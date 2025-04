Larissa Riquelme denuncia que Roberto Martínez intentó sobrepasarse con ella: “Fue incómodo y desagradable”

Roberto Martínez confesó que salió con Larissa Riquelme | Enfocados

Larissa Riquelme, la famosa modelo paraguaya conocida mundialmente como la “novia del Mundial” por su presencia en la Copa Mundial de Fútbol de 2010, ha salido al frente para desmentir las recientes declaraciones de por su presencia en la Copa Mundial de Fútbol de 2010, ha salido al frente para desmentir las recientes declaraciones de Roberto Martínez.

El exfutbolista peruano sorprendió a todos cuando reveló en el podcast ‘Enfocados’, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, que había tenido salidas románticas con Riquelme. “Una vez yo salí con Larissa Riquelme”, expresó, dejando a todos los presentes sorprendidos por la afirmación.

Sin embargo, Riquelme no tardó en responder a través de sus redes sociales, desmintiendo rotundamente la versión del exjugador.

“Ante las reiteradas mentiras del exjugador peruano Roberto Martínez, me veo en la obligación de aclarar públicamente, una vez más, que JAMÁS mantuve ningún tipo de relación con él”, expresó la modelo.

Larrisa denuncia a Roberto de intentar sobrepasarse

A pesar de negar el supuesto romance, Larissa Riquelme fue más allá y reveló detalles de un incómodo encuentro con Roberto Martínez durante dos eventos en Perú.

“Coincidimos únicamente en dos eventos en Perú, y en uno de ellos, intentó sobrepasarse conmigo de manera totalmente inapropiada. Esa situación fue incómoda y desagradable, y lo enfrenté en el momento como correspondía”, comentó.

La revelación de Riquelme dejó claro que no se trató de un simple malentendido, sino de una situación que ella vivió de manera incómoda y que, según su testimonio, enfrentó de forma directa.

La modelo también indicó que no estuvo sola durante el incidente, asegurando que existen testigos que pueden corroborar los hechos. “No estuve sola. Tengo testigos de lo ocurrido, incluso entre los organizadores del evento, con quienes comenté el mal momento vivido”, añadió, reforzando su versión de los hechos.

Riquelme también denunció que la insistencia de Martínez por asociarse con ella públicamente no solo era falsa, sino que representaba un acto de difamación. “Esta insistencia por querer relacionarse conmigo públicamente no solo es falsa, sino que constituye una clara difamación”, manifestó la modelo.

Según su relato, Martínez ha intentado transformar lo ocurrido en una historia romántica completamente ficticia que, según ella, nunca existió. La modelo expresó que no permitirá que se sigan construyendo mentiras sobre ella, y dejó claro que tomará las medidas necesarias para frenar la situación.

Riquelme tomará acciones legales

La modelo no se quedó solo en palabras y adelantó que tomará acciones legales contra Roberto Martínez por difamación.

“Estoy en contacto con un abogado en Perú para tomar las acciones legales correspondientes, porque ya no se trata solo de proteger mi imagen, sino de frenar a una persona que está abusando de su acceso a los medios para construir un relato que nunca existió”, señaló con firmeza.

La denuncia de Larissa también incluyó una reflexión sobre el respeto que toda mujer y figura pública merece. “Como mujer, como figura pública, y como ser humano, exijo respeto. Y como siempre, doy la cara con la verdad. Porque cuando me involucro con alguien, lo hago con libertad y sin esconderme. Pero este no es el caso. Y no pienso cargar con mentiras ajenas”, concluyó, reafirmando su postura ante los medios.

Con esta denuncia, Larissa Riquelme no solo defiende su imagen, sino que también hace un llamado a que se respete la verdad y a que los abusos mediáticos no queden impunes. Riquelme ha dejado claro que no permitirá que las mentiras sigan circulando sobre su vida y que tomará las acciones necesarias para proteger su reputación y su integridad personal.

