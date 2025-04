Nueva jefa de Digemid descarta vínculos políticos y afiliación a partido: “Enviaré un documento al JNE solicitando la rectificación”

Jefa de la Digemid descarta ser parte de un partido político. | Fotocomposición: Infobae (Camila Calderón)

Delia Dávila Vigil, nueva directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), mostró su sorpresa al ser consultada por su afiliación al partido político Nueva Gente, pese a información publicada en la web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En diálogo exclusivo con Infobae Perú, no solo descartó tener vínculos con algún partido, sino que tomará acciones al respecto.

“Nunca me he afiliado a ninguna agrupación debido a ser funcionaria eminentemente técnica. Me he enterado por ustedes sobre mi supuesta afiliación la cual desconozco, ni siquiera recuerdo haber sido consultada sobre si me interesaría participar… no sé por qué se colocaron mis datos sin autorización. Entiendo que no está inscrito todavía, pero quiero aclarar que yo no tengo ningún vínculo con ellos”, sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que remitirá un documento a la entidad electoral a fin de obtener más detalles sobre una afiliación que desconoce y solicitar la inmediata rectificación. “Mi aparente inscripción no ha sido realizada ni autorizada por mi persona”, mencionó.

Como se recuerda, este medio verificó que Delia Dávila Vigil figura en el historial de afiliación de la web del Jurado Nacional de Elecciones como inscrita a la organización política Nueva Gente, desde el 14 de enero de este año. Aunque no se conocen muchos detalles, la organización que se encuentra en proceso de inscripción se identifica —según su página web— como “un partido político demócrata progresista cristiano” y está liderada por el abogado Carlos Vega Santamaría.

Delia Dávila Vigil está afiliada al partido Nueva gente.| JNE

Cabe mencionar que su predecesora, despedida en medio de su exposición ante el Congreso de la República, denunció lo mismo. Dentro de los distintos cuestionamientos a Sonia Delgado se destacó su militancia al partido Alianza para el Progreso, fundado por César Acuña. Consultada por ello indicó que se trató de una afiliación indebida y que incluso remitió un documento solicitando su exclusión.

“Yo no formo parte de APP, aquí tengo un documento que he presentado hace más de un año pidiendo desafiliación por afiliación indebida a dicho partido. Este es un documento del Jurado Nacional de Elecciones, no invento mío, yo no pertenezco a APP ni a ningún partido político”, señaló en la Comisión de Salud, donde también aseguró desconocer por qué en 2007 se le inscribió a la agrupación fundada por el gobernador regional de La Libertad.

El reto de la nueva jefa de Digemid

Para la analista política Kazumi Yto, la nueva gestión de Dávila en Digemid debe mejorar las acciones de control, fiscalización y vigilancia a fin de asegurar que los medicamentos en el país sean eficaces y cumplan con los estándares de calidad.

“Esta nueva gestión debe trabajar para fortalecer los mecanismos de supervisión, con el fin de garantizar el acceso a medicamentos seguros para la población y no vuelva a suceder sucesos como el de los sueros fisiológicos”, sostuvo la especialista.

En esa línea, indicó que la decisión del Ministerio de Salud (Minsa) para inmovilizar los productos de la empresa Medifarma ha afectado a los 54 productos que vende dicha farmacéutica pese a que fue por un producto el problema.

“La empresa ha reconocido la negligencia en la elaboración del suero fisiológico y, en su investigación interna, han detectado que en la cadena de producción y control de calidad hubieron incumplimientos de los operarios. Dependerá del análisis técnico del Minsa, a través de la Digemid, para que la situación de la empresa cambie”, señaló Yto.