César Acuña justifica licencias y viajes al extranjero: “es normal que yo visite lugares en donde pueda estar tranquilo”

El gobernador de La Libertad, César Acuña, fue cuestionado por sus constantes viajes al extranjero. El también líder de APP se justificó afirmando que sus salidas del país “no le cuesta ni un centavo al gobierno regional”.

“Por si acaso mi chofer lo pago yo, mi camioneta lo pago yo, mi gasolina lo pago yo. No le cuesta un centavo. Además el hecho que yo utilice mis días que me corresponde en salir del Perú, no es malo”, agregó.

Acuña támbién le aclaró al periodista de Canal N que “como funcionario público, de acuerdo a ley, tengo la potestad de pedir licencia”.

Sin embargo, cuando se le indicó que él es una autoridad que debe estar al frente de la gobernación regional, Acuña nuevamente se justificó indicando que “si una persona tiene la posibilidad, en vez de quedarse en el Perú y salir al extranjero, sale al extranjero”.

“Además, yo tengo mi casa en Madrid, Estados Unidos. Entonces, creo que es normal que yo vaya a visitar los lugares en donde pueda estar tranquilo”.

“No sé por qué tanto celo porque viajo. Hay un montón de peruanos que viajan”, dijo algo incómodo.

Defiende contratación de partidaria de APP y su foto en oficina del Congreso

De otro lado, la reciente polémica que involucra el nombramiento de una funcionaria vinculada al partido Alianza para el Progreso (APP) en el Congreso ha puesto bajo el microscopio no solo las decisiones políticas de César Acuña, gobernador de La Libertad, sino también aspectos más simbólicos, como la presencia de una foto suya en la oficina de la funcionaria. Aunque algunos han criticado este detalle, Acuña asegura que no hay nada indebido en ello.

“Lo que pasa es que es la foto de César Acuña“, señala de manera tajante. La presencia de la imagen de su figura política no es, para él, un acto de proselitismo ni de partido. La lógica detrás de este gesto es, según Acuña, muy simple: “Creo que si no se hubiera convocado a elecciones, posiblemente no hubiera ninguna preocupación”. De acuerdo con su visión, la atención mediática surge principalmente por el ambiente electoral y la tensión política que se vive en el país.

Además, defiende la práctica argumentando que no es algo exclusivo de su partido ni de su imagen personal. En muchos ministerios y oficinas del gobierno, incluso en aquellos de alto nivel como el Ministerio del Interior, es habitual encontrar fotografías de líderes o figuras de referencia. “Si usted recuerda, en todas las oficinas de Perú, está la foto del comandante de la Policía Nacional”, señala, comparando la foto de su figura con la de otros personajes que también tienen su imagen en espacios públicos.

Acuña va más allá y remarca: “No es que quiera defender a Yesenia, no es delito poner la foto del presidente del partido”.

César Acuña no apoyará censura a Gustavo Adrianzén

Al ser consultado por el caso de los mineros asesinados en Pataz y por la inseguridad que se vive en la zona, César Acuña dijo que “los medios cometen un error al atribuir al gobernador la responsabilidad de la seguridad".

Sostiene que la verdadera responsabilidad recae en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y que, en casos extremos, las Fuerzas Armadas pueden intervenir. “Los gobiernos regionales y locales deben colaborar únicamente con la logística".

Por otro lado, recalcó que se insiste en señalar al gobernador como el principal responsable de lo que ocurre en su ciudad y que esto no es cierto.

En cuanto al tema de las censuras, aclara que APP busca gobernabilidad y estabilidad, evitando tanto censuras como interpelaciones.

Además, se muestra crítico con la idea de censurar al Premier Gustavo Adrianzén o a un ministro a un año de finalizar el gobierno, pues considera que la población sería la mayor perjudicada. Expone que, como gobernadora, al enfrentar un cambio de Premier, el nuevo líder requeriría de tres a cuatro meses para adaptarse, lo que retrasaría aún más los procesos administrativos.