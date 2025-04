Nadine Heredia, Ollanta Humala y los nexos con Lula da Silva que enturbian el pedido de asilo de la exprimera dama a Brasil

Los nexos de Ollanta Humala y Nadine Heredia con Lula que enturbian el pedido de asilo. Foto: Composición Infobae Perú

Nadine Heredia, exprimera dama de Perú, ingresó a la embajada de Brasil en Lima para solicitar asilo político después de haber sido condenada a 15 años de prisión por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Esta solicitud se presenta en un momento clave, ya que las autoridades peruanas retuvieron a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, tras la lectura de la sentencia. Sin embargo, la solicitud de asilo de Heredia se ve complicada por los vínculos entre la familia Humala-Heredia y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Según testimonios y pruebas, Lula habría jugado un papel importante en el financiamiento de la campaña presidencial de Humala en 2011, a través de aportes del Partido de los Trabajadores (PT) y Odebrecht, lo que ha generado controversia sobre la legalidad y el origen de los fondos recibidos.

Esta relación, tanto ideológica como económica, entre la pareja presidencial y Lula da Silva añade complejidad a la solicitud de asilo. Mientras que la afinidad política entre ambos se ha consolidado en diversos encuentros a lo largo de los años, los implicados en el caso Odebrecht han confirmado que hubo apoyo financiero del PT, lo que podría influir en la evaluación del pedido por parte del gobierno brasileño.

Partido de Lula da Silva financió campaña del 2011

Uno de los elementos más controvertidos en la relación entre Humala, Heredia y Lula da Silva es el financiamiento de la campaña presidencial de Humala en 2011. En diciembre de 2016, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, reveló que el PT de Brasil, bajo la dirección de Lula, había transferido tres millones de dólares para apoyar la campaña de Humala. Este dinero fue gestionado a través de la multinacional brasileña, que se encargó de la distribución de los fondos. Barata detalló cómo fue Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la constructora, quien organizó la transferencia de los fondos a través de una “cuenta corriente” creada para financiar la campaña.

Según el testimonio de Barata, “quienes estaban liderando su campaña, liderando el proceso de marketing, eran dos personas que estaban vinculadas al Partido de los Trabajadores de Brasil. El señor Valdemir Garreta y Julio Favre. Julio Favre fue jefe de campaña de Marta Suplicy, e inclusive casado con ella en Sao Paulo; y Valdemir Garreta era un militante del Partido de los Trabajadores.”

El dinero que llegó a Humala fue proveniente de la “caja dos”, la contabilidad paralela utilizada por Odebrecht para gestionar pagos ilegales. Barata también explicó cómo el dinero fue canalizado para la campaña de Humala: “En esa misma época, recibí la llamada de Marcelo Odebrecht, pidiéndome contribuir con la campaña de Humala”, añadió. Este pago ha sido un punto clave en las investigaciones, ya que pone en evidencia el uso de recursos ilícitos para financiar campañas electorales.

En tanto, Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht, señaló que se había dispuesto una “cuenta corriente” con la Presidencia de la República que supuestamente se había creado con el pretexto de financiar la campaña de Humala. Sin embargo, según Odebrecht, la cuenta se utilizó para otros fines, más allá de lo que originalmente se había acordado, lo que sugiere un manejo irregular de los fondos.

La declaración de Odebrecht también destaca que, bajo el acuerdo con Humala y su entorno, los recursos provenientes de la cuenta no se dirigieron solo a la campaña presidencial, sino también a otros intereses políticos relacionados con el Partido Nacionalista y otros proyectos personales y empresariales. Odebrecht menciona que fue un acuerdo con el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, y que el dinero finalmente salió de una cuenta corriente que mantenía con el exministro brasileño Antonio Palocci, quien también estuvo vinculado a los negocios políticos de Odebrecht.

Humala niega vínculo económico con Lula

A pesar de las pruebas presentadas por Barata y Odebrecht, Ollanta Humala ha sostenido que su relación con Lula da Silva fue exclusivamente ideológica, aclarando que el apoyo del brasileño y su partido no fue económico, sino basado en afinidades políticas. Humala ha afirmado que nunca se ocultó su vinculación con la izquierda internacional y ha negado categóricamente que el financiamiento de su campaña estuviera relacionado con recursos ilegales. En su testimonio ante la Corte Superior, Humala reiteró que el vínculo con el PT fue parte de un proceso de apoyo ideológico.

“Nunca he ocultado mi actividad con la izquierda internacional, pero el vínculo con el PT fue ideológico, no económico”, explicó Humala en su defensa, aunque las pruebas sobre los fondos de Odebrecht continúan siendo un tema central en los procedimientos judiciales. Para el expresidente peruano, las acusaciones de financiamiento ilícito no son más que un intento de criminalizar la política y los movimientos de izquierda .

Encuentros entre los Humala Heredia y Lula da Silva

Los nexos entre Ollanta Humala, Nadine Heredia y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fueron marcados por varios encuentros significativos. En febrero de 2011, mientras Humala aún era candidato presidencial, se reunió con Lula en Brasil. Durante este encuentro, ambos discutieron temas sobre desigualdad, pobreza y las próximas elecciones presidenciales en Perú. Además, en ese contexto, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula habría proporcionado apoyo económico a la campaña de Humala.

En junio de 2013, Lula visitó Perú para participar en el foro “10 Años de la Alianza Estratégica Brasil-Perú 2003-2013″, donde fue recibido por Humala en el Palacio de Gobierno, quien ya era presidente en ese entonces. Durante esta visita, ambos líderes sostuvieron una reunión privada y compartieron una cena.

Un año después, Lula recibió a Nadine Heredia en Brasil, donde conversaron sobre programas sociales, como la atención oncológica gratuita. Durante este encuentro, Heredia fue nombrada Líder y Movilizadora Social para las Acciones de Prevención y Control del Cáncer de la Región, dentro de la Red de Institutos Nacionales de Cáncer (RINC) de Unasur.