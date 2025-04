‘El Monstruo’ logra eludir su captura durante megaoperativo en Brasil: premier confirma tres muertos en enfrentamiento

Gobierno informa sobre un megaoperativo en conjunto con la policía de Brasil y Perú en Sao Paulo contra El 'Monstruo'. Canal N

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, informó este miércoles sobre un megaoperativo llevado a cabo en São Paulo, Brasil, cuyo objetivo era la caída de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, uno de los criminales más buscados en Perú.

“Está en pleno desarrollo (...) La Policía Militar brasileña, a través de una fuerza de élite, y miembros de la Policía Nacional, convocados específicamente para estas operaciones, han tenido un enfrentamiento con unos criminales”, detalló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El premier explicó que, según la información obtenida, se trataría de una organización criminal transnacional vinculada con ‘El Monstruo’, cuyo rastreo se ha extendido a “varios países” de la región. “Se da cuenta de un policía brasileño fallecido, de otro efectivo herido, de dos muertos de la organización criminal y dos heridos”, indicó.

‘El Monstruo’, por quien el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de medio millón de soles por datos que lleven a su ubicación, logró eludir su captura. No obstante, “la persecución será incesante, y esperamos los buenos resultados de esta operación y no hacemos más que atribuir el reconocimiento al gobierno y las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado por permitirnos participar de esta actividad”, señaló Adrianzén.

'El Monstruo' criminal tendría fortuna de más de 10 millones de soles producto de extorsiones| Panorama

“Confiamos en que el largo brazo de la ley pronto alcanzará a este criminal y será traído a Perú para purgar condena por los gravísimos delitos que ha cometido”, agregó. Precisó que, desde hace algunos días, agentes de PNP están operando en conjunto con "las fuerzas de seguridad de Brasil en la búsqueda y captura de este delincuente terrorista”, de quien “se tenía información de su ubicación”.

“Se nos dice que no hacemos nada, pero no podemos andar diciendo lo que estamos haciendo porque, si no, advertimos a los delincuentes y se dan a la fuga. Pero crean que es un trabajo pacienzudo que tiene semanas de elaboración”, comentó.

Posteriormente, el premier leyó un mensaje desde su teléfono con información actualizada del operativo, donde confirmó la detención de dos personas —Jeanpier Guevara Dávalos y Yolanda Ladera Cabanillas—, ambos ilesos, y la muerte de Jean Paul Guevara Dávalos, aunque dijo que aún se desconoce la causa.

“Eso es lo que tengo con información oficial, es lo que me está llegando. No puedo dar más que lo que he leído, es lo que me llega”, concluyó sin brindar detalles sobre los demás mencionados.

El Monstruo estaría en Lima Norte y buscaría alianzas con otras bandas criminales | ATV / Día D

Más buscado

El 28 de diciembre de 2023, el Gobierno incluyó a Moreno Hernández en la lista de los más buscados tras su condena a 32 años de prisión por delitos como secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas, cometidos durante su liderazgo de la banda criminal ‘Los Federales’.

Entre los raptos perpetrados por esta organización se destaca el caso de una escolar, quien fue rescatada después de cinco días de cautiverio en Carabayllo. Además, se le señala como el autor intelectual del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, de 27 años, quien logró escapar tres días después de haber sido captada en Lima Norte.

El programa Día D difundió imágenes en las que se le veía en un ambiente festivo, rodeado de billetes y bebidas alcohólicas, mientras lanzaba un mensaje a la PNP. Un primer clip lo expuso sentado junto a una piscina, con fajos de billetes y una cerveza. “Busquen bien, policías, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme, busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes”, desafió.

En otro video, grabado en un ambiente más privado, presuntamente en Lima Norte, se le observa frente a un televisor, con botellas de whisky de etiquetas verde y azul sobre una mesa. “Nunca le voy a agachar la cabeza a la Policía, jamás, nunca. Esos se metieron a mi casa en provincia, yo sé todo, a cada uno le va a llegar su hora. No toda la vida van a ser coroneles, generales, y mientras yo siga vigente, nadie me va a subestimar, nadie”, apuntó.

“Todos los días me canean mis brazos derechos. (...) Yo ya construí lo que debía construir. (...) Por las hue*** no me he llevado 12 pescados (personas) como para estar peleándome por un paradero de motos. Yo estoy en la jato (casa) de mi loca (pareja), en mi territorio, y acá me van a tener que matar, no fuera del país. Que tenga lo que tenga que pasar”, agregó.

Los videos, según fuentes cercanas a la investigación, parecían estar dirigidos a otro conocido criminal apodado ’El Ñato Juan’.