El burgomaestre insistió en que la lucha contra la inseguridad requiere dotar a las fuerzas del orden del equipamiento necesario para intervenir en los delitos, así como fortalecer el área de inteligencia para anticipar y desarticular a las bandas criminales.

López Aliaga no le da mucho tiempo al gabinete Arana

El alcalde de Lima manifestó que la nueva administración ministerial presidida por Eduardo Arana tendría poco margen de tiempo para demostrar resultados concretos en materia de seguridad ciudadana.

Advirtió que si el Gobierno no invierte en equipamiento y capacidad operativa para la Policía y las Fuerzas Armadas, el gabinete tendrá una vida corta.

“Si no (logran dotar de equipamiento a la Policía y el Ejército), este gabinete no va a durar nada Tampoco durará el que nos pongan después, porque si no solucionan el problema del sicariato y la extorsión, este gabinete se irá a su casa”, expresó, y resaltó que invertir en seguridad responde únicamente a una “voluntad política de solucionar el primer problema del Perú”.

El alcalde recordó que los niveles actuales de sicariato y extorsión requieren una respuesta urgente y contundente. Enfatizó que la persistencia de estos delitos pondrá en jaque la estabilidad del gabinete ministerial.

Propone declarar a delincuentes como terroristas

En su pronunciamiento, López Aliaga también sugirió que el Gobierno declare en “conflicto armado interno” a los grupos delincuenciales que operan en el país, para que puedan ser tratados como terroristas. Según indicó, la Constitución peruana faculta al Estado a adoptar esta medida en la lucha contra la criminalidad organizada.

“Hay que reconocer lo que la Constitución del Perú permite, que es declarar en conflicto armado interno a ese grupo criminal, declarar como terroristas a estos delincuentes”, sostuvo el alcalde. Explicó que esta declaración permitiría a las Fuerzas Armadas actuar con mayor contundencia y sin restricciones legales.

Como ejemplo, López Aliaga mencionó a Ecuador, donde el Gobierno declaró como terroristas a organizaciones criminales como el ‘Tren de Aragua’. Dijo que esta medida ha permitido que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tengan facultades para intervenir con fuerza y controlar la violencia.

“En Ecuador han declarado al Tren de Aragua y a esas organizaciones criminales terroristas. Eso faculta a las Fuerzas Armadas a disparar y a matar, pero aquí falta esa decisión que le pedimos a la Presidenta”, afirmó.

Finalmente, López Aliaga sostuvo que el país está en una “guerra civil interna” debido a la presencia de grupos extranjeros vinculados a la delincuencia que, según él, buscan generar conflicto en Perú. “Estamos en guerra civil interna. Si hay un grupo de extranjeros que han venido a Perú a hacernos la guerra, que salga el Ejército”, concluyó.