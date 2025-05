Google desmantelado: implicaciones financieras y de mercado

Google implementa un sistema de evaluación que prioriza el impacto y ajusta las recompensas según el desempeño (Imagen ilustrativa Infobae)

La orden judicial que obliga a Google a desmembrar su negocio de tecnología publicitaria representa un punto de inflexión financiero y estratégico tanto para la compañía como para el mercado global de publicidad digital. La sentencia, emitida en abril de 2025 tras años de investigaciones en Estados Unidos y Europa, concluyó que Google había mantenido un monopolio ilegal al controlar simultáneamente varias capas del ecosistema publicitario: desde las herramientas utilizadas por los editores para vender espacios, pasando por el mercado de subastas en tiempo real, hasta la plataforma donde los anunciantes compran los anuncios. Este control vertical le permitió actuar, a la vez, como comprador, vendedor y operador de la subasta, generando un conflicto estructural que restringía la competencia y elevaba los costos para editores y anunciantes.

Desde una perspectiva financiera, la decisión de fragmentar el negocio publicitario de Google supone la pérdida de activos que generan entre el 12 % y el 15 % de sus ingresos anuales, con márgenes operativos superiores al promedio del resto de unidades de la compañía. Dado que más del 80 % de los ingresos de Alphabet provienen de la publicidad, esta división no solo es crítica por su aporte directo, sino también por las sinergias que ofrecía al nutrir de datos a su motor de búsqueda, a YouTube y a sus estrategias de inteligencia artificial. La plataforma AdX llegó a concentrar hasta el 90 % de las transacciones de publicidad display en ciertos mercados, consolidando a Google como un verdadero guardián del acceso al inventario publicitario digital.

La fragmentación del negocio abre un escenario con oportunidades y riesgos para el mercado publicitario. En el corto plazo, podría generar una reducción de entre el 5 % y el 15 % en las tarifas de intermediación, al eliminar los incentivos que tenía Google para inflar precios desde su posición dominante. Tanto editores como anunciantes podrían beneficiarse inicialmente de menores costos y una mayor transparencia en la cadena de valor. No obstante, estos beneficios dependerán en gran medida de quiénes adquieran las unidades escindidas y de su capacidad para operar de manera verdaderamente independiente y competitiva. Persiste el riesgo de que estos activos terminen integrados en conglomerados tecnológicos o fondos de inversión con estrategias similares a las de Google, reproduciendo las mismas dinámicas de concentración bajo nuevas estructuras.

Desde una perspectiva financiera, la operación de escisión es altamente compleja. No se trata solo de separar productos y tecnología, sino también contratos vigentes, relaciones comerciales, equipos de ingeniería y bases de datos. La valoración de estos activos —estimada por analistas entre 20,000 y 30,000 millones de dólares— podría verse afectada por las restricciones regulatorias que enfrentará el nuevo propietario, especialmente en lo relativo al acceso y uso de datos que, hasta ahora, alimentaban de forma integrada el ecosistema de Google. Actores estratégicos como The Trade Desk, Magnite o Amazon podrían considerar adquirir estas unidades para fortalecer su presencia en el ecosistema programático. Asimismo, fondos de private equity como Thoma Bravo, Silver Lake o Apollo surgen como posibles interesados, atraídos por los sólidos flujos de caja y los márgenes históricamente altos del negocio adtech.

La fragmentación del negocio publicitario de Google coincide con señales claras de desaceleración en su crecimiento. La compañía ya venía enfrentando una menor expansión de ingresos debido al auge de plataformas impulsadas por inteligencia artificial, el endurecimiento de las regulaciones de privacidad y la entrada de nuevos competidores en el ecosistema digital. La pérdida de integración vertical no solo representa un recorte directo en una de sus principales fuentes de ingresos, sino que también debilita su capacidad para apalancar datos publicitarios en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, lo que compromete una de sus ventajas competitivas más decisivas frente a rivales emergentes.

La fragmentación forzada de Google no es solo una corrección legal; es una redistribución de valor en el ecosistema digital. Para Google, significa la pérdida de una arquitectura que le permitía capturar márgenes extraordinarios y consolidar su dominio estratégico. Para el mercado, representa la promesa de una mayor competencia, aunque esta dependerá no solo de la separación formal de activos, sino también de la eficacia de la regulación y supervisión de las nuevas estructuras empresariales. La historia ha demostrado que dividir no siempre implica competir: si los activos escindidos terminan en manos de nuevos gigantes, las dinámicas de concentración podrían perpetuarse bajo otros nombres. La verdadera transformación dependerá de que los reguladores eviten que esta fragmentación se convierta en una redistribución simbólica del control.

Luis Mendiola