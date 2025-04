Alejandra Baigorria y Said Palao: la lista de personajes de la farándula que están invitados a su matrimonio.

La cuenta regresiva ha comenzado para uno de los matrimonios más comentados del espectáculo peruano. Alejandra Baigorria y Said Palao se darán el “sí, acepto” este sábado 26 de abril en una jornada que estará marcada por el glamour, la emoción y una notable presencia de figuras de la televisión.

La boda religiosa se realizará en la emblemática Iglesia San Pedro del Centro de Lima, mientras que la recepción será en el lujoso Fundo Casa Blanca, en Pachacámac, al costado del canal 4.

Una boda que será transmitida por Instagram

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo será un evento íntimo, también estará disponible para sus seguidores, aunque no de forma gratuita.

A diferencia de otras parejas del medio que vendieron la exclusiva a canales de televisión, Alejandra decidió transmitir su boda a través de su canal de Instagram, donde el acceso tendrá un costo de S/3.96.

Alejandra Baigorria y cuánto cobrará a seguidores por ver por menores de su boda. IG.

“Queremos compartir este momento con ustedes, pero también hacerlo de manera ordenada”, explicaron en redes sociales.

El evento comenzará con la ceremonia religiosa a las 11:15 a.m. en la Iglesia San Pedro, ubicada en el corazón de Lima, frente a la Defensoría del Pueblo. Este templo histórico, que ha sido testigo de eventos importantes en la historia del país, será el escenario donde la ‘Gringa de Gamarra’ y el chico reality formalicen su amor ante Dios y sus familias.

Posteriormente, se celebrará el matrimonio civil, el cual tendrá como personaje central al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien será el encargado de oficializar la unión legal.

Este detalle ha llamado la atención de muchos, pues no es común que una figura política de tal nivel participe en bodas del espectáculo.

Alejandra Baigorria celebró su despedida de soltera en Colombia: tuvo baile con strippers | Magaly TV La Firme

El día culminará con una elegante fiesta en el Fundo Casa Blanca, un exclusivo recinto en Pachacámac que ha sido el lugar predilecto para celebraciones de alto nivel. Decoración floral, iluminación cálida, gastronomía de autor y música en vivo formarán parte de una recepción pensada para deslumbrar.

Los invitados: una pasarela de estrellas de la televisión

Como era de esperarse, la ceremonia reunirá a varios rostros conocidos del espectáculo y los realities peruanos. Alejandra y Said, quienes forjaron su historia de amor entre luces, cámaras y competencia, han invitado a viejos compañeros y amigos que los han acompañado en distintas etapas de sus carreras.

Entre los invitados confirmados están:

Mario Irivarren: exintegrante de ‘Combate’ y actual integrante de ‘Esto es Guerra’. Además, es uno de los mejores amigos de Said Palao.

Onelia Molina: es pareja de Mario Irivarren y recientemente selló su reconciliación con Alejandra Baigorria durante un reencuentro en ‘Esto es Guerra’.

Alejandra Baigorria se reconcilió con Onelia Molina y la invitó a su boda. América Tv - EEG.

Vania Bludau: modelo y exchica reality, es muy amiga de Alejandra Baigorria desde cuando participaron en ‘Combate y estuvo presente en la despedida de soltera de la empresaria.

Alejandra Baigorria: Vania Bludau apareció en la despedida de soltera de la empresaria en Colombia. IG.

Micheille Soifer: cantante, actriz y figura de ‘Esto es Guerra’.

Micheille Soifer prefiere galán maduro y descarta querer un ‘sugar daddy’ (Captura: @micheillesoifer8)

Paloma Fiuza: bailarina brasileña radicada en Perú, fue una de las que celebró el compromiso de la pareja.

Paloma Fiuza.

Melissa Loza: una de las competidoras históricas del reality de ‘Esto es Guerra.

Melissa Loza revela que su hija tiene autismo.

Ernesto Pimentel: la pareja estuvo en el programa de la Chola Chabuca hace algunos días y lo invitó en vivo.

Alejandra Baigorria y Said Palao invitó a la Chola Chabuca a su boda. Video: América TV.

No se descarta que más celebridades se sumen a último momento, pues la pareja mantiene algunos nombres en reserva para sorprender el mismo día.

El vestido: elegancia, brillo y diseño peruano

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado entre los seguidores de Alejandra es su vestido de novia. Para este día especial, la empresaria ha confiado en el talento nacional y eligió a Angélica García, diseñadora peruana y emprendedora de Gamarra, para confeccionar su traje soñado.

Si bien Alejandra deseaba una cola de 15 metros, finalmente optaron por un diseño más funcional pero igual de imponente: la prenda contará con una cola de entre 4 y 5 metros y un velo de casi 8 metros.

Alejandra Baigorria muestra detalles de su vestido de novia y quién lo confeccionará. IG.

Según la diseñadora, el vestido religioso tendrá un estilo elegante y sobrio con toques europeos, mientras que el vestido para la recepción será más moderno, brillante y atrevido.

En redes sociales, la novia no ha escondido su emoción: “Qué nervios, la prueba hoy salió perfecta. Tal cual lo soñé”, comentó en un video, sin revelar detalles para mantener la sorpresa.