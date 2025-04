Comisión de Economía del Congreso sobre fondos de la AFP y ONP: “No les genera mayor beneficio a los que aportan”

Comisión de Económia del Congreso señala que aportes a las AFP y ONP no ofrecen beneficios a los trabajadores. (Foto: Agencia Andina)

Ilich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República manifestó a la conclusión llegó el grupo de trabajo del Congreso respecto a los fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), apuntando a que estos sistemas no están ofreciendo los beneficios esperados para los aportantes.

En entrevista con RPP, López señala que los trabajadores no están viendo resultados favorables, ya que “los aportes no les generan mayor beneficio”. López destacó que, durante las discusiones en la comisión, se escucharon diversas opiniones de expertos sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones.

“Respecto al tema de la ONP, sí, hay varios proyectos de ley para el tema de retiro de la ONP. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ya, ante el retiro de la ONP, ha mencionado que es inconstitucional. ¿Qué estamos haciendo en la comisión? Hemos convocado no solamente a las personas que han presentado los proyectos de ley, sino hemos convocado [a] gente de la universidad de San Marcos, gente de la UNI, gente de La Cantuta, gente de la Universidad Nacional del Centro, a través de sus decanos de economía, de contabilidad, los colegios profesionales, de administradores, de economistas, de contadores, el Consejo Nacional de Decanos ha estado en la comisión, opinando al respecto”, expresó para RPP.

El ministro de Economía y Finanzas afirmó que la propuesta de reforma del sistema de pensiones del Ejecutivo plantea que tanto la ONP como la AFP tienen que coexistir.

“¿En qué se ha concluido el tema del debate? Básicamente en que estos fondos, tanto privados con la AFP como los públicos, no les generan mayor beneficio a los que aportan, o sea, en el caso de la AFP o en el caso de la ONP, el trabajador aporta, pero ese aporte, ese descuento que le hacen mensualmente a su sueldo, no le está ayudando en algo distinto, sino que está siendo administrado de una manera que la ciudadanía no ve positiva”, agregó.

En contra del retiro de la CTS

El presindente de la Comisión de Economía indicó que votó en contra de la recién aprobada medida para autorizar el retiro de la CTS hasta diciembre del 2026. López justificó su oposición a la norma al asegurar que el 70 % de los trabajadores en Perú están en la informalidad, lo que significa que no podrán acceder a este beneficio. Además, señaló que dicha iniciativa no ofrece soluciones a largo plazo.

“Estoy de acuerdo que la gente tenga su dinero, y que lo pueda administrar. La CTS, básicamente, era un colchón para cuando uno se queda desempleado [...] ¿Qué pasa? El 70 % de los trabajadores en el Perú son informales. Con esta medida, si bien es cierto, se le va a dar apertura a la CTS, ¿pero a cuántos? 18 millones son los que trabajan en el Perú, de los cuales 6 millones son formales, solo 6 millones. El resto de trabajadores en el Perú está dentro de la informalidad. Entonces, mi posición ha sido en mérito a ese total de trabajadores, 18 millones. ¿Qué hacemos con los otros peruanos que no tienen trabajo formal, que no tienen CTS y que no tienen seguros?”, indicó para RPP.

Además, señaló que las normas deben beneficiar a los trabajadores tanto formales como informales. “Yo creo que las decisiones que nosotros tomamos deben ir impactando más a largo plazo, más a los trabajadores en general en el país, que son los que no tienen CTS, los que no tienen seguro”, agregó para el citado medio.

Ni bien empiece abril se debatirán los proyectos de retiro AFP y la liberación de la CTS en la Comisión de Economía del Congreso, pero uno claramente lleva la ventaja. - Crédito Congreso

Aprueban retiro de CTS

El 16 de abril de 2025, el Pleno del Congreso aprobó con 96 votos a favor y exonerado de segunda votación una nueva medida que permitirá el retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta diciembre de 2026. Esta decisión beneficiará a cerca de 6 millones de trabajadores, tanto del sector privado como público, quienes podrán disponer de su fondo acumulado en un plazo de tres años.

La normativa también establece retiros de CTS posteriores de la fecha límite. Desde 2027, los trabajadores podrán retirar hasta el 50% de su CTS de forma parcial, con la excepción de aquellos que se encuentren diagnosticados con enfermedades terminales o cáncer, quienes podrán acceder al 100% de su fondo.

Además, esta medida contempla el retiro de los intereses generados por el fondo, lo que representa un alivio adicional para los afectados. Con esta aprobación, se busca ofrecer una alternativa económica para quienes lo necesiten.

Con el nuevo retiro CTS se busca mitigar los efectos de la inestabilidad política. Foto: composición Infobae Perú/BBVA/Shutterstock

Argumentos del Congreso

El parlamentario José Luna Gálvez, portavoz de Podemos Perú, destacaron que este retiro permitirá a los trabajadores afrontar necesidades inmediatas, como el pago de deudas, gastos médicos o la compra de productos básicos. Además, se espera que esta medida impulse el consumo interno y beneficie a pequeñas empresas y comercios locales, dinamizando así la economía. Además, indicó que es un derecho legítimo de los trabajadores, que podrán utilizarlo de manera responsable para mejorar su situación.

“Son más de 5 millones de peruanos que podrán acceder a su CTS, lo que les permitirá atender las necesidades urgentes de sus familias y superar la crisis económica”, afirmó. La medida también fue vista como un incentivo para la reactivación de la economía, al facilitar el acceso de los trabajadores a recursos que podrían destinarse a nuevos proyectos o negocios.

Se espera que se apruebe un nuevo retiro CTS. Foto: composición Infobae Perú/Congreso/BBVA

Sin embargo, la medida ha generado preocupaciones entre expertos y organismos financieros, que advierten que esta decisión podría desnaturalizar el propósito original de la CTS, que fue diseñada como un seguro ante el desempleo o situaciones imprevistas. A pesar de estos riesgos, el Congreso justifica la medida como una respuesta necesaria frente a factores como fenómenos climáticos extremos e inestabilidad política, que han afectado la economía y la confianza de los consumidores en el país.