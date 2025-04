Jackson Mora asegura que matrimonio con Tilsa Lozano estaba desgastado: “Colombia lo lapidó”

Magaly TV La Firme: Adelanto del programa del 23 de abril | Magaly TV La Firme

Jackson Mora rompió su silencio y, en una entrevista exclusiva con las cámaras de Magaly Medina, reveló los motivos detrás de su separación con Tilsa Lozano, la conductora de Panamericana Televisión.

A través de un adelanto de su participación en el programa ‘Magaly TV La Firme’, emitido el 23 de abril, el organizador de eventos de lucha dio detalles sobre la crisis que atravesaron como pareja y cómo los rumores de infidelidad en Colombia afectaron su relación.

Una de las primeras preguntas que le hizo uno de los “urracos” de Magaly Medina fue sobre si todavía le afectaba la situación que desencadenó la ruptura. En febrero de 2025, un exsocio de Jackson Mora lo acusó públicamente de haber sido infiel a Tilsa Lozano con una mujer en un hotel en Colombia.

A pesar de las especulaciones, Mora expresó su desinterés por seguir reviviendo el tema. “Ya me fastidió, ya pasó más de dos meses. ¿Ya no te afecta?”, le preguntó el reportero. A lo que Jackson respondió: “No, vas curando de a pocos”.

Su declaración dejó claro que, aunque las acusaciones le habían afectado en su momento, ahora prefería dejar atrás ese capítulo de su vida.

Jackson Mora asegura que matrimonio con Tilsa Lozano estaba desgastado. IG.

Jackson revela que hubo una crisis matrimonial previa a la ruptura

Jackson Mora también se refirió a la situación que vivieron como pareja antes de que se hiciera pública la separación. Según sus palabras, el distanciamiento y la crisis matrimonial habían comenzado mucho antes del escándalo en Colombia.

“El distanciamiento ya venía de antes, ya veníamos desgastados. Colombia lapidó la situación”, dijo Mora, refiriéndose al impacto que los rumores de infidelidad tuvieron sobre su relación, agravando una situación que ya era complicada.

De acuerdo con Jackson, el desgaste ya era evidente, pero los comentarios externos y la presión mediática empeoraron la situación, llevándolos finalmente a tomar la decisión de separarse.

Jackson Mora asegura que matrimonio con Tilsa Lozano estaba desgastado. ATV / 'Magaly Tv La Firme'

Tilsa Lozano confirmó su separación

Por su parte, Tilsa Lozano habló públicamente sobre su separación de Jackson Mora en su programa ‘La Noche Habla’. En una entrevista, la conductora de televisión admitió que tomar la decisión de separarse no fue fácil, pero que, después de seis años de relación, se dio cuenta de que lo mejor era seguir caminos por separado.

“Este... un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada”, confesó Lozano entre lágrimas.

Aunque reconoció que su relación con Mora terminó, Tilsa aclaró que no fue por falta de amor, sino por la necesidad de ambos de tomar diferentes rumbos en la vida.

“No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de qué es mejor seguir esos caminos por separado”, aseguró.

A pesar de la separación, la modelo dejó claro que no existe enemistad entre ella y Jackson, reafirmando que no guarda rencor hacia él. “Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo no lo odio, yo lo quiero muchísimo”, señaló, demostrando que su relación sigue siendo cordial y basada en el respeto mutuo.

Tilsa Lozano habla sobre su divorcio: "No es por falta de amor, simplemente tomamos caminos separados". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Mantendrá contacto con sus hijos

La popular ‘Conejita’ también comentó sobre el contacto que Jackson sigue teniendo con sus hijos, destacando que, a pesar de la separación, ambos mantienen una buena relación en cuanto a la crianza y bienestar de los pequeños. “Él sigue en contacto con mis hijos, con quienes mantiene una buena relación”, agregó.

En cuanto a los detalles de la separación, Lozano fue clara al afirmar que son privados y solo competen a ella y a Jackson. “Lo más haya pasado o los detalles que hayan pasado solamente nos competen a él y a mí”, indicó.

Además, la modelo confirmó que las imágenes filtradas en un hotel en Lima, que fueron ampliamente comentadas por la prensa, son reales, pero explicó que se trataba de una reunión para coordinar los detalles de su divorcio.

Finalmente, Tilsa dejó en claro que no se siente presionada por las opiniones ajenas y que está en paz con la decisión que tomó.

“Por más de que quieran decir, no te creo, te creo, no te creo, me vale hongo lo que piensen”, expresó de manera contundente, mostrando que, a pesar de la atención mediática, lo más importante para ella es su tranquilidad personal y su bienestar.

Jackson Mora reaparece tras confirmarse divorcio con Tilsa Lozano: “Recuperaré el ritmo”