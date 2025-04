Renato Rossini admite que despilfarró su dinero tras los efectos de la fama: “Me gasté toda la plata con amigos”

Renato Rossini admite que despilfarró su dinero tras los efectos de la fama. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El conocido actor y figura televisiva, Renato Rossini, compartió detalles íntimos de su experiencia personal sobre los altibajos que le trajo la fama, en medio de su intervención en el programa ‘El Valor de la Verdad’ el 20 de abril.

En una sincera y emotiva conversación con Beto Ortiz, Rossini abrió su corazón y relató cómo la fama repentina influyó en su comportamiento financiero y en sus relaciones personales, especialmente con aquellos a quienes consideraba amigos.

A lo largo de la entrevista, el actor recordó cómo, durante su época de mayor éxito en la televisión, comenzó a ganar dinero rápidamente gracias a su participación en producciones exitosas como ‘El Ángel Vengador’. Fue un periodo en el que, según confesó, se permitió disfrutar de su dinero de forma desenfrenada, invitando a sus amigos a cenas en exclusivos restaurantes, pagándoles las cuentas y organizando viajes sin reparar en gastos.

“Comencé a generar dinero y para mí era un placer invitar a mis amigos a buenos restaurantes y pagar todo”, dijo Rossini, reconociendo que su actitud era parte de lo que él describe como un “síndrome de la fama súbita”.

Sin embargo, como todo exceso, este comportamiento tuvo sus consecuencias. El actor relató que, tras las noches de fiestas y generosos regalos, las cuentas se acumulaban, dejándolo en una situación financiera difícil. “Daba todo y al día siguiente veía mi cuenta y me gasté toda la plata”, confesó con algo de ironía. A pesar de las consecuencias, Rossini afirmó que el placer de dar era mayor que recibir, lo cual lo llevó a seguir adelante con este estilo de vida.

A medida que los años pasaron y la situación cambió, Rossini comenzó a ser consciente de cómo la verdadera amistad se revelaba en los momentos difíciles. Recordó con amargura cómo, cuando la suerte ya no estuvo de su lado, algunos de esos amigos que él había ayudado y con los que compartió tantas experiencias, se desvanecieron.

“Cuando vinieron los días difíciles, esos amigos no estaban ahí”, reconoció. Este fue un punto de inflexión que lo llevó a reflexionar sobre el verdadero valor de la amistad y a cuestionarse quiénes eran los que realmente lo apoyaban.

Su decepción con Christian Meier

Una de las anécdotas más impactantes que compartió Renato Rossini fue la de su amistad con otro conocido actor, Christian Meier. Según contó, en un momento en que Christian se encontraba buscando nuevas oportunidades laborales en Colombia, Renato le ofreció su casa, su chofer y hasta una cocinera, brindándole todas las comodidades mientras buscaba rehacer su carrera.

Sin embargo, después de que Rossini regresó de un viaje a Miami, al tratar de contactar a Christian, se dio cuenta de que este se había distanciado sin motivo alguno. “tutututututu”, fue la única respuesta que obtuvo de su amigo. Aunque inicialmente se sintió traicionado y enojado, Rossini expresó que, con el tiempo, esa cólera se disipó y ahora solo le envía un saludo a su antiguo amigo.

A pesar de las adversidades, el actor se mostró agradecido por todo lo vivido y dijo que ahora, con el paso del tiempo, entiende mejor lo que significa la verdadera amistad y el valor de las personas que permanecen a tu lado cuando ya no tienes nada que ofrecer. “Lo bueno es que me ha enseñado mucho. Ahora ya no me da cólera. Le mando un saludo”, concluyó.

