Jackson Mora habla del vínculo que tiene con los hijos de Tilsa Lozano: “Los llegué a querer como míos”. Video: América Hoy.

La historia de amor entre Jackson Mora y Tilsa Lozano llegó a su fin oficialmente, pero para el boxeador, algunos lazos no se rompen con una firma.

En declaraciones recientes al programa ‘América Hoy’, Mora habló por primera vez con calma y franqueza sobre la separación con la exmodelo, dejando en claro que, pese al dolor que le generó la ruptura, mantiene una relación amical con ella y un fuerte vínculo con los hijos de Tilsa.

“Fue un poco difícil, uno se casa pensando que es para siempre”, expresó Jackson con tono nostálgico. El peleador no evitó mostrar su lado más humano y admitió que el proceso de separación no ha sido fácil.

Asegura que la decisión no se tomó de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de varios factores acumulados: diferencias de carácter, proyectos personales divergentes y una convivencia marcada por viajes constantes y agendas incompatibles.

Jackson Mora habla sobre su divorcio con Tilsa Lozano. Video: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, lo que más le duele, admite, no fue la separación en sí, sino el impacto que esto tuvo en la vida de los pequeños a los que llegó a amar.

Jackson Mora y el lazo que tiene con los hijos de Tilsa

Uno de los aspectos más sensibles de esta separación ha sido su relación con los hijos de Tilsa Lozano. Jackson reveló que continúa viendo a los niños cada 15 días aproximadamente, e incluso a veces pasa más de un mes sin visitarlos, pero asegura que está ahí para ellos siempre que se lo permitan. Su voz cambió de tono al hablar de ellos, evidenciando el profundo cariño que les tiene.

“Los conocí cuando eran muy pequeños. Uno se involucra, los cuida, los ve crecer, y cómo no los vas a querer. Para mí son parte importante de mi vida”, señaló. El luchador también dejó claro que su intención es mantener ese vínculo mientras Tilsa esté de acuerdo, destacando el respeto mutuo que existe entre ambos.

“Voy a seguir viéndolos, porque los conozco desde pequeños y los llegué a querer como mis hijos, los seguiré viendo hasta que ella lo permita”, afirmó con firmeza.

Tilsa Lozano habla sobre su divorcio: "No es por falta de amor, simplemente tomamos caminos separados". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La versión de Jackson Mora

El deportista también abordó uno de los episodios más polémicos que rodearon su separación: la acusación de una supuesta infidelidad que surgió tras los comentarios de un exsocio suyo. Si bien negó tajantemente haberle sido infiel a Tilsa, admitió que esa situación se convirtió en el punto de quiebre.

“Es una supuesta infidelidad, no hay pruebas ni nada. Fue creo que la gota que rebalsó el vaso porque se hizo público, todo el mundo le escribía por interno insultándola y burlándose de ella”, sostuvo.

Jackson aseguró que intentó mostrarle pruebas a Tilsa para aclarar la situación, pero para entonces la relación ya estaba demasiado deteriorada.

Tilsa Lozano se pronuncia sobre su ampay con Jackson Mora | Panamericana TV

“No fue una separación producto del odio ni de una pelea. Fue una decisión madurada, con dolor, pero necesaria”, agregó.

Tilsa Lozano anuncia divorcio de Jackson Mora

Otro punto que dejó en claro fue que no habrá disputas legales entre él y Tilsa, ya que se casaron bajo un régimen de separación de bienes. Mora también se refirió a la importancia de mantener el respeto y la cordialidad, no solo por ellos, sino también por los niños.

“No estamos en guerra ni mucho menos. Hay cariño y respeto. Cada quien está rehaciendo su vida, pero con responsabilidad emocional”, dijo.

Tilsa Lozano se pronuncia tras críticas | Panamericana

Además, subrayó que ha seguido trabajando con normalidad y que no ha dejado que el proceso personal interfiera en sus obligaciones profesionales. “A mí no me vas a ver deprimido y llorando en una cama. Tengo que seguir, mucha gente depende de mí, no solo como persona, sino también como líder de la promotora”, afirmó con determinación.

Cuando se le preguntó directamente si todavía ama a Tilsa, Jackson respondió con sinceridad: “La quiero mucho, pero ya esto está curando con el pasar del tiempo. No es fácil, ¿quién se divorcia feliz? Nadie, muy pocos”, confesó.

Por su parte, Tilsa Lozano también confirmó públicamente la separación, en un emotivo momento televisado durante su programa ‘La Noche Habla’.

La modelo y conductora rompió en llanto al relatar cómo fue el último encuentro con Mora, donde le entregó los papeles de divorcio en un hotel de Miraflores. “No estoy peleada con él, lo quiero mucho y queremos llevar esta dolorosa situación en privado y con respeto”, expresó entre lágrimas.

Tilsa aclaró que la separación no se debió a la falta de amor, sino a un desgaste natural de la relación. Pidió comprensión al público y explicó que ambos han optado por mantener su proceso de divorcio alejado del escándalo mediático, con el objetivo de sanar sin mayor exposición.