Dina Boluarte evitó a la población y autoridades locales durante su visita a Pataz: se quedó en la minera Poderosa

Segundo Armas habla sobre llegada de Dina Boluarte a Pataz. Video: Exitosa

¿Desplante presidencial? La presidenta Dina Boluarte llegó a Pataz, en la Libertad, después de la masacre de 13 trabajadores de seguridad a manos de sicarios presuntamente contratados por mineros ilegales.

Aunque su presencia no estaba confirmada oficialmente, desde la mañana del viernes se desplegó un fuerte contingente policial y un grupo de mineros se congregaron en la plaza de armas del distrito a la espera de su llegada.

Finalmente, al rededor de las 3:00 p.m. Dina Boluarte llegó a Pataz, en compañía de Gustavo Adrianzén, sus ministros Defensa, del Interior, y de Energía y Minas, y autoridades de la Policía y Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la mandataria solo tuvo una reunión con las fuerzas del orden y después fue al campamento de la minera Poderosa, pero no conversó ni con las autoridades locales, ni con los ciudadanos, que estaban a la expectativa de que explique las medidas adoptadas para combatir la minería ilegal.

Segundo Armas habla sobre llegada de Dina Boluarte a Pataz. Foto: composición Andina/ captura Exitosa

El alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, señaló que no se reunió, ni conversó con Dina Boluarte, solo lo invitaron a saludarla, “por consideración” cuando llegó al aeródromo de Chagual.

“A mí no se me invitó formalmente, pero si me llamaron para hacer unas coordinaciones porque el equipo del gobierno iba a aterrizar en el estadio municipal de Pataz y para ello presumíamos que el protocolo se iba a llevar a cabo en la casa municipal de Pataz”, indicó en entrevista con Exitosa.

Sin embargo, la presidenta junto a su comitiva llegó al aeropuerto privado de la minera Poderosa y permaneció en el lugar.

Dina Boluarte llegó a Pataz, zona en emergencia donde se registró una masacre recientemente. Canal N

El burgomaestre también señaló que los representantes del Ejecutivo lo volvieron a contactar para pedirle unidades móviles para facilitar el traslado de la mandataria, sin embargo, después le informaron que Poderosa se encargó del recorrido

Asimismo, expresó su malestar por no haber sido convocado a las reuniones de coordinación entre el Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, en las que se definieron las acciones a ejecutar en la zona.

La presidenta Dina Boluarte llegó a Pataz para supervisar el despliegue del Comando Unificado de las FF.AA. y la PNP. (Foto: Agencia Andina)

Pataz evalúa paralización total

La tensión crece en la provincia de Pataz, luego de que la presidenta Dina Boluarte anunciara la suspensión de la actividad minera en la zona. Frente a esta decisión, las comunidades locales estarían considerando una paralización total de actividades en señal de protesta, según confirmó Segundo Armas.

El anuncio presidencial ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, especialmente entre quienes dependen económicamente de la minería formal y artesanal. Armas advirtió que existe un profundo malestar social y temor por el impacto económico que podría generar la medida.

Dina Boluarte llegaría a Pataz. Foto: composición Andina/ Prensa total

Asimismo, el burgomaestre cuestionó la ausencia de funcionarios del Ejecutivo en el territorio, señalando que las decisiones tomadas desde Lima no reflejan la realidad del distrito. “La población siente que hay un trasfondo en esta decisión del Gobierno”, expresó.

“Lo que el pueblo cree es que aquí hay gato encerrado. Mientras paralizan, la población sospecha que la empresa La Poderosa podría apropiarse de trabajos por el interior del cerro, ya que las minas están interconectadas, cualquier ciudadano de Pataz puede confirmar lo que digo: si vinieron a las calles, fue solo para tomarse una foto, luego regresaron a los campamentos dentro de las instalaciones”, remarcó.

Hasta el momento, circula en redes sociales un video protagonizado por mineros informales inscritos en el Reinfo, en el que hacen un llamado a una paralización general en respuesta a los recientes anuncios del Ejecutivo.

Por su parte, el representante de la minera Poderosa, Pablo de la Flor, también cuestionó la eficacia de suspender la actividad minera como estrategia para enfrentar a las mafias criminales que operan en la zona.