El secreto que los médicos ocultan: este suplemento detiene el envejecimiento y rejuvenece tu piel

Restaurar los niveles de NAD puede mejorar la producción de colágeno y la elasticidad de la piel.

El envejecimiento es un proceso natural que todos enfrentamos con el paso de los años, pero ¿y si existiera una forma de ralentizarlo? En los últimos años, un suplemento ha ganado notoriedad por sus supuestos beneficios anti-envejecimiento: el NAD (Nicotinamida Adenina Dinucleótido). Aunque en la medicina convencional aún no se menciona con frecuencia, diversos expertos y figuras públicas están comenzando a hablar sobre sus increíbles efectos, especialmente en lo que respecta a la salud de la piel.

¿Qué es el NAD y cómo combate el envejecimiento?

El NAD es una coenzima esencial que se encuentra en todas las células del cuerpo humano y desempeña un papel crucial en la producción de energía celular. A medida que envejecemos, los niveles de NAD disminuyen, lo que afecta una serie de procesos biológicos vitales para la salud general y la regeneración celular. Este descenso en los niveles de NAD ha sido vinculado a varios de los efectos visibles del envejecimiento, como la aparición de arrugas, la pérdida de elasticidad y la piel opaca.

Según diversos estudios científicos, aumentar los niveles de NAD podría no solo ralentizar el envejecimiento celular, sino también mejorar la regeneración de la piel. Este proceso es clave para mantener una apariencia juvenil y saludable. Sin embargo, sorprendentemente, este suplemento aún no ha sido ampliamente recomendado en consultas médicas tradicionales, lo que ha generado especulaciones sobre por qué se mantiene relativamente oculto al público.

El resveratrol potencia los efectos del NAD, ayudando a mantener una piel más firme y juvenil.

Resveratrol: El aliado perfecto del NAD

El resveratrol es otro suplemento que ha cobrado popularidad en los últimos años debido a sus poderosas propiedades antioxidantes. Este compuesto, que se encuentra principalmente en las uvas rojas y el vino tinto, ha sido estudiado por su capacidad para combatir los efectos del envejecimiento. Al igual que el NAD, el resveratrol ha mostrado potencial para mejorar la salud celular, proteger las células de daños y reducir la inflamación.

Lo que hace interesante al resveratrol es su capacidad para complementar la acción del NAD. Diversos estudios sugieren que, cuando se combinan, ambos compuestos trabajan sinérgicamente para maximizar los efectos de la longevidad celular y la salud de la piel. El resveratrol tiene la capacidad de activar las sirtuinas, un grupo de enzimas relacionadas con la longevidad celular, que también son estimuladas por el NAD. De esta manera, ambos suplementos no solo protegen las células del envejecimiento, sino que también ayudan a regenerarlas de manera más eficaz.

Cuando se usan juntos, el resveratrol y el NAD pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel, reducir arrugas, y protegerla de los daños causados por la exposición al sol y otros factores ambientales. Esta combinación optimiza la reparación celular, la producción de colágeno y la retención de agua, lo que resulta en una piel más firme, hidratada y con una apariencia más juvenil.

La terapia intravenosa de NAD+ es popular entre celebridades para mantener su vitalidad y salud de la piel.

Celebridades que promueven el uso del NAD

A pesar de la falta de discusión médica generalizada, varias celebridades han compartido su experiencia con el NAD, popularizándolo en el ámbito de la belleza y el bienestar. Famosas como Hailey Bieber y Kendall Jenner han sido vistas en redes sociales y programas de televisión como “The Kardashians” sometiéndose a terapias intravenosas de NAD+. Estos tratamientos, que aumentan los niveles de NAD en el cuerpo, son conocidos por mejorar la vitalidad, la energía y, según algunos, la apariencia juvenil.

Además, aunque no se ha confirmado su uso específico de NAD+, otras celebridades como Lindsay Lohan también han sido vinculadas a terapias de rejuvenecimiento que pueden incluir este suplemento. Estos casos han generado un gran interés en la terapia de NAD+, ya que muchos se preguntan si las figuras más conocidas del entretenimiento realmente tienen acceso a secretos que podrían transformar la salud y la apariencia.

Beneficios del NAD para la salud de la piel

El NAD no solo actúa a nivel celular, sino que también tiene un impacto directo en la salud de la piel. Gracias a su capacidad para mejorar la función celular y reparar el ADN dañado, el NAD ofrece múltiples beneficios estéticos y anti-envejecimiento. A continuación, se detallan los principales efectos de este suplemento en la piel:

Kendall Jenner arrives at the Vanity Fair Oscars party after the 97th Academy Awards, in Beverly Hills, California, U.S., March 2, 2025. REUTERS/Danny Moloshok

<b>Reducción de arrugas y líneas finas</b>

El envejecimiento de la piel se traduce en la aparición de arrugas y líneas finas, especialmente en áreas como el rostro. El NAD ayuda a la regeneración celular y a la reparación del daño en el ADN, lo que a su vez fortalece las células de la piel. Al promover una renovación celular más eficiente, se reduce la aparición de arrugas, dejando la piel más firme y tersa.

<b>Mejora de la elasticidad de la piel</b>

La elasticidad de la piel disminuye con la edad, en parte debido a la pérdida de colágeno y elastina, proteínas esenciales para mantener la firmeza y la flexibilidad de la piel. El NAD, al influir en las sirtuinas (enzimas responsables de la longevidad celular), puede ayudar a restaurar parte de esta elasticidad, resultando en una piel más flexible, menos propensa a la flacidez.

<b>Reducción de manchas y signos de envejecimiento prematuro</b>

El daño a las células de la piel, causado por factores como la exposición a los rayos ultravioleta, es una de las principales causas del envejecimiento prematuro y la aparición de manchas. El NAD mejora la reparación del ADN dañado y optimiza la respuesta celular frente a agresiones externas, lo que puede disminuir las marcas solares y otras huellas del envejecimiento, favoreciendo una piel más uniforme y de aspecto juvenil.

<b>Estimulación de la producción de colágeno</b>

Uno de los aspectos más destacados del NAD en relación con la salud de la piel es su capacidad para estimular la producción de colágeno, una proteína vital para la firmeza y la elasticidad de la piel. A medida que los niveles de NAD disminuyen con la edad, la producción de colágeno también se ve afectada, lo que contribuye a la flacidez y la pérdida de estructura en la piel. Restaurar los niveles de NAD podría ayudar a regenerar este colágeno, conservando la estructura de la piel y contribuyendo a un aspecto más juvenil.

<b>Mejora de la hidratación de la piel</b>

El NAD también influye en la hidratación celular. Una de las características más notables del envejecimiento es la pérdida de hidratación en la piel, lo que la hace lucir opaca y seca. Al optimizar los niveles de NAD, se mejora la capacidad de las células de la piel para retener agua, lo que resulta en una piel más hidratada, suave y con un aspecto saludable.

¿Por qué los médicos no lo mencionan?

A pesar de los beneficios probados del NAD, este suplemento no se ha popularizado en la consulta médica habitual. Algunas teorías sugieren que la falta de promoción por parte de los médicos podría estar relacionada con el poco interés en tratamientos no farmacológicos que compiten con los productos tradicionales o costosos de la industria de la belleza y la salud. Además, el costo de las terapias intravenosas de NAD+ y su implementación en tratamientos no está al alcance de todos, lo que limita su accesibilidad.

¿Es el NAD el futuro del cuidado de la piel?

Si bien los médicos tradicionales pueden no estar ampliamente informados o dispuestos a recomendar el uso del NAD como suplemento, los beneficios de este compuesto son cada vez más evidentes. A través de estudios y testimonios de celebridades, se ha demostrado que este suplemento puede desempeñar un papel importante en la lucha contra el envejecimiento y en el rejuvenecimiento de la piel. Además, cuando se complementa con el resveratrol, los efectos sobre la longevidad y la salud de la piel podrían ser aún más pronunciados.

Si bien aún es necesario más tiempo y estudios para confirmar su eficacia en el largo plazo, el NAD y el resveratrol están emergiendo como tratamientos prometedores para quienes buscan mantener una apariencia juvenil y saludable a lo largo del tiempo.