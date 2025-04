Gobierno podría observar la ley del retiro CTS, advierte José Luna y pide que se envié la autógrafa

El Ejecutivo tiene la opción de observar la ley del retiro de CTS. El año pasado no se hizo, pero se alerta que este 2025 sí podría tomar esta medida. - Crédito Presidencia

Ya ha pasado más de una semana desde que se aprobó la ley del retiro CTS en el Congreso de la República y aún no se firma la autógrafa para ser mandada a la presidenta Dina Boluarte para su promulgación u observación.

Mientras, se sigue esperando que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, siga con este proceso, el parlamentario de Podemos Perú José Luna ha advertido que el Ejecutivo podría observar la norma, tras declaraciones de Gustavo Adrianzen.

“El Gobierno amenaza con observar la Ley CTS y evitar que millones de peruanos retiren su dinero ante la difícil situación económica que vive el país. Exijo al Congreso que envíe la autógrafa de ley al Ejecutivo para su promulgación porque la Ley CTS ¡va sí o sí!“, declaró en sus cuentas oficiales en Twitter y Facebook.

El retiro CTS se aprobó hace una semana, pero aún no se envía la autógrafa al Ejecutivo para su promulgación u observación. - Crédito PUCP

Aún no firman autógrafa del retiro CTS

Como se recuerda el pasado martes 22 de abril el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ante preguntas en conferencia de prensa reveló que se planeaba firmar la ley del retiro CTS, así como otras, el miércoles 23.

“El martes y miércoles se desarrolló el primer pleno económico, productivo y agrario. Se ha aprobado cerca de 12 normas sumamente importantes (…) Las vamos a tener listas para el día de mañana, en general (…) Las vamos a firmar el día de mañana, con presencia de algunos gremios empresariales que nos han pedido", reveló también refiriéndose a la ley del retiro CTS.

Sin embargo, al día siguiente el Presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén señaló que aún estaba a la espera de que la autógrafa de la ley le llegara al Ejecutivo. Es decir, aún Salhuana no la había mandado.

Cambian los plazos para la promulgación de la CTS. Aún en más de un mes los trabajadores podrían tener acceso a su dinero. - Crédito Congreso

Ejecutivo sobre el retiro CTS

Pero el mensaje que ha motivado que José Luna piense que el Ejecutivo podría observar la ley del retiro CTS vino de Adrianzen, quien luego de que revelara que esta norma no le había llegado al Gobierno, reveló que aún tendrían que tomarse su tiempo que revisarla. Pero no afirmó si la observarían o no.

“Yo no quisiera adelantar opinión. El procedimiento establece que una vez que nos sea remitida por el Congreso tenemos quince días hábiles para pronunciarnos”, declaró el Primer Ministro durante conferencia de prensa de la PCM.

Luego de esto el parlamentario y vocero de Podemos Perú señaló en una imagen compatida en sus redes sociales que desde el Gobierno “no no tienen nada que evaluar” con respecto a la ley del retiro CTS y que “la plata es del pueblo”.

Eduardo Salhuana revela que retiro de CTS se firmará este miércoles 24 de abril - Congreso de la República

Plazos para el retiro CTS

La fecha tentativa para sacar los fondos de las cuentas CTS aún no es segura. Esta depende de varios plazos, pero los cuales aún no inician porque no se envía la ley al Ejecutivo.

El Congreso debe firmar la autógrafa y enviarla al Ejecutivo primero

De ahí, el Poder Ejecutivo tiene 15 días hábiles para decidir si observa o promulga la ley

Si la promulga, el MTPE tiene 10 días calendario para publicar el reglamento del acceso

Si se observa, el Congreso puede promulgar por insistencia en 3 días

Luego, en un día más se publica la norma en el diario oficial El Peruano

El Congreso ya va demorado una semana en firmar la autógrafa. Si se firma y se envía este viernes 25 de abril al Ejecutivo, entonces este tendría hasta el martes 20 de mayo para decidir si la observa o la promulga. De ahí, si se aprueba, van diez días más hasta el viernes 30 de mayo y ya el sábado 31 de mayo los trabajadores podrían retirar estos montos. Pero si la presidenta observa la ley esto demorará un poco más.