Jaime Bayly sorprende al revelar la presunta causa de la muerte de Mario Vargas Llosa: “Él sabía que se estaba muriendo”

La muerte de Mario Vargas Llosa, ocurrida el pasado 13 de abril a los 89 años, fue un tema que entristeció a muchos seguidores a nivel nacional e internacional, pero también ha dado lugar a especulaciones sobre las verdaderas causas de su fallecimiento. Mientras que la versión oficial, respaldada por la familia, mencionaba la neumonía como la causa del deceso, Jaime Bayly ha arrojado nueva luz sobre el asunto, sugiriendo que la razón detrás de la muerte del Nobel de Literatura podría haber sido mucho más grave y oculta de lo que se pensaba.

En un emotivo video publicado en su canal de YouTube, Jaime Bayly reveló supuestos detalles sobre la salud de Mario Vargas Llosa que, según él, permanecieron en silencio hasta el final. “Él sabía que se estaba muriendo, el mundo no lo sabía, nosotros no lo sabíamos”, afirmó el escritor, quien a lo largo de su intervención explicó que, aunque la neumonía pudo haber sido el desenlace final, lo cierto es que el escritor peruano estaba enfrentando una enfermedad mucho más seria, que habría sido un cáncer hematológico.

La pista sobre el cáncer hematológico

Jaime Bayly relató cómo se enteró, de manera indirecta, de la posible enfermedad de Mario Vargas Llosa. Según el periodista, en julio de 2024 recibió un correo electrónico inquietante de un hombre llamado Carrera, un peruano residente en Madrid. En el mensaje, el remitente le contó sobre la lucha de su esposa contra el cáncer y cómo, durante sus visitas al hospital Fundación Jiménez Díaz en Madrid, se había cruzado con el premio Nobel, quien también acudía a este centro de salud.

Jaime Bayly habla de la supuesta causa de la muerte de Mario Vargas Llosa.

El correo señalaba que Vargas Llosa no estaba recibiendo quimioterapia, como el informante mencionaba que sucedía con su esposa, sino que acudía al departamento de hematología, lo que despertó las sospechas de Jaime Bayly. “Él va a la zona reservada para pacientes que tienen cáncer hematológico”, compartió el remitente, lo que llevó a Bayly a concluir que el escritor peruano estaba enfrentando un cáncer en la sangre, una enfermedad que, según el periodista, era incurable.

Jaime Bayly mostró su pesar al señalar que Vargas Llosa habría sabía de la gravedad de su enfermedad, aunque nunca lo compartió públicamente. El periodista insistió en que, aunque la neumonía podría haber sido el desenlace final, la causa subyacente de su muerte fue este cáncer hematológico que comprometió profundamente su sistema inmunológico.

Contradice la versión oficial

El periodista y escritor no dudó en cuestionar la versión oficial que ofreció Enrique Ghersi, abogado y amigo cercano de Mario Vargas Llosa, quien en una entrevista afirmó que el Nobel había muerto de neumonía.

Jaime Bayly, aunque no negó la presencia de la neumonía, enfatizó que no fue esta enfermedad la que causó su muerte. “Murió de neumonía, pero no es exactamente cierto que estaba sano”, afirmó el escritor, subrayando que la enfermedad respiratoria fue solo el resultado de un cáncer hematológico más profundo.

Desde un despacho lleno de historia hasta un jardín sereno, esta vivienda en Lima se convirtió en un lugar icónico para uno de los grandes autores latinoamericanos (EFE)

“Ese cáncer en la sangre no tenía un tratamiento, era incurable”, expresó Bayly, quien planteó que la condición de Vargas Llosa estaba gravemente afectada por el deterioro de su sistema inmunológico. La neumonía, en este caso, habría sido el último golpe, terminando con la vida de un hombre que, según Bayly, había estado enfrentando su enfermedad en silencio.

“Murió sabio”

El periodista finalizó su intervención recordando la figura de Vargas Llosa como un icono literario que, además de su legado como escritor, vivió su última etapa de manera discreta, enfrentando su enfermedad lejos de la atención mediática.

Asimismo, indicó que su última decisión de morir en Perú y ser incinerado lo sorprendió mucho, pues creyó que elegiría Madrid como su última morada, y que sería enterrado en un lugar donde sus seguidores puedan visitarlo, al igual que muchos genios de la literatura.

“Me sorprendió para bien que eligiera morir en Lima y eligiera, humildemente, no reposar en una lápida elegante en un cementerio de Lima, sino que humildemente eligiera reducirse a cenizas y luego entrar en el mar de Paracas. Hasta en eso, en circunstancias últimas de su vida, fue un hombre sabio, y ha muerto sabiamente”, finalizó.

Jaime Bayly resaltó a Mario Vargas Llosa como un hombre sabio, hasta el día de su muerte. YouTube / Jaime Bayly