Mónica Cabrejos recuerda la dolorosa pérdida de su bebé y el abandono de su pareja: “Desapareció y me bloqueó”

Mónica Cabrejos recuerda duro episodio de su vida. Foto: Captura de TV

Mónica Cabrejos abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre un capítulo doloroso de su vida, la pérdida de su bebé y el abrupto final de su relación con el escritor Iván Thays.

La conductora de televisión relató cómo, en un momento tan complicado, su vida dio un giro inesperado cuando le dio la noticia de su embarazo a Iván Thays, quien, en lugar de apoyarla, desapareció de su vida. Según contó en una entrevista reciente con el programa Café con la Chevez de Trome, esa situación marcó el fin de su relación con el escritor.

“En ese momento físicamente, obviamente fue doloroso, la circunstancia era dolorosa, porque el chico con el que yo estaba desapareció y no fue porque no nos cuidamos, nos cuidamos”, relató Mónica Cabrejos bastante seria.

La actitud de Iván Thays, quien en ese entonces era su pareja, la dejó completamente desorientada y desconcertada. En lugar de asumir la responsabilidad, el escritor tomó la decisión de bloquearla, lo que la dejó aún más sorprendida y herida.

Mónica Cabrejos recordó con detalles cómo fue ese momento crucial: “Yo le digo y ese día él desaparece. Ese día él me bloquea. Yo le digo, al día siguiente me bloqueó”, contó.

Mónica Cabrejos es exvedette, escritora y psicóloga. (Youtube)

La conductora de TV no ocultó su frustración, explicando que, en aquel entonces, Iván le había propuesto vivir juntos, pero tras recibir la noticia del embarazo, todo cambió drásticamente. “Si tú me habías dicho para irnos a vivir juntos, yo soy la que no quiso. Claro, pero es parte de su inmadurez, de sus heridas no sanadas y de otros problemas que tienen que ver con él, no conmigo”, señaló Mónica Cabrejos claramente, evidenciando el dolor de enfrentarse a una situación tan difícil sin el apoyo de quien debía ser su compañero.

Toma con resignación desenlace

La situación, por supuesto, fue dolorosa, y no solo emocionalmente, sino también físicamente, pues la pérdida del bebé la marcó profundamente. Mónica no tuvo reparos en hablar de lo complicado que fue ese proceso, añadiendo que, con el paso del tiempo, reconoció que esa pérdida pudo haber sido, tal vez, lo mejor para ella en ese momento.

“Menos mal que pasó así, porque si no creo que hubiese sido terrible, más complicado para mí y para la criatura”, expresó con una mirada madura sobre lo sucedido. La conductora reconoció que, aunque la situación fue muy difícil, también le permitió enfrentar la vida desde otra perspectiva.

En su relato, Mónica no solo tocó el dolor de la pérdida, sino también cómo este evento la ayudó a conocerse más a fondo y a entender lo que realmente quería en su vida. La experiencia la hizo más fuerte y le permitió tomar decisiones más claras en su futuro.

Mónica Cabrejos, quien es conocida por su carácter fuerte y su capacidad para hablar abiertamente sobre los altibajos de su vida, no ocultó el dolor que sufrió por la forma en que se desenvolvió su relación con Iván Thays. La desaparición de él en un momento tan importante, fue un golpe difícil de superar. Sin embargo, Mónica ahora parece estar en un lugar de reflexión y sanación, donde puede entender que tal vez esa fue la mejor decisión para ella y su futuro.

Mónica Cabrejos recibió amenazas de muerte. (Difusión)

¿Quién es Mónica Cabrejos?

Mónica Cabrejos Vasallo es una destacada periodista, psicóloga, presentadora, escritora y exvedette peruana de 49 años. Con una carrera que abarca varias facetas, la figura de TV ha sabido ganarse un lugar en los medios de comunicación del país.

Egresada de la Universidad Privada San Juan Bautista en 2009, donde estudió periodismo, Mónica también se graduó como bachiller en Psicología en la Universidad Privada Telesup en 2018. Su carrera comenzó en la televisión a finales de los años 90 como extra en el programa humorístico Risas y salsa. En 1998, se mudó a Arequipa para conducir el programa Al ritmo con Mónica en ATV.

Mónica Cabrejos fue parte de Al Sexto Día.

A lo largo de los años, Mónica ha sido parte de diversos programas de televisión, como Los Álvarez, Luciana y Nicolás y Chiki Boom. En 2006, tuvo su primer acercamiento al periodismo en el magacín ¡Qué tal mañana! de ATV. También condujo el bloque de espectáculos de Buenos días, Perú entre 2007 y 2008, y debutó en la radio con el programa En boca de todos en CPN Radio.

A lo largo de su carrera, Mónica ha demostrado su capacidad para adaptarse a diversos formatos. En 2015, condujo el programa de telerrealidad La prueba, y en 2019 estuvo al frente de Al sexto día en Panamericana Televisión. Entre 2016 y 2020, fue una de las figuras principales en Radio Capital.

Además de su carrera en televisión y radio, Mónica ha sido una figura relevante en la cultura popular peruana, consolidándose como una de las personalidades más versátiles y queridas por el público.

Mónica Cabrejos sigue adelante con su carrera profesional y televisiva.