Mario Irivarren: Todos los memes que inspiró al decir que quiso llamar a Vania Bludau para ‘cerrar ciclos’

Los memes que le están sacando a Mario por decir que la llamada a Vania era para “cerrar ciclos”. Tiktok

Mario Irivarren no solo ha sido presa de críticas tras ser captado conversando con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau, también ha inspirado numerosos memes después de la explicación que dio en su programa Good Time. El chico reality indicó que solo quería llamar a su expareja para ‘cerrar ciclos‘, tomando en cuenta en que concluyeron su relación en malos términos.

“Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público, que terminamos en malos términos y todos lo saben”, explicó.

Asimismo, resaltó que su intención era sanar heridas y olvidar los problemas que tuvieron en el pasado. “Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás”, agregó.

Recordemos que la relación terminó luego que Vania Bludau acusara a Mario Irivarren de violencia psicológica y física.

Videos e imágenes inundan las redes

Ante tal respuesta, los usuarios de las redes sociales hicieron los suyos. Muchos reaccionaron burlándose Mario Irivarren y expresaron su incredulidad ante las declaraciones de un presunto ‘cierre de ciclo’ con Vania Bludau.

Los varones bromearon con las declaraciones que Mario Irivarren dio en Good Time y Esto es Guerra, mientras que las mujeres expresaron su enojo, indicando que todos los hombres son así.

Videos en TikTok e imágenes de las demás redes sociales tienen a Mario Irivarren como protagonista.

Ivana Yturbe y Onelia Molina son comparadas tras polémica de Mario

El episodio que causó las lágrimas de Onelia Molina, la novia de Mario Irivarren recordó a muchos un momento similar en la relación del chico reality con Ivana Yturbe, cuando ella lloraba en televisión tras su ruptura con él.

No es la primera vez que Mario Irivarren es señalado por su actitud hacia sus parejas. A lo largo de los años, ha sido criticado por comportamientos que muchos consideran irrespetuosos. En el caso de Ivana Yturbe, la situación más recordada fue cuando ella rompió en llanto durante una entrevista en ‘Amor Amor Amor’.

Ivana explicó que, aunque la relación terminó en buenos términos, sentía que Mario no le correspondía de la misma manera. En un momento sincero, Yturbe confesó que sabía que “ni los zapatos entran a la fuerza, ni mucho menos el amor”, una frase que quedó marcada en la memoria del público.

Por otro lado, Onelia Molina también enfrentó su propia crisis emocional ante las cámaras, después de las declaraciones de Mario sobre Vania Bludau. En su participación en ‘Esto es Guerra’, la chica reality no pudo evitar quebrarse y, aunque no quiso profundizar en el tema, dejó claro que la responsabilidad de la situación recaía en Mario. “Son sus acciones, que él hable. No quiero decir nada”, dijo, visiblemente afectada.

Las comparaciones entre ambos episodios no se hicieron esperar. En redes sociales, usuarios comenzaron a señalar que Mario nunca pareció verdaderamente enamorado de ninguna de sus exparejas.

Comparan a Onelia Molina con Ivana Yturbe cuando lloraban en TV por culpa de Mario Irivarren: “El problema es él”

“El problema es él”, “Mario no amó a ninguna de ellas” y “Así son los narcisistas, él no quiere a nadie, solo que estén detrás de él”, fueron las duras críticas de los usuarios. Las reacciones dejaron claro que muchos consideran que Mario Irivarren sigue sin aprender de sus errores y que sus actitudes siguen afectando a sus relaciones personales.

