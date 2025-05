Paro nacional 14 de mayo: Transporte turístico en Cusco también frenará operaciones este miércoles

(Vídeo: Tiktok @gabrielcorresponsal)

El paro nacional convocado para este miércoles 14 de mayo será acatado en varias regiones del Perú, entre ellas, Cusco. Allí, el representante del gremio de Transporte Urbano de la ciudad, Estanislao Alegre, confirmó que serán varios los servicios que frenarán sus operaciones.

En diálogo con la prensa, Alegre manifestó que no solo no saldrán a las calles los buses y custer del transporte público, sino que tampoco lo harán los taxis, los interprovinciales, ni el transporte turístico.

“Hemos garantizado que el 14 de mayo no haya servicio de transporte en ninguna modalidad. Esto incluye tanto el transporte urbano como el sistema de taxis, el interprovincial y el transporte turístico”, dijo el dirigente.

“Todos los sectores estamos sumándonos a esta medida. Este es un paro, lo que significa que toda la actividad será paralizada. No es una movilización, es un paro. No se trata de un bloqueo de mercados, sino de una paralización total, lo que implicará que no habrá circulación de transporte”, agregó ante los medios de comunicación.

Anuncian que el transporte turístico también paralizará sus operaciones durante la medida de fuerza.

Asimismo, otros líderes del gremio de transportistas aclararon que no se llevarán a cabo bloqueos de carreteras, tal como sucedió en movilizaciones anteriores. En su lugar, aseguran que se realizarán marchas y plantones en diversas ciudades del país como una forma de manifestación pacífica.

También se destacó que la movilización tiene como objetivo expresar la indignación popular frente a varios problemas, entre ellos la creciente inseguridad ciudadana, la falta de obras de infraestructura y la criminalización de las protestas.

“El pueblo tiene el derecho de manifestarse”, afirmaron, subrayando que las marchas serán una respuesta a lo que consideran una desatención por parte de las autoridades en temas fundamentales para la ciudadanía.

Además, los representantes del sector dejaron en claro que su lucha será pacífica. “No estamos implementando un tipo de lucha violenta”, señalaron. Aseguran que, a pesar de las tensiones sociales, rechazan cualquier acto de violencia, venga de donde venga, y enfatizan que su movilización será exclusivamente en forma de marchas y plantones para exigir respuestas a sus demandas.

El llamado al paro, respaldado por diversos sectores sociales, busca visibilizar las preocupaciones del pueblo, mientras los organizadores insisten en que la protesta será una manifestación legítima de indignación, pero siempre dentro de los márgenes de la ley.

Los principales reclamos son: la viabilidad del proyecto del Gasoducto Sur Peruano y la conclusión de obras pendientes, como el Hospital Antonio Lorena, que ha sido postergado por mucho tiempo, y el Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Aeropuerto Internacional Chinchero, ubicado en Cusco, mejorará el turismo y economía de la región. Foto: El Peruano

¿El paro se acatará en Lima y Callao?

La convocatoria para de un nuevo paro nacional surgió tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, provincia de La Libertad, y fue apoyada por diversos sectores, como el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Movimiento de Ciudadanos por la Vida, y representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra.

En cuanto al gremio de transportistas urbanos, el sector formal, liderado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aún no define su participación en la medida de fuerza. Según su presidente, Marín Valeriano, tomarán una decisión tras reunirse con los miembros del Congreso de la República.

En tanto, el sector informal, que reúne a transportistas informales como taxistas, colectiveros, mototaxistas, entre otros, sí participará en el paro del 14 de mayo. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó que aproximadamente 20 mil conductores frenarán sus operaciones para marchar “por nuestra vida”.