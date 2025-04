Mario Irivarren y su historia de amor con Vania Bludau: por qué terminaron y los chats de una relación tóxica que salieron a la luz

¿Mario Irivarren y Alejandra Baigorria causan revuelo por planear encuentro con Vania Bludau? (Farándula Lorcha)

El sábado 26 de abril, la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue el centro de atención en las redes sociales. Sin embargo, lo que realmente captó la mirada de los usuarios no fue el evento en sí, sino un video viral que circuló rápidamente en el que Mario Irivarren y su amiga Baigorria están bailando y hablan de su expareja, Vania Bludau, quien también estaba en el lugar.

En el video se escucha a Mario mencionar que, tras la boda, pensaba llamar a Vania. “Dile que mañana la llamo”, ha sido el mensaje que ha resonado en TiKTok. Esta revelación se produjo en un contexto complicado, pues tanto Vania como Onelia estaban presentes en el evento. Este video ha revivido el interés público por la relación entre Mario Irivarren y Vania Bludau, una de las más mediáticas de los últimos años.

Mario Irivarren y Alejandra Baigorria tienen extraña conversación en boda. IG/ TikTok

¿Cómo se conocieron?

La historia de Mario Irivarren y Vania Bludau comenzó en 2015, cuando ambos eran parte del popular programa Combate. En ese entonces, los dos se conocieron como compañeros de trabajo y comenzaron a formar una amistad. Sin embargo, el camino de la relación fue algo tortuoso. Vania, luego de finalizar su romance con Christian Domínguez, dejó el programa y se mudó a Estados Unidos. Durante ese tiempo, la modelo vivió un breve romance con el abogado Frank Dello Russo.

Por su parte, Mario Irivarren continuó su camino en Esto Es Guerra y también vivió una relación con Ivana Yturbe, quien fue otra de las figuras más mediáticas del programa.

Mario Irivarren y Vania Bludau: su historia de amor, por qué terminaron y los chats de una relación tóxica que salieron a luz

La confirmación del romance luego de un ampay

En 2020, en plena pandemia de la COVID-19, Vania Bludau regresó al Perú, lo que reavivó los rumores sobre un posible romance entre ella y Mario. Los comentarios sobre ellos como pareja empezaron a circular nuevamente, pero fue una imagen compartida por Rodrigo González donde finalmente se confirmó lo que muchos sospechaban: el inicio de su romance.

El 5 de diciembre de 2020, Mario Irivarren hizo oficial su relación con Vania Bludau a través de su cuenta de Instagram.

En una emotiva publicación, escribió: “Le pedí a la vida que me pasaran cosas bonitas, y pasaste tú! Gracias por este fin de semana a tu lado, sabía que la íbamos a pasar increíble, pero no me imaginé que iba a ser tan perfecto!” junto con una serie de fotos y un video en el que Mario pedía a Vania que fuera su novia de una manera muy especial: escribiendo en la arena y sellando el momento con un beso.

Mario Irivarren oficializó a Vania Bludau en el 2020.

A pesar de que la relación entre Mario y Vania parecía consolidarse, no tardaron en surgir problemas. En febrero de 2021, durante la cuarentena por la COVID-19, ambos fueron protagonistas de un escándalo mediático. Mientras se encontraban en una casa de playa, la pareja fue intervenida por la policía por no respetar las restricciones.

Vania, en un tono de enojo, pronunció frases despectivas hacia los agentes: “Ustedes se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a morir de frío”. Por su parte, Mario también respondió de forma desafiante: “Bueno papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa ponla, yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar papi porque se me va el sol y hasta las 5 nomás puedo”. Esta intervención generó una ola de críticas, que no hizo más que tensionar la relación.

Los exchicos reality encararon a los efectivos policiales y se rehusaron a cumplir el procedimiento. (Foto: Captura Magaly TV La Firme)

Vania anunció su separación, pero no dio detalles

El 29 de marzo de 2022, Vania Bludau sorprendió a todos al anunciar, de manera repentina, el fin de su relación con Mario Irivarren. A través de un comunicado en Instagram, la modelo aclaró que, aunque aún existía amor, tomó la difícil decisión de terminar la relación.

En su mensaje, Vania explicó: “Actué mal al tratar de fingir frente a la cámara y creo que no me salió bien. Lo siento. Hacer estos anuncios públicos de un tema tan personal es tedioso y triste, pero es lo correcto”. Sin dar mayores detalles sobre los motivos de la separación, su mensaje dejó en claro que la ruptura no fue fácil, pero fue necesaria.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

Los chats que evidenciaron una relación tóxica

En mayo de 2022, los programas Amor y Fuego y Magaly TV La Firme revelaron una serie de chats entre Mario y Vania que mostraban una relación marcada por los celos y discusiones constantes. En los mensajes, se evidencian peleas por comportamientos celosos, insultos y hasta comentarios homofóbicos.

En uno de los fragmentos, Vania le reclama a Mario por haberla dejado sola en una discoteca: “Qué mier… eres conmigo. Encima me ignoras toda la noche”, mientras Mario le responde: “Vamos, ya nos vamos. ¿Dónde estás?” Estos mensajes mostraron un lado irreconocible de la pareja y reforzaron las especulaciones sobre una relación tóxica.

Los violentos chats de Mario Irivarren y Vania Bludau. (Foto: Composición Infobae)

Además, Vania compartió una conversación posterior a la ruptura en la que le pidió a Mario que fuera honesto sobre una posible agresión. Mario, en su defensa, negó haberla agredido, aunque prefirió evitar hablar públicamente del tema, alegando que hacerlo podría destruir su carrera profesional. “Vania, no entiendo por qué quieres que haga eso, sabiendo el daño irreversible que me va a causar”, le dijo Mario, lo que dejó entrever que la relación estaba marcada por un grave conflicto.

El amor entre Mario Irivarren y Vania Bludau comenzó como una historia llena de promesas, pero con el tiempo, se convirtió en una serie de altibajos, discusiones públicas y secretos revelados. La filtración de los chats de su relación y los incidentes públicos en los que ambos estuvieron involucrados dejaron claro que, aunque hubo amor, la relación estuvo plagada de problemas que finalmente llevaron a su abrupta separación.

Hoy, mientras Mario disfruta de su relación con Onelia y Vania sigue su vida por separado, el recuerdo de su tumultuosa historia de amor sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los seguidores de ambos.