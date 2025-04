Gobierno afirma que ‘El Monstruo’ no está en Perú, pero video lo exhibe en fiesta: “Estoy en mi territorio, policías ineficientes”

Fuente: Cuarto Poder

El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, informó este jueves que El secuestrador Erick Moreno Hernández, conocido como ’El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, no se encuentra en el Perú, a pesar de que hace dos meses un video lo mostró burlándose de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se encontraba en una fiesta.

En diálogo con RPP, el premier explicó que la operación para capturarlo sigue en marcha, con un trabajo articulado entre las policías regionales. “Los buenos contactos y buenas relaciones que hay, permiten estar ahora suministrándonos recíprocamente información”, afirmó.

Adrianzén comparó la situación de ‘El Monstruo’ con la caída de otros líderes de bandas criminales, y se mostró optimista respecto a su caída. “Creo que, en ese ejercicio, como ha caído el líder del ‘gota a gota’ en Colombia, ‘El Monstruo’ también caerá dentro de poco con un trabajo articulado con otras policías”, indicó al resaltar que el actual ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, lleva menos de un mes en el cargo.

“El trabajo de inteligencia continúa. Hay muchas bandas, es muy variado el matiz de crímenes que se está realizando en el país, y tenemos que trabajar de manera muy puntual con pequeñas células y actuaciones, que es lo que se está haciendo”, agregó.

El Monstruo estaría en Lima Norte y buscaría alianzas con otras bandas criminales | ATV / Día D

El 28 de diciembre de 2023, el Ministerio del Interior incluyó a Moreno Hernández en la lista de los más buscados tras su condena a 32 años de prisión por delitos como secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas, cometidos durante su liderazgo de la banda criminal ‘Los Federales’.

Entre los raptos perpetrados por esta organización se destaca el caso de una escolar, quien fue rescatada después de cinco días de cautiverio en Carabayllo. Además, se le señala como el autor intelectual del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, de 27 años, quien logró escapar tres días después de haber sido captada en Lima Norte.

A pesar de que se creía que había huido a Brasil, en febrero pasado el programa Día D difundió imágenes en las que se le veía en un ambiente festivo, rodeado de billetes y bebidas alcohólicas, mientras lanzaba un mensaje a la PNP. Un primer clip lo expuso sentado junto a una piscina, con fajos de billetes y una cerveza. “Busquen bien, policías, aprendan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme, busquen bien, sinvergüenzas, ineficientes”, desafió.

En otro video, grabado en un ambiente más privado, presuntamente en Lima Norte, se le observa frente a un televisor, con botellas de whisky de etiquetas verde y azul sobre una mesa. “Nunca le voy a agachar la cabeza a la Policía, jamás, nunca. Esos se metieron a mi casa en provincia, yo sé todo, a cada uno le va a llegar su hora. No toda la vida van a ser coroneles, generales, y mientras yo siga vigente, nadie me va a subestimar, nadie”, apuntó.

El líder de una peligrosa banda criminal se atribuyó el ataque contra el bus de la conocida agrupación musical ' Armonía 10' que terminó con la muerte del cantante 'El Ruso'. (Crédito: ATV)

“Todos los días me canean mis brazos derechos. (...) Yo ya construí lo que debía construir. (...) Por las hue*** no me he llevado 12 pescados (personas) como para estar peleándome por un paradero de motos. Yo estoy en la jato (casa) de mi loca (pareja), en mi territorio, y acá me van a tener que matar, no fuera del país. Que tenga lo que tenga que pasar”, agregó.

Los videos, según fuentes cercanas a la investigación, parecían estar dirigidos a un conocido criminal apodado ‘El Ñato Juan’, con quien “El Monstruo” se muestra amistoso y plantea posibles alianzas en el mundo del crimen.

Presunta protección policial

Anteriormente, el exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, denunció que algunos efectivos de la PNP filtran información y colaboran con el criminal. “Nosotros habíamos identificado a unos 10 suboficiales sospechosos, además de los dos que descubrimos que trabajaban en la misma BRECC y que fueron sacados”, denunció.

“Recordar estas cosas me indigna y me conmociona, porque yo ya estaba a punto de agarrar a ‘El Monstruo’. Yo no hablo con el hígado, estoy defendiendo a la sociedad. Y hablo porque he recuperado mi derecho como civil y ahora sí puedo decir las cosas como son”, zanjó.