Alejandra Baigorria lanza contundente comunicado a horas de su matrimonio con Said Palao: “No es justo”

Alejandra Baigorria y las tiernas palabras que dedicó a la hija de Said Palao: “La quiero, la cuido y es parte de mi familia”. (Video: América TV).

A pocas horas de contraer matrimonio con Said Palao este sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria, la conocida empresaria y figura de la televisión peruana, sorprendió a sus seguidores con un fuerte mensaje en sus redes sociales. La pareja, que lleva cuatro años de relación, está a punto de consolidar su amor en lo que ha sido denominado por muchos como la “boda del año”.

En su publicación, Baigorria lanzó una advertencia contundente que no pasó desapercibida. “Hay que tener cuidado con lo que se dice y luego patinen como suelen hacer. Hay que tener pruebas de lo que se habla. ¡No es justo quitar el mérito de las personas solo por hablar mal!“, se lee en las primeras líneas.

Luego, la exparticipante de ’Esto es Guerra’ envió una fuerte advertencia, aunque sin mencionar nombres. “Un poquitito más de esfuerzo en su investigación, porque van a patinar y feo. Sobre todo porque van a tener que probar lo que dicen”, escribió en su cuenta de Instagram.

Comunicado de Alejandra Baigorria. Instagram/@alejandrabaigorria

Aunque no se refirió a ninguna persona de manera explícita, el mensaje parece dirigido a las recientes críticas que ha recibido. Recientemente, la conductora de televisión Magaly Medina cuestionó públicamente a Alejandra Baigorria por querer pagar con canjes su boda, además de criticarla por haber negado inicialmente la transmisión del evento y luego hacerlo a través de su programa ’Esta Noche‘.

El comunicado de Baigorria dejó claro su descontento ante lo que considera ataques infundados. A lo largo de su carrera, la empresaria ha sido conocida por su carácter firme, y esta declaración parece ser un reflejo de su determinación por defender su boda con Said Palao. Con este mensaje, busca enviar una clara señal a aquellos que se han permitido especular sobre su vida personal y profesional.

Después de cuatro años juntos, Alejandra Baigorria y Said Palao se unirán en matrimonio.

¿Dónde se casará Alejandra Baigorria y Said Palao?

El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao se celebrará este sábado 26 de abril, un día especial para la pareja. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la histórica Iglesia San Pedro, situada en el centro de Lima, frente a la Defensoría del Pueblo. Este emblemático lugar refleja la importancia de la ocasión para ambos y será el primer paso de una jornada cargada de emociones.

A las 11:15 a.m., comenzará la misa, donde se darán el sí en presencia de familiares y amigos cercanos. Posteriormente, la celebración continuará con la ceremonia civil, oficiada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, lo que ha sido cuestionado por los usuarios.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casarán este sábado 26 de abril.

Después de este significativo acto, la recepción tendrá lugar en el Fundo Casa Blanca en Pachacámac, un exclusivo espacio que promete un ambiente elegante y único. Este lugar, que se encuentra al costado del canal 4, será el escenario perfecto para compartir este momento tan esperado con los seres queridos y figuras del entretenimiento nacional.

La lista de invitados

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, que se celebrará este sábado 26 de abril, promete ser uno de los eventos más comentados del espectáculo peruano. La ceremonia religiosa se llevará a cabo en la histórica Iglesia San Pedro en el Centro de Lima, y la celebración continuará en el exclusivo Fundo Casa Blanca en Pachacámac.

Entre los invitados a la boda, se encuentran varias figuras del mundo del espectáculo y los realities peruanos, muchos de ellos compañeros cercanos de los novios. Mario Irivarren, exintegrante de ’Combate’ y actual miembro de ’Esto es Guerra‘, es uno de los mejores amigos de Said y estará presente junto a su pareja Onelia Molina. Vania Bludau, amiga cercana de Alejandra, también ha confirmado su asistencia, al igual que Micheille Soifer, cantante y actriz de ‘Esto es Guerra’, y Paloma Fiuza, bailarina brasileña.

Otra invitada especial es Melissa Loza, histórica competidora de ’Esto es Guerra‘, y Ernesto Pimentel, quien fue invitado en vivo en el programa de la Chola Chabuca. Aunque varios nombres de celebridades permanecen en reserva, se espera que algunos rostros más se sumen en los últimos momentos.

Alejandra Baigorria y todos los detalles de su boda con Said Palao. Intagram.

¿Cómo se conocieron Alejandra Baigorria y Said Palao?

Alejandra Baigorria y Said Palao se conocieron en el extinto programa ’Combate’ en el 2014. En ese entonces, la empresaria estaba en una relación con Mario Hart, mientras que el ‘Samurai’ recién entraba al reality como una nueva figura, acompañado de sus hermanos Austin Palao y Lorelein Palao.

En ’Esto es Guerra‘, Said Palao comentó que, antes de conocer a Alejandra Baigorria en persona, estaba impresionado por su belleza y por su manera de competir: “Toda la vida me pareció guapa, la había visto antes de entrar a la tele. Competía bien, yo veía el programa netamente por la competencia y vi que era una de las mejores, y eso me gustaba bastante”.

Said Palao y Alejandra Baigorria se fueron de vacaciones a varios países de Asia.