Se cayó Yape y BCP en Jueves Santo: usuarios reportan intermitencia en aplicativos

El BCP informó de qué operaciones ya se pueden realizar con normalidad, y las que aún estarán regresando progresivamente. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo

Pasadas las 3 de la tarde de este jueves 17 de abril, una gran cantidad de usuarios reportaron fallas con Yape, la billetera digital del BCP (Banco de Crédito del Perú). En sus redes sociales, los clientes alertaron en redes sociales que habían tenido problemas para ingresar al aplicativo, así como la imposibilidad de hacer pagos de servicios, en plena Semana Santa 2025.

Los usuarios de Yape que sí pudieron ingresar al aplicativo reportaron que no pueden revisar el monto de sus cuentas, porque les sale un mensaje de error de “Por ahora no podemos mostrar tu saldo”. Asimismo, el aplicativo Banca Móvil BCP también ha presentado fallas, con un mensaje de error de “Ocurrió un problema”. Los usuarios también han alertado en redes sociales que encuentran dificultades para revisar sus cuentas en el aplicativo, y realizar cualquier tipo de transacciones.

Usuarios expresan su indignación en redes sociales

Captura: X

Cientos de usuarios de Yape y BCP expresaron su frustración en redes sociales debido a los fallos técnicos que afectaron a ambas aplicaciones. La principal queja radica en que muchos necesitaban hacer pagos de manera urgente, ya sea por productos o servicios. La situación generó incertidumbre entre los usuarios, quienes se vieron imposibilitados de realizar sus transacciones.

Los “yaperos” no dudaron en hacer humor de la situación, y algunos se burlaron en redes sociales del inoportuno colapso del aplicativo, justo en pleno Jueves Santo. Una usuaria de la red social X (antes Twitter) publicó una captura de pantalla del mensaje de error que tenía su aplicativo, con el mensaje ”Yape también se fue de vacaciones por Semana Santa, todo caído”.

Hasta el momento, tanto el BCP como Yape no han emitido ningún comentario oficial sobre la caída de sus servicios. Los usuarios, por su parte, señalan que no recibieron ningún aviso previo sobre un posible mantenimiento en las aplicaciones, lo que generó una gran molestia entre ellos. La ausencia de información sobre el problema solo ha aumentado el malestar, ya que los afectados no tienen claro cuándo podrán volver a utilizar las aplicaciones con normalidad.

Riesgos de las caídas bancarias

Se ha reportado una caída a nivel nacional de las operaciones en las oficinas del BCP, Yape y cajeros. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin Montesinos/Yape

La incapacidad de acceder a servicios bancarios no solo genera molestias, sino también una gran preocupación entre los usuarios. Esto es especialmente relevante después de casos como el de Interbank, donde los problemas técnicos dejaron a muchos clientes sin poder realizar transferencias y pagos de servicios básicos, cruciales en fechas cercanas a la recepción de sueldos. Además, algunas personas se inquietan por posibles fallos en la seguridad de sus datos personales.

En una entrevista con Infobae Perú, Jesús Véliz, experto en tecnología, tranquilizó a los usuarios, asegurando que la información personal no está en riesgo en estos casos. El principal peligro, según Véliz, radica en los estafadores que aprovechan la confusión para lanzar mensajes fraudulentos. Estos intentan engañar a los usuarios, buscando obtener datos sensibles como números de tarjetas de crédito y débito y contraseñas. Por ello, Véliz aconsejó no compartir información sensible ni hacer clic en enlaces sospechosos que puedan surgir durante estas situaciones.

Indecopi, anteriormente, también investigó las fallas del BCP en sus sistemas y alertó sobre el aumento de mensajes engañosos enviados por SMS, que falsamente notificaban sobre cambios en el historial crediticio de los ciudadanos peruanos, lo que representa otro riesgo importante para los usuarios.

En relación a este tipo de situaciones, Indecopi emitió un comunicado recordando que, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, los proveedores de servicios tienen la obligación de informar adecuadamente a los usuarios sobre sus servicios y ofrecerlos conforme a lo acordado. En caso de inconvenientes, la entidad instó a los consumidores a enviar sus reclamos a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe o a través de la página web oficial de Indecopi para iniciar formalmente el proceso de reclamación: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/.