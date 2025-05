Jorge Benavides mandó carta notarial a Dayanita por incumplimiento de contrato: “Tiene 48 horas para pagar”

Dayanita deberá pagar 20 contraprestaciones mensuales por concepto de penalidad por incumplimiento de contrato. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

No la quieren más. En una reciente entrevista en Magaly TV La Firme este 7 de mayo, Alfredo Benavides habló sobre los problemas laborales que han surgido con la comediante Dayanita, quien, según él, ha faltado al trabajo de manera injustificada ‘JB en ATV‘.

El presentador señaló que su hermano, Jorge Benavides, había tenido que recurrir a medidas legales, enviando una carta notarial a la joven comediante debido a su incumplimiento de contrato con sus labores.

Alfredo destacó que tanto él como su cuñada habían tratado a Dayanita con mucho cariño y respeto, pero que la situación cambió cuando comenzó su relación con su actual pareja. A partir de ese momento, las ausencias de la comediante comenzaron a ser más frecuentes, y las excusas que ofrecía no eran satisfactorias.

En sus declaraciones, Alfredo no ocultó su frustración: “Lo que más me duele es que mi hermano y mi cuñada la trataron tan bien, le dieron tanto cariño y ahora parece que nos consideran estúpidos o que mi hermano es tonto, poniéndonos excusas absurdas”. También señaló que, a pesar de que Dayanita no es cantante de salsa, su pareja estaba claramente aprovechando las oportunidades laborales que surgían, lo que Alfredo consideró inapropiado.

El hermano de Jorge Benavides comentó junto a Magaly Medina que la actitud de la influencer no era nueva, ya que cuando tenía una relación anterior, ocurría lo mismo. “Cada vez que se peleaba, no venía a trabajar. Después de su nueva relación, las cosas cambiaron. Fue muy notorio que comenzó a faltar al trabajo, y eso afectó el ambiente”, dijo Alfredo.

A pesar de las ausencias, Jorge Benavides la recibió nuevamente con cariño, pero Alfredo subrayó que las cosas ya no fueron igual. “Nosotros la recibimos, la abrazamos, la tratamos con cariño, pero cambió totalmente. Eso nos causó una gran decepción”, agregó.

La presentadora Magaly Medina añadió también la importancia de la disciplina y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. “Cuando uno tiene un contrato, uno debe respetarlo. Si uno quiere salir de un contrato, tiene que hacerlo de manera legal”, explicó, enfatizando que, en este caso, la única opción fue que Jorge tomara medidas legales enviando la carta notarial.

Dayanita revela que fue estafada

Hace poco, la actriz cómica Dayanita reapareció en la pantalla chica para dar una reveladora y preocupante entrevista en el programa ‘Todo se filtra’, donde contó el difícil momento personal y económico que atraviesa tras haber sido víctima de una estafa. La artista confesó que la situación fue tan crítica que pensó en atentar contra su vida.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la influencer reveló que todo comenzó cuando intentó impulsar una agrupación artística, pero fue engañada por una persona cercana, lo que la llevó a perder casi todos sus ahorros. “Perdí casi todo lo que tenía. Fue una estafa y un engaño por el tema de un evento. No quiero dar nombres porque tengo miedo. Para mí fue traumático. Voy a hacer la denuncia y la demanda”, declaró al programa conducido por Kurt Villavicencio, ‘Metiche’.

La exintegrante de ‘JB en ATV’ señaló que esta experiencia la llevó a un estado de depresión profundo, e incluso reveló que atentó contra su vida. “Siento depresión y atenté conmigo, sí, hace poco. La semana pasada fui a mi primera terapia, pero no me siento bien”, dijo, entre lágrimas.

Dayanita revela que sufrió estafa y que intentó quitarse la vida. (Foto: Captura de TV)