Dayanita confiesa que fue estafada y lo perdió todo: “Tengo miedo”. | Todo se Filtra.

La actriz cómica Dayanita, conocida por su participación en el programa ‘JB en ATV’, reapareció en la pantalla chica para dar una reveladora y preocupante entrevista en el programa ‘Todo se filtra’, donde contó el difícil momento personal y económico que atraviesa tras haber sido víctima de una estafa. La artista confesó que la situación fue tan crítica que pensó en atentar contra su vida.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, Dayanita reveló que todo comenzó cuando intentó impulsar una agrupación artística, pero fue engañada por una persona cercana, lo que la llevó a perder casi todos sus ahorros. “Perdí casi todo lo que tenía. Fue una estafa y un engaño por el tema de un evento. No quiero dar nombres porque tengo miedo. Para mí fue traumático. Voy a hacer la denuncia y la demanda”, declaró al programa conducido por Kurt Villavicencio, ‘Metiche’.

La exintegrante de ‘JB en ATV’ señaló que esta experiencia la llevó a un estado de depresión profundo, e incluso reveló que atentó contra su vida. “Siento depresión y atenté conmigo, sí hace poco. La semana pasada fui a mi primera terapia, pero no me siento bien”, dijo, entre lágrimas, evidenciando la gravedad de su situación emocional. Actualmente, Dayanita se encuentra recibiendo apoyo psicológico para superar este difícil capítulo.

Dayanita revela que sufrió estafa y que intentó quitarse la vida. (Foto: Captura de TV)

Asimismo, descartó que su salida del programa de Jorge Benavides se debiera a conflictos con el elenco o el equipo de producción. “Con mis compañeros y con mis jefes no tengo absolutamente nada. En ‘JB’ nunca me trataron mal. Incluso me abrieron las puertas, pero sé que estoy cometiendo este error por mi estado emocional”, expresó.

Entre sollozos, Dayanita pidió comprensión al público y a su entorno, asegurando que no es una persona problemática. “Pido que me den la mano, que no me recriminen mucho, que no me abandonen porque malcriada no soy. Me fui a recostar a la tumba de mi papá. Yo no soy de molestar a mi familia y decirles lo que yo paso”, concluyó con dolor.

Dayanita revela por qué se alejó de ‘’JB en ATV’

Desde el pasado 5 de abril, Dayanita se ha mantenido alejada del set de ‘JB en ATV’, una decisión que, según contó en entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, responde a su actual estado emocional. La actriz cómica expresó que atraviesa una etapa complicada en su vida y que por ello ha optado por dar un paso al costado. “Quiero dar un paso al costado y continuar con lo mío”, dijo, dejando en claro que no se siente bien anímicamente, motivo por el cual ha decidido priorizar su bienestar.

Asimismo, reconoció que aún no recibe ayuda profesional para afrontar esta crisis personal, lo que ha influido directamente en su ausencia del canal. No obstante, ha seguido participando en eventos públicos, como se vio recientemente en Ica, donde fue parte de un show callejero. “Espero que me comprendan”, fue el mensaje que envió a Jorge Benavides, a quien le pidió empatía ante la difícil situación que está atravesando.