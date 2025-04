Christian Cueva es acusado de abandonar a sus hijos en centro comercial para irse con Pamela Franco. Video: Amor y Fuego.

Christian Cueva vuelve a ser protagonista de una controversia. Esta vez, el centro de la polémica gira en torno a una supuesta actitud irresponsable con sus hijos.

Según declaró Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, el futbolista habría organizado un encuentro con dos de sus tres hijos en un centro comercial, pero se marchó poco después, dejándolos solos en plena visita pactada.

La revelación se hizo pública durante el programa ‘Amor y Fuego‘, donde la exministra de la Mujer no dudó en calificar como decepcionante el actuar del jugador de Cienciano. Sasieta explicó que el encuentro fue solicitado por el abogado de Cueva, con la finalidad de que los menores pudieran compartir un momento con su padre.

“A través del letrado que patrocina a Cueva, me pidió por favor que pudiéramos coordinar para que los niños puedan estar con su padre. Llamé a Pamela López y se quedó en un centro comercial. Ella tuvo que mandar a sus hijos, de los tres, dos, porque la mayor no quería”, relató.

Pamela López descarta que Pamela Franco conozca a sus hijos, aunque ella sí presentó a su nueva pareja: “No lo acepto” | América Hoy

Sin embargo, lo que debía ser una tarde familiar terminó siendo un episodio que ha generado indignación. “¿Y qué hizo el señor? Llegan los niños al centro comercial y sencillamente el padre se fue de viaje”, denunció Sasieta.

La abogada relató que Cueva no solo abandonó el lugar, sino que dejó a cada niño en una atracción diferente, sin supervisión. “Llegó, los vio y los dejó cada uno solo en un juego diferente y él había pedido de tal hora a tal hora. Yo logré eso porque Pamela quería que vean a su padre, pero sencillamente se fue”, puntualizó.

Aunque Rosario Sasieta no dio nombres, sus declaraciones sugieren que el futbolista habría abandonado a los niños para dirigirse a un encuentro con Pamela Franco, la cantante con quien mantiene una relación sentimental.

“Ya sabemos con quién se fue, se fue con... una persona. Y no es que Pamela no los deje ver”, afirmó, descartando que exista algún tipo de impedimento por parte de Pamela López para que el jugador vea a sus hijos.

Pamela Franco celebra el éxito de su canción con Christian Cueva.

Rosario Sasieta se pronuncia sobre Pamela López y su relación con Paul Michael

El caso ha generado repercusión, no solo por la actitud atribuida a Cueva, sino también por la polémica que arrastra su expareja, Pamela López, quien recientemente fue captada acompañada de sus hijos y de su nuevo amigo cercano, Paul Michael.

Ante las críticas, Rosario Sasieta defendió la vida privada de su patrocinada y minimizó el hecho. “No interesa, si me parece bien o no, porque lo que nosotros estamos haciendo no es ser juez de su vida personal. Yo no puedo intervenir, no puedo sugerir, es que como si yo aconsejara al papá de los hijos ¿no crees que está haciendo daño? (ambos a su manera)”, declaró.

Desde su rol como representante legal, Sasieta reiteró que su enfoque está en los derechos de los menores y en garantizar que se cumplan sus necesidades básicas.

“Cada uno es responsable de sus actos personales, nosotros estamos colaborando de forma desinteresada a que estos niños tengan justicia”, expresó, reafirmando su compromiso con el proceso legal que Pamela López ha iniciado en torno a la pensión alimenticia.

Pamela López presenta a sus hijos a su pareja Paul Michael, consolidando su relación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pamela López niega tener una relación sentimental con Paul Michel

Por su parte, Pamela López también se pronunció, negando haber presentado a Paul Michael, quien estará este fin de semana en ‘El Valor de la Verdad’, como pareja ante sus hijos. “Ellos no están involucrados en la relación (sus hijos), él es mi compañero de trabajo, teníamos trabajo e hicimos contenido ahí”, explicó durante una entrevista.

Asimismo, fue tajante al hablar sobre la posibilidad de que sus hijos convivan con Pamela Franco: “No lo acepto de ninguna forma porque la señora entró por la puerta farsa, no hay forma que tengan contacto con ella, al menos no por ahora”.

La abogada Rosario Sasieta dejó en claro que su interés está en velar el bienestar de los tres menores hijos de Pamela López tuvo con Christian Cueva y, no lo que hagan los padres en su vida personal.