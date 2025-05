Pareja de Dayanita revela su sufrimiento tras carta notarial de Jorge Benavides: “Llora sola”

Dayanita vuelve a dejar ‘JB en ATV’ | Video: Magaly TV La Firme.

Dayanita ha optado por mantenerse en silencio tras la revelación de que su exjefe, Jorge Benavides, dueño del programa cómico ‘JB en ATV’, le envió una carta notarial debido a su renuncia inesperada al programa, lo que habría infringido su contrato. Aunque la actriz cómica ha decidido no pronunciarse públicamente sobre su situación laboral, su actual pareja, Miguel Rubio, sí ha intervenido en su defensa.

La humorista dejó de asistir a las grabaciones de ‘JB en ATV’ el 5 de abril debido a problemas personales que afectaron su salud mental, aunque prefirió no profundizar en los detalles. En una entrevista con Magaly Medina, expresó entre lágrimas: “No me siento bien. Siento que todo lo que me dicen a mí, me atacan, me dicen esto y lo otro, siento que es muy fuerte. No me siento bien”.

Sin embargo, días después, Dayanita fue vista realizando presentaciones en el interior del país, lo que causó malestar entre los hermanos Benavides, Jorge y Alfredo. Este hecho motivó que Jokamic Producciones, la empresa encargada del programa, enviara una carta notarial a la actriz, reclamando que, al incumplir su contrato, debía pagar una significativa suma como compensación. “Le otorgamos un plazo de 48 horas para que realice el depósito”, advierte el documento.

Dayanita volvió a renunciar al programa 'JB en ATV'.

La reacción de Dayanita tras carta notarial

Miguel Rubio, pareja de Dayanita, reveló recientemente el estado emocional de la actriz cómica tras enterarse de la carta notarial enviada por Jorge Benavides, dueño del programa ‘JB en ATV’, por su renuncia intempestiva. En declaraciones al diario Trome, expresó su preocupación por el bienestar de su enamorada, quien, según él, ha experimentado una notable tristeza y ansiedad por todo lo sucedido.

“Me siento mal por ella, se deprime mucho y llora sola. Lo importante es que se mejore, está llevando terapias”, comentó sobre la situación de la actriz, quien se encuentra recibiendo apoyo profesional para superar este difícil momento.

Dayanita atraviesa complicado momento tras su inesperada renuncia al programa 'JB en ATV'.

Miguel Rubio también explicó que Dayanita le confesó que ya no se sentía cómoda en el programa ‘JB en ATV’, lo que habría influido en su decisión de abandonar el espacio. “Sobre el programa, me dijo que ya no se sentía cómoda y en sus decisiones de trabajo no me meto para evitar que digan que es mi culpa”, señaló, defendiendo la autonomía de su pareja para tomar decisiones laborales.

Dayanita deberá pagar penalidad

Jorge Benavides, dueño de ‘JB en ATV’, envió una carta notarial a la actriz, detallando que había incumplido su contrato laboral. El documento, fechado el 6 de mayo, señala que la actriz dejó de asistir a las grabaciones en el canal 9 y evitó comunicarse con sus superiores, a pesar de los esfuerzos del equipo de producción por contactarla a través de llamadas telefónicas, mensajes y correos electrónicos.

La falta de respuesta y la ausencia de la comediante en las grabaciones llevaron al equipo legal de ‘JB en ATV’ a determinar que Dayanita había infringido las cláusulas del contrato, lo que resultó en la cancelación de su relación laboral con el programa. En consecuencia, se aplicó la cláusula 14.6 del acuerdo, que estipula una penalidad por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dayanita recibió carta notarial tras renunciar a 'JB en ATV' | Captura Magaly TV La Firme

La carta notarial informó a Dayanita que deberá pagar una penalidad equivalente a 20 veces su remuneración mensual. Aunque no se especificó el monto exacto del salario de la actriz para proteger su privacidad, se dejó en claro que el pago debe realizarse dentro de un plazo de 48 horas.

Por el momento, Dayanita ha decidido mantenerse en silencio y evitar las apariciones públicas. Según su pareja, Miguel Rubio, la humorista ha optado por centrarse en su bienestar emocional y está recibiendo terapia para mejorar su salud mental. Se espera que, en los próximos días, aclare su situación laboral y ofrezca más detalles sobre lo sucedido.

Dayanita deberá pagar 20 contraprestaciones mensuales por concepto de penalidad por incumplimiento de contrato. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme