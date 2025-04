Retiro AFP aún no se debate en Comisión de Economía: Ya se acumulan 13 proyectos

Fonavi 2025: Cerad del Reintegro 3 aún no está activo, ¿cómo consultar los montos? No confíes en versiones erradas sobre la devolución Fonavi 2025. El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fondo Nacional de Vivienda ya está activo para la Lista 21, pero no para el nuevo pago