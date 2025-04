La exorbitante suma de dinero que gastarían Alejandra Baigorria y Said Palao en su luna de miel: “¿Lujo financiado por los suscriptores?”

Alejandra Baigorria y Said Palao se van de luna de miel a Turquía: La exorbitante suma de dinero que gastarían. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

¿Un tour de lujo financiado con suscriptores de Instagram? Este 29 de abril, en Magaly TV La Firme, se presentó un informe exclusivo sobre la lujosa luna de miel de Alejandra Baigorria y Said Palao, que promete ser uno de los viajes más comentados del año.

La pareja, que recientemente se casó este sábado 26 de abril en una boda rodeada de polémicas, se embarcó en un tour de más de tres semanas por Europa, comenzando su recorrido en España, y luego embarcarse a Turquía, donde están disfrutando de un viaje exclusivo, todo pagado gracias a parte de las suscripciones de su contenido en redes sociales.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Alejandra, quien ha compartido casi todo el proceso de su boda a través de sus plataformas digitales, no dudó en mostrar el espléndido destino de su luna de miel en un tour por Europa, comenzando por Estambul, Turquía. Según el informe, los pasajes de clase business para llegar a Europa, con un costo promedio de $4,500 dólares cada uno, fueron solo el inicio de este viaje de lujo.

Mientras tanto, la empresaria continúa publicando contenido exclusivo sobre su boda y su luna de miel para terminar de cumplir con sus auspiciadores, lo que ha permitido que su viaje sea financiado en gran parte por los suscriptores de su red social, quienes pagaron por acceso exclusivo a sus historias y fotos del evento.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

<b>¿Dónde inició su viaje de luna de miel?</b>

La primera parada fue en el barrio de Galata en Estambul, donde la pareja mostró su hotel, una habitación pequeña pero acogedora, y Alejandra no dudó en presumir el lujo de su estadía.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Aunque la habitación no es de gran tamaño, la emoción del viaje parece haber dejado a Said Palao contento, a pesar de que, en algunos momentos, se le ha visto un tanto agotado. Desde allí, los recién casados continuarán su recorrido por varios destinos europeos, entre ellos París, Roma, y Venecia, con visitas a lugares icónicos como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano y paseos en góndola en Venecia, todos incluidos en su lista de regalos para la boda.

Lo curioso es que estos destinos no son solo caprichos de la pareja, sino también parte de una lista de regalos para la boda que se expuso en un comienzo, donde pedían a sus invitados cenas en París y tours en Roma, todo con precios que varían entre los $80 y $200.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Alejandra Baigorria logró ganar 107 mil soles en suscripciones

Ahora, los costos de estas experiencias fueron, en parte, cubiertos por los ingresos generados por sus suscriptores, quienes pagaron S/19.90 soles por acceder al contenido exclusivo de la boda, lo que permitió que Alejandra y Said recaudaran una cifra significativa: 107 mil soles.

Con este dinero, la pareja ha podido costear parte de los gastos de su luna de miel de lujo, sin tener que preocuparse por los costos de los hoteles, pasajes aéreos, cenas y otros gastos. Con todo cubierto, los tortolitos pueden disfrutar de su tiempo juntos en Europa sin preocupaciones financieras, y Alejandra ha aprovechado para seguir alimentando sus redes sociales con fotos de ensueño, mientras los suscriptores siguen disfrutando del contenido exclusivo de la pareja.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Said Palao se muestra cansado en las historias de Instagram

No obstante, a pesar de la aparente felicidad y el lujo de su viaje, algunos observadores han notado que Said Palao parece algo agotado después de solo dos días de matrimonio, aunque no cabe duda de que la luna de miel está siendo disfrutada al máximo.

Alejandra, por su parte, se muestra entusiasta y satisfecha con la experiencia, asegurando que este es el viaje que siempre soñó, con todos los detalles perfectamente cubiertos por la feliz pareja.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme