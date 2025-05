Patricio Suárez Vértiz afirma que reclamó a Jaime Bayly por revelar orientación sexual de Diego Bertie

Patricio Suárez Vértiz lamenta la exposición de la vida de Diego Bertie: “Lo sacaron del clóset de la forma más salvaje”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una emotiva intervención durante su participación en El Valor de la Verdad el 4 de mayo, Patricio Suárez Vértiz recordó su desacuerdo con Jaime Bayly por la forma en que reveló la orientación sexual de Diego Bertie.

Según el rockero peruano, aunque la vida personal de Diego era conocida en ciertos círculos, el momento y las circunstancias en las que el escritor lo hizo público no fueron apropiados, especialmente considerando que el recordado actor tenía una familia, incluidas una esposa e hija.

Patricio explicó que cuando se hablaba de Diego y su relación con Bayly, le parecía inapropiado que se sacara el tema de manera tan pública y escandalosa, más aún cuando el actor ya estaba separado y tenía una hija.

“Si Diego está solo, sí, sácalo del clóset, no hay ningún problema. Con su problema, con todos sus rollos, lo que tenga”, expresó el cantante ante Beto Ortiz, señalando que en ese caso no habría inconveniente en hablar abiertamente sobre la vida privada de la persona.

Sin embargo, su molestia se centró en que este tipo de revelaciones se hicieron cuando el actor aún mantenía una familia. “Diego tenía una esposa, se había separado, y tenía una hija. Y yo siempre he dicho una cosa, con los niños no te metas”, afirmó.

El rockero dejó en claro que su crítica no iba dirigida a la sexualidad de Diego, sino a la manera en que se manejó la situación públicamente. Patricio fue muy claro en expresar que el problema radicaba en la exposición innecesaria de su vida.

“Jaime va a decir ‘bueno, disculpen, así soy yo, y así es él, está bien’, pero yo creo que donde hay niños no. Donde hay niños no”, expresó.

Patricio Suárez Vértiz confiesa su adicción a la cocaína y cómo la superó

En otro momento, durante su participación en El Valor de la Verdad, Patricio Suárez Vértiz reveló que fue adicto a la cocaína, una etapa oscura de su vida que lo llevó al borde de la muerte. Con una sinceridad conmovedora, el hermano de Pedro Suárez Vértiz contó cómo llegó a estar en el control de la droga hasta el punto de poner en riesgo su vida, pero también cómo, tras un episodio estremecedor, decidió dejarla atrás para siempre.

Patricio comenzó relatando cómo la cocaína lo atrapó con una falsa sensación de poder. “Cuando algo es rico de algo que a la larga te hace daño, ya estás jodido“, dijo el músico, reflexionando sobre el engaño que las drogas pueden provocar al principio. “Podía convencer a quien sea. El que te diga que la droga es mala, no, la droga es rica, te sientes Dios, diabólico, poderoso, todo lo puedes”, agregó, mostrando la perspectiva distorsionada que la cocaína le proporcionaba en sus primeros días de consumo.

Sin embargo, la ilusión de control y poder rápidamente se desmoronó cuando la adicción lo llevó a situaciones extremas. Patricio contó un episodio alarmante en el que fue encontrado en un estado crítico, hablando con una persona desconocida en el parque Kennedy, lo que despertó las alarmas de quienes lo rodeaban.

“Hasta que un día me encontraron duro hablando con un loco calato en el parque Kennedy y ahí dijeron que estaba hasta las huevas”, recordó, con una mezcla de incredulidad y tristeza, subrayando cómo su comportamiento había llegado a niveles insostenibles.

El punto culminante de su lucha con la adicción llegó cuando, tras un colapso físico, fue encontrado casi muerto. “Yo estaba duro, sentía como si se me movieran los dientes. Dejé de consumirlo cuando me encontraron tirado, casi en coma y me llevaron a la casa Arturo y me cuidaron hasta que desperté”, relató.

