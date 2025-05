Paro nacional en Cusco afectará a miles de turistas con visitas a Machu Picchu: trenes y buses suspenderán servicios este 14 de mayo

Afectación de rutas a Machu Picchu, uno de los principales destinos turísticos del país. (Composición: Infobae)

El paro nacional convocado para el miércoles 14 de mayo promete detener gran parte del transporte urbano, interprovincial y turístico en distintas regiones del país, según anunciaron los gremios del sector. En Cusco, la medida impactará directamente en las operaciones hacia Machu Picchu, uno de los destinos arqueológicos más visitados del Perú.

Los boletos ya estaban comprados, los hoteles reservados, las visitas planificadas. Pero las circunstancias sociales y la convocatoria a una protesta de carácter nacional obligan a modificar itinerarios. Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco se emitió un comunicado dirigido a quienes tenían previsto visitar la ciudadela inca el día del paro.

“Se otorgarán facilidades a los visitantes con boletos de ingreso para el 14 de mayo”, indica el documento oficial. La reprogramación será posible gracias a lo establecido en la Resolución Ministerial N.º 275-2024-MC, que contempla la opción de modificar fechas por razones de fuerza mayor.

Así, los boletos originalmente válidos para este miércoles podrán ser usados el jueves 15. La decisión busca evitar aglomeraciones o frustraciones en los accesos al sitio arqueológico. “Se recomienda a los visitantes y operadores turísticos adoptar las medidas preventivas necesarias a fin de disfrutar de una grata experiencia de visita de Machu Picchu”, se lee también en el comunicado difundido el 13 de mayo.

Comunicado del Ministerio de Cultura de Cusco.

Sin buses, taxis ni trenes

El impacto del paro no se limita al acceso a Machu Picchu. Afectará también la movilidad dentro y fuera de Cusco, como confirmó Estanislao Alegre, representante del gremio de Transporte Urbano de la ciudad. “Hemos garantizado que el 14 de mayo no haya servicio de transporte en ninguna modalidad. Esto incluye tanto el transporte urbano como el sistema de taxis, el interprovincial y el transporte turístico”, señaló.

Alegre fue enfático en distinguir entre una movilización y un paro general. “Todos los sectores estamos sumándonos a esta medida. Este es un paro, lo que significa que toda la actividad será paralizada. No es una movilización, es un paro. No se trata de un bloqueo de mercados, sino de una paralización total, lo que implicará que no habrá circulación de transporte”, dijo.

(Vídeo: Tiktok @gabrielcorresponsal)

El transporte ferroviario tampoco funcionará con normalidad. PeruRail, empresa que conecta los destinos turísticos del sur andino, anunció que sus servicios operarán con restricciones. Según su comunicado, el recorrido hacia Machu Picchu Pueblo solo cubrirá el tramo hasta la estación de Ollantaytambo, dejando sin conexión directa a quienes planeaban salir desde Cusco. “La operación de nuestros servicios de tren hacia y desde Machupicchu se realizará en tramo corto […] debido a la convocatoria del paro macro regional en esta fecha”, informó la compañía.

Además, se cancelará por completo la operación del tren PeruRail Titicaca, que cubre la ruta Cusco–Puno, durante el miércoles. La empresa expresó que lamenta los inconvenientes causados a los pasajeros, pero subrayó que se trata de una situación ajena a su voluntad. “PeruRail brindará a sus pasajeros toda la asistencia y flexibilidad necesaria para cambios y devoluciones de tickets”, aseguraron.

Comunicado de PeruRail.

Exigencias ciudadanas en el centro del reclamo

Los gremios convocantes buscan llamar la atención sobre varios puntos pendientes en la agenda gubernamental. La protesta no se enfoca en un solo pedido, sino en una lista de temas que, según sus voceros, permanecen sin respuesta. Entre ellos destacan la inseguridad ciudadana, la falta de obras de infraestructura, y lo que perciben como una criminalización de las protestas sociales.

Uno de los reclamos más mencionados por los dirigentes del paro es la viabilidad del proyecto del Gasoducto Sur Peruano, cuya ejecución lleva años pendiente. También aparece en la lista el Hospital Antonio Lorena de Cusco, una infraestructura médica que lleva más de una década esperando su conclusión, y el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que sigue sin concretarse pese a múltiples anuncios.

Anuncian que el transporte turístico también paralizará sus operaciones durante la medida de fuerza.

“El pueblo tiene el derecho de manifestarse”, dijeron voceros del gremio de transportistas, quienes afirmaron que la medida no implica bloqueos de vías como en ocasiones anteriores. En su lugar, anuncian plantones y marchas en las principales ciudades. “No estamos implementando un tipo de lucha violenta”, afirmaron, e insistieron en que la protesta será “una manifestación pacífica”.

Mientras tanto, desde los organismos del Estado, se pide paciencia. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco solicitó comprensión a los visitantes afectados por la paralización. “Reiteramos nuestro compromiso con la protección del patrimonio cultural y el bienestar de los visitantes”, finaliza el comunicado oficial.