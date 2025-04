Comer aguacate a diario mejora significativamente los niveles de colesterol, además de aportar fibra, potasio, magnesio y antioxidantes

El Dr. William Arias destaca que comer aguacate diariamente ayuda a reducir los niveles de colesterol y mejora la salud cardiovascular. (Ilustración: Jovani Pérez)

El aguacate se ha consolidado como uno de los alimentos más populares y saludables de la actualidad. Esta fruta no solo es apreciada por su versatilidad en la cocina, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. El Dr. William Arias, médico especializado en medicina funcional y nutrición clínica, quien habló para el medio La Vanguardia, destaca las ventajas de incorporar aguacate en la dieta diaria, especialmente en lo que respecta a la salud cardiovascular. Según Arias, comer aguacate a diario mejora significativamente los niveles de colesterol, además de aportar nutrientes esenciales como fibra, potasio, magnesio y antioxidantes.

Aguacate y colesterol: estudios que respaldan su eficacia

En 2022, la American Heart Association publicó un estudio titulado Avocado Consumption and Risk of Cardiovascular Disease in US Adults, que analizó los hábitos alimentarios de más de 110,000 adultos durante un periodo de 30 años. Este estudio buscaba determinar la relación entre el consumo de aguacate y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Los resultados fueron reveladores: aquellas personas que consumían al menos dos porciones de aguacate por semana mostraron un riesgo significativamente menor de padecer enfermedades cardiovasculares.

Nutrientes esenciales para el corazón

El Dr. Arias resalta que el aguacate es una fuente rica en nutrientes que favorecen el bienestar del corazón. Entre estos se encuentran las grasas saludables, la fibra, el potasio, el magnesio, el folato, la vitamina E y diversos antioxidantes. “El aguacate es espectacular, no solo por su sabor y valor nutritivo, sino porque es un alimento fundamental para la salud del corazón”, comenta el médico. Estos componentes clave son esenciales para mantener un sistema cardiovascular saludable y promover el buen funcionamiento del organismo.

El aguacate contiene un alto nivel de potasio, lo que lo convierte en una excelente opción para mantener una presión arterial equilibrada. Además, su contenido de magnesio favorece el funcionamiento adecuado de los músculos y el sistema nervioso. La fibra que aporta, por su parte, no solo favorece la digestión, sino que también contribuye al control del apetito, ayudando en la prevención del sobrepeso y la obesidad.

El aguacate es una fuente rica en fibra, potasio, magnesio y antioxidantes, esenciales para el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes sobre el aguacate y su impacto en la salud

Un estudio publicado en marzo de 2025, liderado por la Dra. Janhavi J. Damani, analizó los efectos del consumo de un aguacate diario en 969 adultos con obesidad abdominal. Durante un periodo de 26 semanas, los participantes mostraron mejoras en la calidad de su dieta y una significativa reducción en los niveles de lípidos en sangre. Los niveles de colesterol disminuyeron considerablemente en aquellos que incluyeron el aguacate en su dieta diaria. Este hallazgo refuerza la idea de que el aguacate puede ser un aliado importante en el control del colesterol y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

El poder de los fitoesteroles y las grasas monoinsaturadas

Una de las razones principales por las que el aguacate tiene este impacto positivo en la salud cardiovascular es su contenido en fitoesteroles, compuestos vegetales que bloquean parcialmente la absorción de colesterol en el intestino. Además, su contenido en grasas monoinsaturadas contribuye a mejorar los niveles de colesterol “bueno” (HDL) y a reducir el colesterol “malo” (LDL). La fibra soluble que contiene también juega un papel crucial en este proceso, ayudando a regular los niveles de colesterol y favoreciendo la salud intestinal.

Mejora en la calidad del sueño: un efecto inesperado

Uno de los hallazgos más sorprendentes de los estudios realizados sobre el aguacate es su impacto en la calidad del sueño. Según el Dr. Arias, los participantes en el estudio de 2025 mostraron una mejora notable en la calidad del sueño al consumir un aguacate diario. “Me sorprendió que las personas que comieron aguacate a diario mejoraron la calidad del sueño, y todo esto sin cambiar nada más de su dieta”, señala el médico. Este descubrimiento resalta otro beneficio inesperado de este superalimento, que puede ser de gran ayuda para quienes sufren de problemas de sueño.

Estudios científicos indican que el aguacate contribuye significativamente a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reto diario para la salud

El Dr. William Arias invita a sus seguidores a incluir un aguacate pequeño en su dieta diaria, destacando que el poder de la comida real no es magia, sino ciencia. Incorporar esta fruta en la alimentación diaria es una forma sencilla de mejorar la salud cardiovascular, controlar el colesterol y disfrutar de una mejor digestión, todo sin necesidad de realizar cambios drásticos en la dieta. “Recuerda que el poder de la comida real no es magia, es ciencia”, concluye el Dr. Arias, haciendo un llamado a la acción para que más personas aprovechen los beneficios de este alimento tan accesible y nutritivo.