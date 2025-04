Mario Vargas Llosa y su relación con la ‘U’: el día que decidió ser hincha del club y el discurso que pronunció en el estadio

Mario Vargas Llosa y su relación con la ‘U’. (CMD)

Mientras en el Estadio Monumental se celebraban con euforia los goles de Universitario de Deportes, en una habitación de Lima se vivía una escena completamente distinta: el fallecimiento de Mario Vargas Llosa llenaba de dolor a su familia. El ilustre escritor, cuya vida estuvo llena de logros literarios, partía a los 89 años.

No se sabe con certeza si el autor presenció el partido de la ‘U’. Lo que sí se ha confirmado es que sus hijos lo acompañaron en sus últimos momentos. “Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz", comunicó Álvaro Vargas Llosa a través de su cuenta en X.

La alegría de muchos hinchas de la ‘U’ no fue completa al conocerse la noticia durante la transmisión del encuentro ante Melgar. El partido no se detuvo, pero el narrador deportivo interrumpió brevemente su relato para evocar una frase del literato arequipeño: “Un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes lo escogen”.

El comentarista del cotejo transmitido por Gol Peru recordó que Vargas Llosa era hincha de Universitario, una afición que nació en su infancia. Tenía apenas 11 años cuando, en un clásico entre Alianza Lima y Universitario, decidió ser hincha del equipo crema. Esa pasión lo acompañaría hasta el final de sus días.

Mario Vargas Llosa y su relación con la ‘U’

El autor de ‘La ciudad y los perros’ se convirtió en hincha de Universitario de Deportes a los 11 años, una edad en la que ya disfrutaba no solo de ver partidos, sino también de jugarlos. En ese entonces, asistió al Estadio Nacional del Perú con el uniforme completo del club.

¿Estuvo en las tribunas o en el campo? Esta pegunta fue despejada el 2 de febrero de 2011, durante la ‘Noche Crema’ en el Estadio Monumental. En ese día, Vargas Llosa fue ovacionado por cerca de 60 mil aficionados, quienes escucharon anécdotas relacionadas con su vínculo con el club merengue.

(elbocon.pe)

“Para mí, uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia es haberme puesto la camiseta de la ‘U’ y defendido los colores de mi club como calichín en un partido en el Estadio Nacional ante Deportivo Municipal. No sé si llegué a patear alguna vez la pelota, pero en mi memoria ha quedado grabada esa experiencia como una de las más ricas e intensas que he vivido”, expresó desde el gramado.

Ese homenaje incluyó la entrega de una medalla y el nombramiento como socio honorario del club, gesto que fue celebrado con una gran ovación por parte del público. En otro momento de su intervención, Vargas Llosa se refirió con emoción a lo que representa Universitario en su vida: “La ‘U’ es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición”.

“La ‘U’ nos ha hecho vibrar a lo largo de los años, nos ha hecho gozar y sufrir, renacer de entusiasmo con su garra, con su pundonor, con un nombre al que se han unido peruanos de todas las regiones, de todas las etnias y creencias. La ‘U’ es una de las expresiones más fraternas que tiene el Perú”, agregó.