Grupo 5 exige justicia tras masacre de mineros en Pataz: “Necesitamos paz”

Grupo 5 alza su voz de protesta y se pronuncia por masacre en Pataz: “Necesitamos paz”.

El hallazgo de los cuerpos sin vida de 13 mineros en Pataz, La Libertad, ha conmocionado a todo el país. En medio del dolor y la indignación generalizada, el Grupo 5, una de las orquestas más representativas de la cumbia peruana, emitió un contundente mensaje dirigido a las autoridades.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la orquesta exigió una intervención inmediata del Estado y clamó: “Necesitamos paz”.

Los trabajadores, que laboraban para la empresa minera R&R, fueron reportados como desaparecidos el 25 de abril. Días más tarde, sus cuerpos fueron hallados en circunstancias atroces, en lo que se presume fue un ataque perpetrado por bandas criminales que operan en la zona.

Esta tragedia ha dejado a familias enteras enlutadas y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la fragilidad de la seguridad en distintas regiones del país.

Fiscalía informa sobre las diligencias de investigación por el presunto delito de secuestro agravado de 13 trabajadores de una minera

Grupo 5 hace llamado a las autoridades

En su mensaje, el Grupo 5 no solo expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, sino que también cuestionó la pasividad de las instituciones responsables de brindar protección a la ciudadanía.

“Otra noticia desgarradora nos roba nuevamente la paz. Esta vez fueron nuestros hermanos de Pataz, cuyas vidas inocentes han sido arrebatadas de manera brutal mientras cumplían con su trabajo”, señala parte del pronunciamiento.

La banda piurana también hizo hincapié en el impacto que tiene la criminalidad sobre distintos sectores del país, más allá del ámbito minero.

“Nos envuelve el luto, el miedo y la rabia ante la inseguridad y la proliferación de la extorsión y delincuencia que se ensañan por igual contra emprendedores, colegios, bodegas, pollerías, transportistas, músicos y trabajadores”, añadieron.

Comunicado de Grupo 5 tras asesinato de mineros en Pataz.

En otra parte del texto, la agrupación se dirigió directamente al Gobierno y exige una rendición de cuentas por parte del aparato estatal.

“¿Por qué nuestros sistemas de seguridad y justicia resultan tan frágiles y vulnerables? ¿Adónde van nuestros impuestos? ¿Están bien utilizados?”, cuestionaron con firmeza.

Christian Yaipén se pronunció en el caso de Paul Flores

Este no es el primer llamado de atención de Grupo 5 sobre la creciente ola de violencia en el Perú. En marzo de este año, tras el asesinato del cantante Paul Flores, exvocalista de Armonía 10, el líder del grupo, Christian Yaipén no solo mostró su dolor, sino que lanzó un reclamo fuerte y claro a las autoridades.

Paul Flores fue asesinado por sicarios mientras se trasladaba en un bus de su orquesta en la Vía de Evitamiento, luego de haber ofrecido un concierto en San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió el 16 de marzo y conmovió profundamente a la comunidad artística. En medio del sepelio, Christian Yaipén habló con los medios con evidente pesar.

Christian Yaipén se quiebra por la muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10 | Buenos Días Perú - Panamericana TV

“Es muy difícil venir y ver a nuestro colega en un ataúd por simplemente haber salido a trabajar como todos los peruanos. Salir a trabajar ahora es no saber si es que llegamos vivos a nuestras casas”, expresó con la voz entrecortada.

Yaipén, visiblemente afectado, no solo expuso su dolor personal, sino que hizo una crítica directa a las políticas de seguridad del Gobierno. Cuestionó las respuestas tibias y populistas frente al crimen organizado.

“Las autoridades deben hacer algo, pero rápido, no hacer estas propuestas populistas, estas mentiras que sacan a los militares. Eso no sirve de nada porque dentro de las casas están extorsionando gente, están matándonos. Los extorsionadores están bien armados y organizados”, declaró en ese momento.

El cantante también recordó que hace más de dos años, su familia vivió un hecho similar, cuando delincuentes colocaron un explosivo en su vivienda. “¿Y quién nos apoyó? Nadie”, dijo con firmeza.

“Ellos (los policías) saben qué hacer. Ellos tienen todo como para solucionar todo esto en el acto, pero no lo están haciendo”, dijo, dejando en evidencia su frustración por la inacción de las autoridades.

El vocalista también hizo un llamado a la conciencia colectiva, resaltando que este es un problema nacional: “Esto no es solo un problema de la cumbia, no es solo Apdayc reuniéndose con el ministro del Interior, es un problema de todos los peruanos que salimos a trabajar y no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas vivos”, sentenció.

El caso de Pataz, que se suma a una preocupante escalada de crímenes en distintas partes del país, ha generado una ola de indignación y reacciones por parte de diversas personalidades públicas y del sector artístico, como Grupo 5, que con décadas de historia, se ha sumado al clamor popular por justicia y seguridad.