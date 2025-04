Hija de Said Palao dedica emotivo mensaje a Alejandra Baigorria: “La quiero, aunque no sea mi mamá”

Hija de Said Palao le dedica tiernas palabras a Alejandra Baigorria | América TV

A pocas horas del esperado matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao, el set de ’Esto es Guerra’ vivió un momento de profunda emoción. Caleta, hija del deportista, sorprendió a todos con su inesperada aparición en el programa. La pequeña, recordada por haber participado en ’El Gran Chef Famosos: Pericotitos‘, dedicó un conmovedor mensaje a la empresaria, un gesto tan sincero que provocó que la ‘Rubia de Gamarra’ no pudiera contener las lágrimas.

Todo comenzó cuando los conductores de ’Esto es Guerra’ hicieron una pausa en la competencia para desearle lo mejor a Said Palao por su boda con Alejandra Baigorria. Fue en ese instante cuando Caetana hizo su aparición, abrazando a su padre con un gesto lleno de cariño. El deportista, visiblemente emocionado, compartió su alegría al ver la excelente relación entre las mujeres de su vida.

“Me alegro que tengan una química espectacular. Yo creo que esa buena relación ha hecho que mi relación con Ale se fortalezca muchísimo”, expresó con entusiasmo. “Al principio cuando estaba con Alejandra, obviamente mi prioridad era mi hijita. Hoy en día, mi prioridad son las dos. Ellas solitas, con el amor que se tienen, han hecho que sea la persona más feliz del planeta”, añadió Said Palao, mostrando su felicidad por la relación que han formado juntos.

Hija de Said Palao expresa su amor por Alejandra

Seguidamente, los conductores pidieron a Caetana unas palabras. Aunque la niña de 9 años estaba algo nerviosa por las cámaras y la emotiva situación, no dudó en confirmar el cariño que siente por Alejandra Baigorria. A pesar de no compartir un vínculo sanguíneo, la pequeña la considera parte de su familia.

“Yo desde chiquita, cuando Ale estuvo ahí, por más que no sea mi mamá, también la quiero mucho porque es muy buena gente conmigo y siempre me ha tratado muy bien”, expresó Caetana, visiblemente conmovida.

Alejandra Baigorria, sorprendida por las palabras de Caetana, no pudo evitar quebrarse y entre lágrimas, dijo: “Bueno, yo... me conmueve”. La empresaria, profundamente tocada, no pudo seguir hablando debido a la emoción que le causó este gesto tan sincero.

Caetana, en un gesto final, dedicó un mensaje lleno de cariño a Alejandra Baigorria: “Te quiero mucho. Espero que tu relación con mi papá siga porque, mientras todo esté bien y tú lo quieras, yo también voy a querer que ustedes estén juntos”. Este tierno mensaje dejó claro el amor y la aceptación que la niña tiene hacia su futura madrastra.

Por su parte, Alejandra Baigorria expresó que no solo está feliz de formar una familia con Said Palao, sino de integrar a Caetana en su vida: “Cae es una niña muy linda, es una niña que está súper educada por sus papis. Ella sabe que siempre respeto los espacios que tiene con su papá, ella ama a su papá. Los dos son exactamente iguales y yo siempre trato de estar con ellos, compartiendo. Yo la quiero mucho. Pueden decir lo que sea, pero Said es un padre ejemplar y maravilloso, tiene una familia espectacular. Me gané la lotería con esa familia. Cae siempre tendrá un lugar en mi casa, ya cuando venga el hermanito se pondrá otro cuarto. Todos vamos a ser una familia súper feliz”.

¿Quién es la madre de la hija de Said Palao?

Aleska Zambrano es la madre de la hija única de Said Palao, quien nació en 2016. Su figura se hizo pública ese mismo año cuando, tras las declaraciones del deportista en ‘Combate’, en las que afirmaba nunca haber tenido pareja estable antes de Macarena Vélez, Aleska salió al frente.

En una entrevista con Trome, la joven se mostró indignada con Said Palao por haberla negado en televisión. “Él siempre me dijo que lo de Macarena Vélez era armado, porque era su trabajo en televisión y le creí. Nos conocimos en el 2014 porque él es amigo del esposo de mi hermana y venía a mi casa a verlo. Incluso lo acompañaba a ‘Combate’ cuando recién entró, pero nos separamos porque empezó a salir a fiestas y eso no me gustó. Regresamos en abril del 2015 y luego, en diciembre, cuando me enteré lo de Macarena Vélez terminamos”, dijo.

Por su parte, Said Palao desmintió las acusaciones de ser un mal padre y negó que Macarena Vélez fuera la tercera en la relación: “Yo salí con ella desde septiembre hasta enero del 2015, nunca llegamos a ser enamorados”. Aseguró también que siempre cumplió con su hija. Actualmente, la relación entre ambos padres ha mejorado notablemente.

