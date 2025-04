Larissa Riquelme estalla contra Roberto Martínez por asegurar que salieron y anuncia demanda: “No cargaré con mentiras ajenas”

Roberto Martínez confesó que salió con Larissa Riquelme | Enfocados

Larissa Riquelme no toleró que Roberto Martínez indicara que llegó a salir con ella. A través de un avance del programa Enfocados, espacio que se emitirá este domingo 20 de abril, el exfutbolista sorprendió al referirse a la modelo paraguaya es su conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

“Una vez yo salí con Larissa Riquelme”, son las palabras que se le escuchan a la polémica figura, quien nunca imaginó que la paraguaya reaccionaría de inmediato con un furioso comunicado.

“Ante las reiteradas mentiras del exjugador peruano Roberto Martínez, me veo en la obligación de aclarar públicamente, una vez más, que jamás mantuve ningún tipo de relación con él. Coincidimos únicamente en dos eventos en Perú, y en uno de ellos, intentó sobrepasarse conmigo de manera totalmente inapropiada. Esa situación fue incómoda y desagradable, y lo enfrenté en el momento como correspondía”, indicó.

Riquelme señaló que cuenta con testigos, por lo que puede probar sus acusaciones contra el exdeportista. “No estuve sola. Tengo testigos de lo ocurrido, incluso entre los organizadores del evento, con quienes comenté el mal momento vivido. No es un invento ni una interpretación: fue una situación real que me vi obligada a manejar con respeto y firmeza, y que él, desde entonces, ha intentado transformar en una historia romántica completamente ficticia”, señaló.

Larissa Riquelme negó haber salido con Roberto Martínez

Hasta las últimas consecuencias

Larissa Riquelme señaló que no es la primera vez que Roberto Martínez intenta relacionarse con ella, y esta vez, no se quedará de brazos cruzados.

“Esta insistencia por querer relacionarse conmigo públicamente no solo es falsa, sino que constituye una clara difamación. Estoy en contacto con un abogado en Perú para tomar las acciones legales correspondientes, porque ya no se trata solo de proteger mi imagen, sino de frenar a una persona que está abusando de su acceso a los medios para construir un relato que nunca existió”, agregó.

Comunicado de Larissa Riquelme contra Roberto Martínez. Twitter

Finalmente, resaltó que no tiene ningún problema de afirmar si salió o no con alguien, pero en esta ocasión, lo dicho por Roberto Martínez es mentira. La modelo paraguaya fue bastante tajante al asegurar que no cargará con “mentiras ajenas”.

“Como mujer, como figura pública, y como ser humano, exijo respeto. Y como siempre, doy la cara con la verdad. Porque cuando me involucro con alguien, lo hago con libertad y sin esconderme. Pero este no es el caso. Y no pienso cargar con mentiras ajenas. Agradezco a quienes confían en mí, a los medios que trabajan con seriedad y a todas las personas que me acompañan”, concluyó Larissa Riquelme en su comunicado.

Roberto Martinez confiesa que salió con Larissa Riquelme.

Larissa Riquelme quiso demandarlo en el 2014

Ante las declaraciones de Roberto Martínez en ‘El Valor de la Verdad’, donde aseguraba haber tenido un romance con la modelo paraguaya, Larissa Riquelme levantó su voz de protesta en 2014, indicando que esperaba que el exfutbolista se rectifique.

Larissa Riquelme negó rotundamente estas afirmaciones, señalando que son “totalmente falsas”. A través de una entrevista, expresó su molestia, calificándolas de mentiras descaradas. “Me molestó y me ofendió muchísimo. Nunca pensé que una persona pueda ser tan caradura, se sienta en un sillón y mienta de esa forma”, dijo la modelo, quien era conocida como la ‘Novia del Mundial’.

Asimismo, anunció tomar medidas legales si Roberto Martínez no se rectificaba. “Espero que se rectifique a lo que dijo porque así tendré que llegar a algo más con mi abogado”, señaló en aquel entonces.

Larissa Riquelme denuncia que Roberto Martínez intentó sobrepasarse con ella. IG.