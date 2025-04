Hernando de Soto sobre el insultó que le dedicó a Mario Vargas Llosa hace más de 30 años: “Me dolió mucho hacerlo”

El economísta contó que fue fuerte respuesta formó parte de una estrategia política para mantener la ayuda internacional a Perú. (Crédito: RPP)

Tras el fallecimiento del escritor Mario Vargas Llosa, diversas figuras han recordado episodios que marcaron su trayectoria. Uno de ellos ha sido el economista Hernando de Soto, quien compartió durante una entrevista con RPP reflexiones sobre su vínculo con el Nobel de Literatura y el episodio mediático que protagonizó a inicios de la década de 1990, cuando lo insultó públicamente en televisión nacional. “Me dolió mucho tener que hacerlo”, confesó más de tres décadas después.

A lo largo de su vida, Vargas Llosa mantuvo una participación activa en el debate público y en la política nacional. En la campaña presidencial de 1990, sostuvo una relación cercana con Hernando de Soto, entonces reconocido por sus aportes a la formalización de la economía. De Soto fue una de las figuras más visibles en el equipo del FREDEMO, partido político liderado por Vargas Llosa. El escritor, incluso, utilizó públicamente el libro El otro sendero, de autoría de De Soto, como símbolo del proyecto económico que respaldaba.

“Colaboramos cinco años para que él sea presidente”, recordó De Soto. “En la Plaza San Martín enarbola mi libro El otro sendero para decir que va a ir por ese camino”, añadió en conversación con el citado medio. La relación entre ambos fue estrecha y se forjó en el marco de una visión compartida sobre la necesidad de transformación económica en el Perú.

Hernando de Soto recuerda insulto a Mario Vargas Llosa y asegura que fue una estrategía política. (Foto: Infobae Perú/ Captura RPP/Agencia Andina)

La fuerte respuesta a Mario Vargas Llosa

Sin embargo, la cercanía se quebró poco tiempo después de la contienda electoral. En 1993, Vargas Llosa publicó su autobiografía El pez en el agua, donde se refirió en términos severos a su excolaborador. Entre las acusaciones, criticó a De Soto por ser “pomposo”, “afrancesado” y por haber añadido el “De” a su apellido. Hernando de Soto respondió con una expresión agresiva en televisión abierta: “hijo de p…”, pronunciada durante una entrevista en el programa Panorama, que tuvo alta repercusión en medios.

Consultado sobre ese episodio, De Soto explicó que su respuesta no se trató de una reacción impulsiva o personal, sino de una estrategia para llamar la atención sobre un problema de fondo. Según relató, Vargas Llosa había solicitado desde España que se suspendiera la ayuda económica internacional al Perú tras el autogolpe del 5 de abril de 1992. En ese momento, De Soto había trabajado en el diseño de un programa económico destinado a estabilizar una inflación de más del 7.000%.

“A mí me pareció que no, que iba a tener mucha influencia —podría tenerla— y entonces lo crucial era decir: ¿por qué vuelve usted a decir eso a un país que todavía sufre los rezagos de la guerra contra Sendero?. Se necesita salir de su estrecha economía se necesita el apoyo extranjero”, argumentó el excandidato presidencial. En su opinión, la crítica del escritor era “muy desatinada” y contraria al interés nacional.

Hernando de Soto lanzó fuerte insulto contra Mario Vargas Llosa durante entrevista hace más de 30 años. (Foto: Infobae Perú/Panamerica TV/Agencia Andina)

Estrategía política

El economista recordó que en ese momento su prioridad era que no cese el apoyo internacional. “Que esa noticia llegara a las primeras planas y no quede como una tripita en la página económica”. En ese sentido, aseguró que la expresión utilizada no buscaba agravio gratuito, sino que fue un recurso calculado. “La palabrota es un sobre, es un vehículo para enviar un mensaje y se recuerda (...) Yo creo que fue una estrategia política en favor del país que funcionó”, indicó.

Durante la entrevista, De Soto recordó que retó públicamente a Vargas Llosa a debatir en foros internacionales, como el Hudson Institute y el Centro de Estudios Estratégicos de Washington. Ninguna de esas invitaciones fue aceptada. “Yo lo reté por televisión a un debate”, rememoró, y reiteró que su intención principal era defender el plan económico que, según dijo, él mismo diseñó y que fue asumido por el gobierno de Alberto Fujimori bajo el nombre de “Fuji Shock”.

Hernando de Soto. (Foto: Agencia Andina)

“Me dolió mucho”

De Soto recordó que Mario Vargas LLosa critícó duramente a casi 42 personas en su libro. “Yo no he sido la primera persona que ha sufrido de sus embates. Lo que se llamaba Los diablos de Mario. Yo soy un entre varios, pero él fue el que me enseñó que cuando uno quería que algo se recuerde, había que puntualizarlo con una palabra fuerte. Y lo ha hecho varias veces.”

Más allá del conflicto público, De Soto reconoció el valor del escritor y los lazos personales que los unían. “Somos primos por dos o tres costados”, y luego recordó su origen común. “Los dos somos arequipeños”, mencionó. Finalmente, el economista reiteró que el insulto que profirió no fue una reacción emocional, sino una decisión dolorosa. “No es una cuestión de arrepentimiento (...) pero me dolió mucho tener que hacerlo”, indicó.