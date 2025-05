Retiro AFP de 4 UIT se sustentaría hoy: Comisión de Economía lo tiene en agenda

El 'acceso a las 4 UIT' sí está en agenda, pero los afiliados tendrán que esperar para ver si se discute finalmente o no. - Crédito Andina

La Comisión de Economía tiene en su agenda del miércoles 7 de mayo la sustentación del cuarto proyecto para validar un nuevo retiro AFP de 4 UIT que se ha presentado en el Congreso.

Como se recuerda, este mismo item se encontraba en agenda hace una semana y no se discutió. Ahora, se espera que sí tenga lugar la sustentación e, incluso, dado que quien lo sustenta es Guido Bellido, quien ha mostrado ser vocal con respecto a anteriores retiros, este pida la elaboración del dictamen para su aprobación.

Como se recuerda, el Ilich López, presidente de la comisión, ha revelado en Canal N que sí se encuentran trabajando en un dictamen, pero que también incluye opciones alterna de uso de los fondos AFP. Mientras, este sería el cuarto proyecto de ley que sería discutido, dejando doce que aún no han sido sustentados.

A espera del avance del retiro AFP

Como octavo item de la agenda de este miércoles 7 de mayo en al Comisión de Economía se encuentra la sustentación del proyecto 10440/2024-CR-Ley que autoriza el retiro facultativo de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta por 4 UIT, a cargo del Congresista Guido Bellido Ugarte (actualmente en Podemos Perú).

Sin embargo, el pasado martes 29 de mayo, este item también se encontraba en agenda y no fue discutido, lo que motivó la molestia de usuarios que expresaron su descontento en redes sociales —solo hace falta revisar las redes sociales del presidente de la Comisión de Economía para corroborar el ánimo—.

Asimismo, el proyecto que se sustentaría validaría el octavo retiro AFP permitiendo un acceso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400) de los fondos privados de pensiones para cada afiliado (en tanto estos tengan los fondos disponibles).

Si bien hay la posibilidad de que la iniciativa no se discuta, como la vez anterior, hace poco Ilich López reveló que sí trabajan en un dictamen, que no solo permitiría el retiro AFP (aunque no aclaro si sería el mismo) sino también el acceso a beneficios usando el fondo de AFP, como usarlo como garantía para créditos de vivienda y menores tasas en préstamos.

Los otros temas en agenda

Esta es la lista de temas en agenda de la Comisión de Economía este miércoles 7 de mayo:

Debate y votación del Dictamen P.L. 1083/2021-CR y otros, recaído en el Proyecto 01083/2021-CR DE CONTROL, Proyecto 01095/2021-CR, Proyecto 01295/2021-CR, Proyecto 08174/2023-CR, que propone la “Ley que fortalece los órganos de gobierno y control de la Derrama Magisterial y permite a sus afiliados el retiro facultativo y extraordinario de sus fondos, frente a los efectos económicos de la pandemia Covid-19”

Debate y votación del Dictamen P. L. 7969/2023-CR, recaído en el Proyecto 07969/2023-CR-LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 776 LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL PARA PRECISAR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO VEHICULAR

Debate y votación del Dictamen P.L. 6851/2023-CR, recaído en el Proyecto 06851/2023-CR-LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1103 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL

Debate y votación del Dictamen P.L. 3114/2022-CR, recaído en el Proyecto 03114/2022-CR, Proyecto 04416/2022-CR, Proyecto 06623/2023-CR, Proyecto 07417/2023-CR, Proyecto 08463/2023-CR, Proyecto 08589/2024-CR, Proyecto 08635/2024-CR, Proyecto 08807/2024-CR, Proyecto 09440/2024-CR, que propone la “Ley que modifica la Ley 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, a fin de ampliar e impulsar el desarrollo del mecanismo de obras por impuestos”

Debate y votación del Dictamen P.L. 7386/2023-CR, recaído en el Proyecto 07386/2023-CR y Proyecto 07487/2023-CR, que proponen la “Ley que crea el fondo denominado Fondo Complementario de Jubilación Pesquera Industrial (FCJPI)”

Debate y votación del Dictamen P.L. 3838/2022-PE, recaído en el Proyecto 03838/2022-PE-LEY QUE MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Debate y votación del Dictamen P.L. 6110/2023-CR, recaído en el Proyecto 06110/2023-CR-LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y DE NECESIDAD PÚBLICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL AL 2050 — PEDN

Sustentació del Proyecto 10440/2024-CR-LEY QUE AUTORIZA EL RETIRO FACULTATIVO DE LOS FONDOS DE LOS AFILIADOS EN EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES HASTA POR 4 UIT, a cargo del Congresista Guido Bellido Ugarte.