Isabel Preysler se enteró de la muerte de Mario Vargas Llosa y así reaccionó: “Se ha quedado en shock”

Mario Vargas Llosa falleció este domingo 13 de abril, rodeado de su familia en su casa en Barranco, Lima. Aunque gran parte de su vida la pasó fuera de su país de origen, durante los últimos meses en los que se especulaba que su salud estaba resquebrajada, decidió quedarse en la capital del Perú

La noticia de su deceso ha causado gran sorpresa entre sus seguidores, amigos y admiradores de su talento para la escritura, sin embargo, esto también ha desempolvado varios aspectos de su vida personal que se han recordado. La vida amorosa de Mario Vargas Llosa ha estado marcada por tres romances que casi todos recuerdan.

Comenzando por la ‘Tía Julia’, la primera mujer con la que tuvo un amorío que terminó en matrimonio. Sin embargo, esta relación generó un sinfín de altibajos debido a que ambos eran familia y su relación no era aceptada. Después, llegó Patricia Llosa, su prima, con quien también se casó y logró consolidarse en una relación de más de 50 años.

Pero, en el 2015, luego de separarse de Patricia Llosa, Mario Vargas Llosa fue captado en medio de su amor con Isabel Preysler. La socialité y el escritor no tenían problema en dejarse ver juntos y disfrutando de su amor. Aunque todo parecía ir bien, en diciembre del 2022, fue la ‘Reina de Corazones’ quien confirmó a la revista ¡HOLA!, que su relación con el peruano se había terminado definitivamente.

Isabel Preysler se enteró de la muerte de Mario Vargas Llosa

Luego de la partida de Mario Vargas Llosa, más de uno quería conocer cómo es que Isabel Preysler, su expareja, había reaccionado a la noticia de su deceso. La socialité mantiene mucha reserva en sus redes sociales, por lo que no existió un pronunciamiento público que pudiera sorprender a la familia Vargas Llosa.

Sin embargo, el medio español de Telecinco, con su programa TardeAR, dio algunos alcances sobre cómo es que la socialité recibió la noticia. De acuerdo al reportero del espacio, tuvo contacto con una persona que logró conversar con la aristócrata luego de saber de la muerte de su expareja.

“Hemos podido hablar con una persona que ha hablado Isabel y me dicen que se ha enterado esta mañana del fallecimiento de Mario Vargas Llosa por una persona que le ha llamado”, mencionó respecto a la forma en la que ha recibido la noticia.

Isabel Preysler se enteró de la muerte de Mario Vargas Llosa y así reaccionó: “Se ha quedado en shock”

Al respecto, agregó que Preysler se quedó en sorprendida con lo sucedido, pues lo que menos se esperó es que partiera de una manera tan repentina. “Dicen que se ha quedado en ‘shock’ y le ha entristecido muchísimo la pérdida, a pesar que llevaban dos años sin relación. Le ha ‘pillado’ totalmente de manera inesperada”, explicó el reportero a cargo.

Por su parte, la presentadora Leticia Requejo destacó que la ‘Reina de Corazones’ no se encuentra en España, pero que optará por el silencio, luego de una noticia tan triste como esta, pese a que su romance se terminó hace más de dos años. “Isabel no está en Madrid y que su respuesta va a ser silencio absoluto, no se va a pronunciar ni ahora. A pesar de la tristeza que le ha dado esta noticia, considera que es una etapa que ya ha cerrado”, sentenció.

El comunicado de la muerte de Mario Vargas Llosa

La noche del 13 de abril, Álvaro Vargas Llosa usó su cuenta de X -antes Twitter- para comunicar el deceso de su padre. Con un corto mensaje firmado por todos los hijos del Nobel de Literaratura, señalaron que el escritor dejó de existir en su casa en Barranco, donde estuvo las últimas semanas disfrutando de los suyos.

Según destacó, él vivió tranquilo y disfrutó de su vida, sin embargo, aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a los seguidores y admiradores de su arte a respetar la privacidad de su sepelio. Del mismo modo, destacaron que continuarán con los pedidos expresos de Mario, en los que incluía el velatorio privado y la posterior cremación.

Comunicado de los hijos de Mario Vargas Llosa.