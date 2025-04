Michelle Soifer responde a rumores de romance con Sergio Baigorria tras video: “Nos hemos vuelto virales, hicimos 6 millones”

Michelle Soifer responde a rumores de romance con Sergio Baigorria tras video: “Nos hemos vuelto virales". Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Fuerte y claro. Los recientes rumores sobre un ‘supuesto romance’ entre Michelle Soifer y Sergio Baigorria, el padre de Alejandra Baigorria, comenzaron a circular luego de que una foto de ambos juntos en la boda de Alejandra y Said Palao se viralizara rápidamente en las redes sociales.

La imagen, acompañada de una canción romántica (El amor más bonito, canción de Tito Nieves), hizo que muchos especularan sobre una relación sentimental entre la popular ‘Michi’ y el padre de la novia. Sin embargo, Michelle no tardó en salir al frente para aclarar la situación.

Con su característico sentido del humor, Michelle Soifer respondió a los rumores en una entrevista con el programa Más Espectáculos. La chica reality explicó que la viralización de la foto fue completamente inesperada.

“Me volví viral con el papá de Baigorria. Gleyson se ha preocupado, ja, ja, ja”, comentó entre risas, refiriéndose a su actual pareja, Gleyson Reñé, quien, según Soifer, se mostró preocupado por los comentarios que surgieron tras la imagen. Aclaró que, en realidad, su relación con Sergio Baigorria es de total amistad y que ambos han crecido juntos en el mundo de la televisión.

“Yo lo quiero muchísimo y la verdad que hemos crecido juntos... nos han visto crecer”, expresó, dejando en claro que no hay nada más que una buena relación de amistad entre ellos.

Michelle también mencionó que, a pesar de la repercusión que tuvo la imagen, no ha tenido la oportunidad de hablar con Alejandra Baigorria sobre el asunto. “¿Le comunicaste a Alejandra? No, los hemos dejado que se recuperen porque yo todavía me estoy recuperando”, dijo entre risas, restando importancia a los rumores y demostrando que no hay ningún malentendido con la familia Baigorria.

Finalmente, la cantante envió un mensaje directo a Sergio Baigorria, a quien no dudó en agradecer por la atención que su foto había generado. “Don Sergio Baigorria, un besote, nos hemos vuelto virales, 6 millones”, expresó con simpatía. Además, bromeó sobre la preocupación de su pareja, Gleyson Reñé, diciendo: “Gley tranquilo, está preocupado por el serrucho”, haciendo referencia de manera juguetona a las especulaciones.

De esta manera, Michelle Soifer aclaró los rumores con su característico humor, dejando claro que todo se trató de una confusión y que no hay nada más que una relación de amistad con el padre de Alejandra Baigorria. Lo que comenzó como una foto entre amigos se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales, pero la cantante logró restarle importancia al asunto, demostrando que no hay nada que ocultar.

Michelle Soifer revela salario que cobraba cuando ingresó a ‘Combate’

Michelle Soifer contó cómo ingresó a Combate, cuánto fue su primer sueldo y por qué la terminaron despidiendo. La cantante relató que tras su salida de Alma Bella, un amigo productor tuvo la visión de llevarla al fenecido programa de ATV, conducido por Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

La chica reality contó que se sorprendió tanto con el sueldo que entró que se llevó a comer ese día a toda su familia. Jamás pensó que ganar todo ese dinero y, además, aparecer en televisión. En esa ocasión, recuerda la cantante, le contó a todos que saldría en la pantalla chica.

“Cuando empezó a Combate no sabíamos cómo iba a ser. Yo conocí a una persona que fue muy importante para mi carrera, Osvaldo, y él me dijo: ‘Michi, hay un casting, un programa y me ha pedido que tú vayas. Pero tú no vas a hablar, yo voy a hablar’. Y yo: ‘Ok’. Me dijo: ‘Te vas a callar, tú no vas a hablar, déjame a mí negociar’. (En la reunión) Me senté a escuchar y los dos productores estaban negociando”, contó Michelle Soifer.

La cantante señaló que por un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, donde tenía que entrenar y ensayar, su amigo pidió por ella 5 mil dólares mensuales. “En ese momento se me estaba cayendo la casetera. Yo dije, ¡qué!”, contó Michelle.