Se cayó Yape: usuarios reportan problemas con aplicativo justo en fin de mes

El BCP habría sufrido una caída en sus servicios digitales. - Crédito Composición Infobae/Andina/Renato Pajuelo

Pasado el mediodía de este viernes 28 de febrero, diversos usuarios se encuentran reportando fallas con Yape, la billetera digital del BCP (Banco de Crédito del Perú), los que se resumen en problemas al entrar al aplicativo, imposibilidad de hacer pagos de servicios.

El problema con la billetera digital Yape, ha afectado a usuarios con cuentas de otros bancos, como BBVA, Interbank y Scotiabank que no pueden hacer pagos ni transferencias hacia cuentas yape.

También se detectaron, aunque menos, reportes de fallos con los bancos Interbank y BBVA, pero estos son menores. La mayoría de estos fallos se debe a que no se permite transferir dinero desde Plin a Yape.

También se notaron reportes de caída de la banca por internet. - Crédito Captura de Infobae

Caída de la banca móvil BCP

El aplicativo del BCP, de la banca movil, habría sufrido una caída inicialmente, según el reporte de usuarios que se pueden verificar en redes sociales. Asimismo, Infobae Perú corroboró con diferentes usuarios con el aplicativo móvil y que esperaba poder revisar sus saldos en su celular y pudo encontrar que no se podía acceder y salían mensajes de error.

Como se sabe, este fin de mes miles de trabajadores peruanos reciben sus sueldos del mes, algunos pagan cuentas, y, justo a esta hora, también se hacen diversos pagos por compras, como las relacionadas a la alimentación, por menús y en restaurantes.

También en el conocido portal Down Detector, donde diversos usuarios dejan sus reportes por internet si nota algún fallo con un servicio móvil, de internet, de banca o alguna web. Así, los reportes de estos usuarios se encuentran aumentando y detallan, asimismo, que los problemas se encuentran con la banca móvil.

Así van los reportes de caída del BCP. - Crédito Captura de Down Detector

¿Se puede plinear a Yape?

Los usuarios de Plin alertaron en redes sociales dificultades para realizar transferencias hacia cuentas Yape. Si bien la transacciones Plin a Plin no tenían inconvenientes, se reportaron fallas en la transferencia de dinero desde Plin a Yape. En la billetera digital del Scotiabank, BBVA e Interbank, cada vez que un cliente pretendía realizar un pago hacia Yape, le salía un aviso advirtiendo que “este pago está tardando más de lo estimado”.

Scotiabank alertó de fallas de seguridad en su aplicativo con el reconocimiento de rostro (‘FaceID’)

Los clientes de Scotiabank reportaron fallas para acceder a su banca móvil con el reconocimiento de rostro (’FaceID’). La entidad bancaria respondió a sus usuarios a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que podrían realizar sus transacciones sin problemas desactivando el ‘FaceID’ y utilizar la huella digital o clave digital coo meida de seguridad.

Aplicativo de Scotiabank presenta fallas en su herramienta de reconocimiento de rostro dejando a cientos de usuarios sin poder realizar sus transacciones con Plin

Riesgos de las caídas bancarias

Al no poder usar estos servicios, los usuarios no solo tienen molestia, sino también gran preocupación. Sobre todo, luego del caso de Interbank. En este caso, no hay fallos por Yape, pero sí los clientes se encuentran imposibilitados de poder realizar transferencias, no solo considerando que varios pueden pagar las cuentas de servicios básicos del mes, dado que también se suelen recibir sueldos en estas fechas. Así también, algunos pueden tener dudas si la seguridad de sus datos puede verse afectada.

Anteriormente, Infobae Perú conversó con Jesús Véliz, experto en temas de tecnología, quein precisó que los usuarios no deben preocuparse de que su información se vea vulnerada, sino que, en su lugar, el foco debe estar en evitar ser víctimas de estafadores que tratan de aprovechar la situación.

“Justo esto es utilizado por estafadores y gente que aprovecha estas condiciones para que, a través de mensajes en masa, llamar a la acción y delinquir aprovechando la inmediatez del problema para hacerse con números de tarjeta de débito y crédito, usuarios, contraseñas. Por eso es importante que la gente no comparta data sensible con vínculos que salgan a raíz de este tema”, señaló.

En su momento, Indecopi investigó al BCP por las fallas en sus sistemas. - Crédito Composición Infobae/Ecommerce

Ya anteriormente también la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) alertó sobre el incremento de mensajes SMS engañosos que falsamente notificaban a los ciudadanos peruanos sobre cambios en su historial crediticio, lo cual es un riesgo ante el cual los usuarios deben estar alertas.

Lo que dice Indecopi

También en su momento, frente a una caída similar, la institución Indecopi emitió un comunicado en el que “recuerda a los usuarios que de acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, los proveedores tiene la obligación de brindar toda la información relevante sobre los servicios ofrecidos, así como brindarlos conforme a lo contratado”.

Igualmente, la entidad especificó que ante cualquier inconveniente, invita a los consumidores a escribir al correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe o iniciar formalmente sus reclamos a la página web: https://enlinea.indecopi.gon.pe/reclamavirtual/