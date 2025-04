Papá de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y revela tener pruebas: “Tengo cámaras en la sala”

Papá de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y le hace fuerte advertencia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En la edición de Magaly TV La Firme de este 15 de abril, el papá de Darinka Ramírez, Manuel Ramírez, acudió al programa junto a su hija para defenderla de las recientes declaraciones de Jefferson Farfán, quien en una entrevista en América Hoy había señalado que su única responsabilidad era con la bebé, no con Darinka.

El señor Ramírez no solo desmintió la versión del exfutbolista, sino que también dejó claro que tiene pruebas que avalan su versión. Manuel Ramírez desmintió categóricamente las palabras de Farfán, asegurando que lo que el futbolista había dicho era completamente falso.

Papá de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y le hace fuerte advertencia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Según el señor, la conversación que tuvo con Jefferson Farfán no fue como el futbolista lo había relatado. En lugar de una charla sobre el bienestar de la bebé, como dijo Farfán, el padre de Darinka reveló que la discusión fue mucho más seria.

“Lo que el señor manifiesta es mentira, yo quiero que me vea a la cara y me diga que lo que me dijo (esa vez) no era verdad. La careta se le ha caído. Este señor nos ha pisoteado”, expresó Manuel Ramírez. Uno de los puntos más contundentes de la intervención de Manuel Ramírez fue la revelación de que tiene una grabación de esa conversación.

Papá de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y le hace fuerte advertencia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Tiene grabación

De acuerdo con el padre de Darinka, tiene cámaras instaladas en su sala y pudo grabar todo lo sucedido durante la charla con Jefferson Farfán. “Cuando él se acerca a conversar con nosotros, yo tengo una cámara ahí en la sala. Si él quiere desmentirme en algo, va a tener que probarlo”, manifestó con firmeza, dejando claro que tiene las pruebas necesarias para respaldar su versión de los hechos.

La situación entre Farfán y Darinka Ramírez ha estado marcada por una serie de acusaciones, especialmente por parte de la joven, quien recientemente presentó una denuncia de violencia psicológica contra el exfutbolista. Sin embargo, a pesar de las tensiones, Farfán ha intentado dar su versión de los hechos, defendiendo su postura de que solo se iba a hacer responsable de su hija y que no tenía intención de asumir ninguna responsabilidad hacia Darinka.

Papá de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y le hace fuerte advertencia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

¿Qué dijo Jefferson Farfán?

En la entrevista telefónica que dio Jefferson Farfán en América Hoy, el exjugador afirmó que su único interés era cuidar de su hija y que no tenía responsabilidad hacia Darinka Ramírez.

“Yo hablé con sus padres para decirles que yo me voy a hacer cargo de mi hija y que iba a ser el responsable de mi hija, que es muy diferente”, explicó Farfán. Sin embargo, el padre de Darinka no dudó en contradecirlo, señalando que las palabras de Farfán no eran ni remotamente precisas.

Jefferson Farfán responde a ⁠Darinka Ramírez tras acusaciones en Magaly TV La Firme.

Darinka Ramírez le reclamaba a Jefferson Farfán y mostró videos que la visitaba

Hace poco, Darinka compartió cómo descubrió las salidas nocturnas de Jefferson Farfán, y cómo estas le generaron sentimientos de frustración y desconfianza. “En agosto de 2024, me lo encontré en una discoteca. Yo también salía de vez en cuando, y él me reclamó de forma agresiva. Me dijo: ‘¿por qué estás ahí?’”, recordó la influencer. La situación llegó a tal punto que Farfán, molesto por su presencia en el mismo lugar, la llevó en su carro a otro de sus departamentos, donde pasó la noche.

A lo largo de la entrevista con Magaly Medina, la modelo también compartió cómo el comportamiento del expelotero cambió con el tiempo. “Cuando le reclamaba, él me decía que era ‘enferma’ y que debía ir al psicólogo. A veces, las cosas parecían solucionarse, pero siempre volvían a lo mismo”, agregó.

Papá de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán y le hace fuerte advertencia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme