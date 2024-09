Cajas y Financieras con más ‘riesgo’ sumaron pérdidas por S/47 millones: Esta es la lista ‘en rojo’

Así se califica el riesgo de las Cajas Municipales y Rurales, y las Financieras en Perú. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina

Tras el cierre de la Caja Sullana en julio y de la Financiera Credinka en septiembre, los consumidores se encuentran cada vez más alertas sobre las entidades en las que depositan su dinero. Con respecto a ambas entidades, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) detalló que se debía a el impacto de la pandemia.

“Esta situación fue consecuencia de factores internos —deficiencias en la gestión de riesgos y en su política de otorgamiento de créditos, y falta de soporte patrimonial—, que se vieron agravados por factores externos como el estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, la incertidumbre política (conflictos sociales) y los fenómenos climatológicos”, señaló la entidad sobre la Financiera Credinka.

Pero así como Credinka y Caja Sullana, las cuales no solo llevaban pérdidas constantes, sino que tenía nuna calificación crediticia baja, hay otras Cajas Municipales, Rurales y Financieras que están en situación similar, según los datos de la SBS.

La SBS intervino a Financiera Credinka, tres meses luego del cierre de Caja Sullana. - Crédito Composición Infobae/Andina/Difusión

Todas las Cajas rurales están ‘en rojo’

En el país existen cinco Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), las cuáles, en base a los últimos datos de julio de 2024 de la SBS, han tenido un balance negativo y una pérdida conjunta de S/21 millones 202 mil 158,25. Pero eso no es todo, sino que cuatro de estas no han registrado ningún mes sin pérdida en lo que va del año (solo CRAC Los Andes) tuvo un par de meses en verde.

Así se reportó el balance financiero de las Cajas Rurales a julio de 2024, según la SBS.

CRAC Censosud Scotia , -S/8.901.344,69

CRAC Los Andes , -S/1.328.704,56

CRAC Prymera , -S/4.586.748,64

CRAC Incasur , -S/498.067,76

CRAC del Centro, -S/5.887.292,60

El balance de las Cajas Municipales

Mientras, las Cajas Municipales reportaron estas cifras:

CMAC Arequipa, S/41.021.213,42

CMAC Cusco, S/52.072.368,85

CMAC del Santa , -S/1.627.922,99

CMAC Huancayo, S/28.847.468,56

CMAC Ica, S/5.701.996,33

CMAC Maynas , -S/3.582.704,51

CMAC Paita , -S/1.160.847,20

CMAC Piura, S/12.358.183,79

CMAC Tacna , -S/982.904,13

CMAC Trujillo, S/2.804.298,92

Caja Municipal de Crédito Popular Lima, S/1.449.459,03

Caja Sulla tenía una calificación crediticia de D+ y C-, en base a dos calificadoras de riesgo. - Crédito Andina

Tres financieras ‘en rojo’

Crediscotia Financiera, S/4.184.000,00

Compartamos Financiera, S/44.685.000,00

Financiera Confianza, S/1.219.000,00

Financiera Efectiva, S/21.669.000,00

Financiera Qapaq , -S/7.844.000,00

Financiera Oh! , -S/44.978.000,00

Mitsui Auto Finance, S/23.058.373,29

Financiera Proempresa, S/2.307.986,90

Financiera Credinka , -S/24.863.000,00

Financiera Surgir, -S/11.028.000,00

Calificación crediticia: Las más riesgosas

Sin embargo, además de este indicador, la SBS también registra la calificación crediticia de estas empresas, lo que es “la opinión independiente de estas empresas calificadoras de riesgo (ECR) acerca de la capacidad de las empresas del sistema financiero y de empresas de seguros para administrar los riesgos que enfrentan, con la finalidad de cumplir sus obligaciones con los ahorristas y con los asegurados, respectivamente.”

Para un ejemplo, la calificación crediticia de Caja Sullana era de C-, según Moody’s y D+, según Microrate. Financiera Credinka también tenía C- según Moody’s y C, según Pacific Credit Rating (PCR). Así, contando solo las entidades de microfinanzas más riesgosas, estas han perdido S/47 millones 450 mil 783,32.

La calificación crediticia de las empresas sirve para ver lo riesgosas que son, y así poder saber bien dónde colocar tu dinero. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Difusión

Esta es la lista de las Cajas Rurales, lideradas por las que tienen peor calificación (a marzo del 2024).

CRAC Prymera tiene C- , tanto de Apoyo y Asociados Internacionales, como de Moody’s

CRAC Incasur tiene C- , tanto de Apoyo y Asociados Internacionales, como de Moody’s

CRAC del Centro está con C tanto de Microrate como de Pacific Credit Rating (PCR)

CRAC Los Andes tiene un B-, de JCR Latino América y de Pacific Credit Rating (PCR)

CRAC Censosud Scotia tiene calificaciones de A- tanto de Apoyo y Asociados Internacionales, como de Moody’s

Mientras, en las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito están:

CMAC del Santa, C-, D+

CMAC Tacna, C-, C

CMAC Paita, C

Caja Municipal de Crédito Popular Lima C

CMAC Maynas, B-

CMAC Ica, B-, B, B

CMAC Piura, B+, B

CMAC Cusco, B+

CMAC Huancayo, B+

CMAC Trujillo, B+

CMAC Arequipa, B+, A-

Asimismo, las Financieras tienen la siguiente calificación crediticia:

Financiera Credinka, C-, C

Financiera Qapaq, C+

Financiera Proempresa, C+

Financiera Confianza, A-

Financiera Oh!, A-

Mitsui Auto Finance, A-

Financiera Surgir, A-

Financiera Efectiva, A, A-

Compartamos Financiera, A-, A

Crediscotia Financiera, A