Mario Irivarren y Vania Bludau coinciden en la misma playa: Onelia Molina lo abraza y él se muestra preocupado

Mario Irivarren y Vania Bludau coinciden en la misma playa y solo se miraron de lejos. (Captura: Magaly TV La Firme)

El fin de semana de la farándula peruana estuvo marcado por diversas actividades, pero lo que más llamó la atención fue la inesperada coincidencia entre Mario Irivarren y Vania Bludau en una playa. Aunque en el pasado fueron una pareja mediática, su reencuentro no fue precisamente de cordialidad, ya que solo se miraron de lejos sin dirigirse la palabra.

Las cámaras de “Magaly TV La Firme” captaron el preciso momento en que la exchica reality disfrutaba de un día de sol junto a sus amigas, mientras que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se encontraba jugando vóley en la arena.

Sin embargo, la tensión en el ambiente no pasó desapercibida, ya que Mario no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia su expareja. El informe mostró cómo el modelo, en un momento de descuido, dejó de prestar atención al juego cuando Vania pasó cerca de él.

Su desconcentración fue tan evidente que terminó perdiendo el control de la pelota y tuvo que improvisar un movimiento para no verse afectado. Mientras tanto, Vania Bludau mantuvo su postura firme y evitó cualquier tipo de contacto visual con él, mostrando total indiferencia.

<b>¿Qué dijo Vania Bludau?</b>

En un punto del día, Vania Bludau fue abordada por las cámaras de Magaly Medina y se mostró despreocupada por la presencia de su exnovio en la misma playa. “Yo he bajado con mis dos amigas a comprar esto. No sé qué están haciendo, no tengo idea”, comentó la modelo, restándole importancia a la situación.

Esta inesperada coincidencia generó comentarios en redes sociales, donde los seguidores de ambos recordaron los motivos de su mediática separación. La relación entre Vania y Mario terminó en medio de rumores y declaraciones públicas en 2022.

En ese entonces, Vania expresó que la relación se había desgastado y que decidió alejarse por su bienestar emocional. Por su parte, Mario también confirmó la ruptura, aunque sin dar muchos detalles sobre las razones detrás de la decisión.

A pesar del paso del tiempo, parece que los recuerdos de su historia aún generan reacciones, al menos de parte de Mario, quien no pudo evitar observar a Vania en la playa. Sin embargo, su expareja dejó en claro que ya no hay espacio para el pasado y que su vida continúa sin mirar atrás.

El informe de “Magaly TV La Firme” también destacó cómo otros personajes de la farándula peruana disfrutaron del fin de semana. Entre fiestas nocturnas, eventos exclusivos y escapadas a la playa, las figuras del espectáculo no dejaron pasar la oportunidad de mostrarse en sus redes sociales y compartir con sus seguidores los momentos de relajo.

Vania Bludau explica la realidad de la tarjeta OTH

Durante el programa, Magaly presentó un informe donde diversos influencers, como Vania Bludao y Dorimi Pineda, confirmaron cómo funciona realmente la tarjeta OTH.

“La tarjeta no paga tu renta ni tu carro. Solo cubre el consumo en restaurantes, spas y otros sitios. Te permiten gastar, pero tienes que pagar impuestos y propinas por separado”, indicó Vania, quien también usó esta tarjeta mientras vivía en Miami.

Magaly, junto con su equipo, explicó que las personas que utilizan estas tarjetas de consumo, como Mayra Goñi, deben publicar contenido en sus redes sociales, como fotos y videos en agradecimiento por los servicios recibidos. Sin embargo, aclaró que no es tan sencillo como parece. “Tienes que llevar dinero para los impuestos y la propina. Si no, el restaurante no te dejará ir”, comentó Magaly mientras ponía en evidencia la realidad detrás de las historias de los influencers.

Vania Bludao explica la realidad de la tarjeta OTH a Mayra Goñi. (Captura: Magaly TV La Firme 1)