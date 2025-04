El noble gesto que tuvo Patricia Llosa con Mario Vargas Llosa antes de morir, según Jaime Bayly: “Los genios se equivocan”

Jaime Bayly revela el gesto que tuvo Patricia Llosa con Mario Vargas Llosa antes de morir: “Le permitió volver a casa” | Instagram

Jaime Bayly, periodista y escritor, compartió en su canal de YouTube detalles personales sobre la vida y los últimos momentos del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien falleció el 13 de abril de 2025. En su relato, Bayly narró el emotivo gesto de Patricia Llosa, la exmujer del escritor, quien le permitió regresar a la vivienda que ambos compartieron, donde el autor de “La Fiesta del Chivo” pasó sus últimos días. Según Bayly, “Patricia lo perdonó y le permitió volver a la casa”, un acto de generosidad que muestra el perdón y la reconciliación entre ellos, a pesar de su separación.

Bayly recordó que, aunque Patricia y Mario firmaron el divorcio en 2016, Patricia se quedó con el apartamento en Barranco. Este es el lugar donde el escritor peruano falleció, no en su “casa limeña”, como algunos medios reportaron erróneamente. “Vargas Llosa murió en el apartamento de Patricia Llosa, de quien se divorció, y era su exesposa. Él ha muerto en la casa de su exesposa Patricia”, aclaró Bayly, subrayando el gesto de perdón de Patricia al permitirle regresar al hogar que ya no compartían.

En cuanto a la relación de Mario Vargas Llosa con Isabel Preysler, Bayly recordó que, cuando el literato dejó a la socialité española, no parecía convencido de que Patricia lo perdonaría. “Cuando Vargas Llosa deja a Isabel Preysler, me parece que él no estaba tan convencido de que Patricia lo iba a perdonar”, comentó Bayly, insinuando que la reconciliación con su exesposa parecía incierta para el escritor peruano, especialmente después de su divorcio.

Jaime Bayly habla de la supuesta causa de la muerte de Mario Vargas Llosa.

Bayly también reflexionó sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de figuras de la magnitud de Vargas Llosa, y cómo, a pesar de la vanidad, el orgullo y el ego, es posible encontrar la nobleza para perdonar. “A veces los genios se equivocan y hacen tonterías, y a veces las mujeres de los genios, en este caso Patricia Llosa, son más geniales que los genios mismos”, expresó Bayly, destacando que Patricia no solo había superado el dolor de la separación, sino que mostró una nobleza que muchos no podrían haber alcanzado.

Finalmente, Bayly concluyó con una emotiva reflexión sobre el perdón y la generosidad, señalando las palabras que Patricia pudo haber dicho: “Quizá ya no te amo, pero te perdono y eres mi amigo y quiero que mueras a mi lado”. Este gesto, según el periodista, refleja el valor de la dignidad humana y la capacidad de superar el resentimiento, incluso en las situaciones más difíciles.

Sorprendido con sus decisiones póstumas

En otro momento de su relato, Jaime Bayly mencionó que le causó sorpresa que el Nobel de Literatura eligiera pasar sus últimos días en Perú, pese a que gran parte de su carrera la vivió en Europa. A diferencia de las decisiones de muchos escritores, Vargas Llosa pidió que fuera cremado y no tener un mausoleo en donde sus seguidores pudieran rendirle homenaje tras su partoda.

“Me sorprendió para bien que eligiera morir en Lima y eligiera, humildemente, no reposar en una lápida elegante en un cementerio de Lima, sino que humildemente eligiera reducirse a cenizas y luego entrar en el mar de Paracas. Hasta en eso, en circunstancias últimas de su vida, fue un hombre sabio, y ha muerto sabiamente”, finalizó.

Jaime Bayly cuenta detalles de su estado de salud por bulto en su vientre. (Foto: Captura de YouTube)

La historia de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa

El romance entre Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa comenzó en 1961, cuando el escritor se separó de su primera esposa, Julia Urquidi, y comenzó una relación con su prima, Patricia, quien tenía 16 años en ese entonces. El escritor de “La ciudad y los perros” se enamoró rápidamente de la joven, y poco después, en 1964, ambos se casaron. A lo largo de su matrimonio, vivieron en varios países, incluyendo París y Barcelona, donde tuvieron tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana.

Aunque la relación tuvo varios altibajos, incluidos momentos de tensión con amigos cercanos como Gabriel García Márquez, Patricia fue una figura clave en la estabilidad personal y profesional de Vargas Llosa. En la ceremonia de su Premio Nobel en 2010, el escritor, visiblemente emocionado, expresó: “El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años”. Durante su vida juntos, Patricia administró las tensiones de la vida pública de Vargas Llosa, ayudando a gestionar tanto su vida familiar como profesional.

Sin embargo, tras casi 50 años de matrimonio, la relación sufrió un quiebre con la aparición de un nuevo romance en la vida de Vargas Llosa. En mayo de 2015, el escritor comenzó una relación con Isabel Preysler, una socialité española, lo que desató un escándalo mediático. Las primeras fotos de la pareja fueron publicadas por la revista ¡Hola!, causando sorpresa en su familia, especialmente en Patricia, quien expresó su dolor en un comunicado. Esta nueva relación fue un punto de quiebre en el matrimonio de Vargas Llosa y Patricia, y tras varios años de tensiones, la relación con Preysler terminó en 2022.

A pesar del escándalo mediático, Vargas Llosa volvió a encontrar apoyo en Patricia, con quien se reconcilió antes de su muerte. La última novela del escritor, “Le dedico mi silencio”, fue un emotivo homenaje a su esposa y prima, reconociendo la importancia de su relación en los últimos años de su vida.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa estuvieron juntos durante 50 años hasta la aparición de Isabel Preysler en la vida sentimental del escritor.