Nadine Heredia está internada en una clínica por delicado estado de salud, según su familia: exprimera dama tiene orden de captura

Madre de Nadine Heredia que su hija está hospitalizada - Latina Noticias

La exprimera dama Nadine Heredia, condenada este martes en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos relacionado con aportes ilícitos a las campañas de 2006 y 2011, se encuentra internada en una clínica local, según su familia.

Un despacho de Latina Noticias informó que la madre de Heredia, Antonia Alarcón, retiró algunas pertenencias de su residencia en Surco, acompañada del hijo menor de la expareja presidencial. Más tarde, se la volvió a ver ingresando al inmueble, pero esta vez salió acompañada con uno de los abogados de su hija.

Pasadas las 13:30 horas, un equipo de la División de la Policía Judicial y Requisitoria llegó hasta la propiedad. La televisora también refirió que la exprimera dama, para quien el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional emitió una orden de captura, habría sido sometida a una intervención quirúrgica. Sin embargo, aún no se han revelado detalles específicos sobre su estado de salud, aunque su defensa señaló que es “delicado”.

La misma pena fue impuesta al expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien sí se presentó a la audiencia y será puesto a disposición de la Policía Judicial. Ambos deberán cumplir la condena en un establecimiento penitenciario que será determinado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Poder Judicial dictó 15 años de prisión en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso aportes de campaña. | Canal N

El tribunal determinó que, en el caso de Heredia, se descontará el tiempo que estuvo detenida entre el 14 de abril de 2017 y el 30 de enero de 2018, lo que corresponde a ocho meses y 16 días. Además, la sentencia establece el pago de “730 días-multa, equivalentes a S/ 5,418”, cantidad que debe ser entregada al tesoro público “dentro del plazo legal correspondiente”.

También se impuso una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al Partido Nacionalista Peruano (PNP) como parte de la misma resolución. Durante la lectura del fallo, Humala fue visto haciendo llamadas o chateando. La expareja presidencial, citada a juicio oral en febrero de 2022, enfrentaba solicitudes fiscales de 20 años de prisión para él y 26 años y seis meses para ella.

Viaje para diagnóstico

En junio de 2023, el Poder Judicial autorizó excepcionalmente a Heredia a viajar a Colombia por tres días para someterse a una prueba de detección de cáncer. El permiso fue otorgado por razones de salud, ya que el examen solo podía realizarse en el extranjero.

La exprimera dama no había podido viajar previamente debido a que su historia clínica no fue validada por especialistas del Ministerio de Salud. Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, precisó entonces que el documento médico no visibilizaba “afectación” a su “derecho a la salud” ni abundaba detalles del procedimiento.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son la primera pareja presidencial en ser condenados. (Foto: Difusión)

Heredia fue incluida en la acusación debido a su participación activa en las actividades del Partido Nacionalista, incluida la recolección de fondos, y en las decisiones del gobierno presidido por su esposo, más allá de sus funciones. Ante el tribunal, aseguró anteriormente que nunca recibió dinero de Venezuela, “ni del presidente Lula en Brasil o de alguna empresa brasileña”.

Añadió que la investigación demostró que no hubo valijas diplomáticas transportando dinero para las campañas de 2006 o 2011. Además, afirmó que no ocupó un cargo público, ni tuvo un despacho en el Palacio de Gobierno, ni recibió remuneración del Estado. “Mi labor como apoyo (al mandatario) fue ‘ad honorem’, incluso se han archivado investigaciones por usurpación de funciones”, indicó.

Por su parte, en una entrevista con EFE, el exgobernante afirmó que, si Odebrecht envió dinero para financiar su campaña, este fue robado por el exdirector de la empresa en Perú, Jorge Barata. “Si esa tesis de que, efectivamente, Marcelo (Odebrecht) había dispuesto a Barata (para enviar dinero a su campaña), lo que yo pienso, primero, (es que) no creo que eso haya pasado, pero, si es que eso ha pasado, Barata se robó la plata”, manifestó.