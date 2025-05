Resguardado por sicarios, ‘Cuchillo’ organizó fiesta después de la masacre en Pataz y un día antes de salir del Perú

La defensa de Cuchillo aseguró que su cliente ni siquiera se encontraba en el lugar. | Fotocomposición: Infobae Perú

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, se ha convertido en uno de los criminales más repudiados del país tras ser señalado como el autor intelectual del secuestro, tortura y asesinato de 13 trabajadores en una bocamina de Pataz, La Libertad. La indignación es aún mayor al conocerse que, según fuentes policiales consultadas por La República, luego de la masacre y un día antes de abandonar el país, organizó una ostentosa celebración en su pueblo natal, Buena Vista Alta.

De acuerdo a los testigos, el evento incluyó dos orquestas y abundante cerveza distribuida gratuitamente entre los asistentes. Durante la fiesta, estuvo acompañado de familiares y protegido por 10 sicarios armados con fusiles. Habitantes de la zona relataron a las autoridades que Rodríguez es conocido localmente como “el Pablo Escobar de Buena Vista Alta”, debido a su papel como benefactor. Se le atribuye la construcción de una losa deportiva, además de haber financiado medicamentos y mejoras para la parroquia local. Este perfil caritativo, sumado al miedo que genera, habría asegurado su protección en la comunidad.

Este hecho permitió que sin que nadie diera detalles de su paradero, solo horas después de la fiesta, viaje a Lima. Las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lo registraron cerca de la medianoche, cuando abordó un vuelo de Avianca con destino a Bogotá, Colombia. Vestía un buzo negro, zapatillas blancas y una gorra, y estuvo acompañado por una hermana hasta el momento de abordar. Llegó a Colombia el lunes 5 de mayo a las 9:30 a. m. Las autoridades colombianas confirmaron su ingreso, pero no pudieron detenerlo al no contar con una orden oficial de captura.

Fuentes de inteligencia de la Policía Nacional revelaron que “Cuchillo” ya contaba con antecedentes previos, incluido un arresto en diciembre de 2023 por tenencia ilegal de armas en Casma. Sin embargo, tal como él mismo confirmó, la investigación fue archivada. Otro hecho que le permitió abandonar el territorio nacional sin problema es que, en el momento y hasta el cierre de esta nota, no cuenta con ninguna orden de captura solicitada por las autoridades.

Miguel Rodríguez Díaz es el cabecilla de la red que habría secuestrado y ejecutado a 13 trabajadores mineros. | Fotocomposición: Infobae Perú

¿Quién es Miguel Rodríguez y por qué lo llaman ‘Cuchillo’?

Miguel Rodríguez nació el 8 de enero de 1990 en Buena Vista Alta, un distrito en la provincia de Casma, Áncash. Su apodo, “Cuchillo”, proviene del tatuaje de un arma blanca que porta en su mano izquierda. Su breve experiencia en el Ejército le brindó conocimiento en el manejo de armas de fuego, aunque desertó antes de culminar su servicio militar. Este conocimiento le abrió camino para trabajar como personal de seguridad en empresas mineras de Áncash.

Cabe mencionar que, en una reciente entrevista a Cuarto Poder, el sindicado como presunto autor de la masacre descartó su vinculación. Aunque aseguró su intención de someterse a las autoridades, advirtió que lo hará solo cuando existan condiciones adecuadas. “Sí, me voy a poner a disposición de la justicia, pero en su debido momento, cuando haya garantías. Me están buscando por algo injusto, por ese motivo no puedo mostrar mi apariencia actual”, comentó al negarse a mostrar su rostro a través de la videollamada.

Asimismo, indicó ser víctima de una confusión alimentada por intereses políticos y empresariales. “Yo no hice nada malo. La presidenta y la PNP se han dejado llevar por las noticias y por el grupo de poder como (la minera) Poderosa, y me están confundiendo con otra persona. [...] Tengo evidencias y pruebas suficientes para demostrar mi inocencia. La justicia en Perú no es justa. Si no te encuentran nada, te siembran. Y ya no quiero volver al penal porque ya lo viví (...) Jamás he matado a alguien ni he mandado a matar”, anotó.