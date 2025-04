Desde Nadine Heredia hasta Haya de la Torre: los personajes de la política peruana que pidieron asilo para evitar una persecución o la justicia

Nadine Heredia fue sentenciada este martes a 15 años de prisión efectiva. (Foto: Infobae Perú / Andina)

La exprimera dama Nadine Heredia Alarcón ha solicitado oficialmente asilo político en la Embajada de Brasil en Lima, tras ser condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos en el marco del emblemático caso Odebrecht. El pedido se da apenas horas después de que el Poder Judicial emitiera la sentencia en primera instancia, lo que ha reavivado un debate histórico en torno al uso de esta herramienta para evitar la cárcel, por figuras políticas peruanas.

La solicitud de Heredia se ampararía en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, ratificada por el Perú y Brasil, que permite a las personas buscar refugio en sedes diplomáticas cuando consideran que su vida, libertad o integridad están en peligro por causas políticas.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), este tipo de protección está destinada a quienes enfrentan persecución por razones políticas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que debe otorgarse cuando existe un riesgo real a la vida o libertad.

Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, fue encontrada culpable junto a varios colaboradores de haber canalizado, de manera irregular, fondos provenientes del extranjero para financiar la campaña presidencial de 2011. Como era de esperarse, la exprimera dama negó los cargos y sostuvo que se trata de una persecución política, razón por la cual busca protección en territorio brasileño.

Los nexos de Ollanta Humala y Nadine Heredia con Lula que enturbian el pedido de asilo. Foto: Composición Infobae Perú

Este hecho nos hizo recordar una larga serie de intentos de asilo de políticos peruanos en los últimos años, situaciones que estuvieron marcadas por el conflicto entre la política nacional y la justicia.

Otros casos de asilo político

1. Lilia Paredes (2022): La ex primera dama y esposa del expresidente Pedro Castillo obtuvo asilo político en México en diciembre de 2022, tras la detención de su esposo. Ella y sus hijos se refugiaron en la Embajada del mencionado país, que gestionó un salvoconducto para que abandonaran el país.

2. Pedro Castillo (2022): El expresidente intentó solicitar asilo en la Embajada de México el 7 de diciembre de 2022, tras anunciar la disolución del Congreso. Fue detenido antes de llegar a la sede diplomática. Su par norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Castillo había pedido asilo y que estaban dispuestos a otorgárselo.

3. Eliane Karp (2023): Aunque no solicitó asilo formalmente, la ex primera dama viajó a Israel en 2023, presuntamente para evitar su extradición al Perú, donde aún enfrenta cargos por lavado de activos vinculados al caso Ecoteva. Usó su pasaporte israelí tras abandonar Estados Unidos.

Nadine Heredia, Lilia Paredes y Eliane Karp evadieron la justicia peruana. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

4. Alan García (2018): El fallecido expresidente solicitó asilo en la Embajada de Uruguay en Lima tras una orden de impedimento de salida por el caso Odebrecht. Uruguay rechazó el pedido, señalando que en el Perú los poderes del Estado funcionaban con independencia y no había persecución política.

5. Jorge del Castillo (2000): Durante la crisis del régimen de Alberto Fujimori, se conoció que varios políticos del APRA consideraron la posibilidad de solicitar asilo por temor a represalias. Aunque el ex primer ministro Jorge del Castillo no formalizó un pedido, el tema fue discutido en medios y círculos diplomáticos.

6. Víctor Raúl Haya de la Torre (1949-1954): El fundador del APRA protagonizó uno de los casos más emblemáticos del continente. Se refugió en la Embajada de Colombia en Lima durante más de cinco años, tras ser perseguido por el régimen de Manuel A. Odría. El gobierno peruano se negó a otorgar el salvoconducto, generando una prolongada tensión diplomática con Colombia.

En el caso de Nadine Heredia, expertos en derecho internacional señalaron que el pedido de asilo diplomático no suspende automáticamente el cumplimiento de una condena, y que su concesión -o no- dependerá de la evaluación que realice el gobierno brasileño sobre la existencia o no de persecución política.