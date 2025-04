Mario Vargas Llosa y su crítica a la política peruana: desde su discurso hasta sus controversiales posturas

Mario Vargas Llosa y su crítica a la política peruana| Andina (Composición Infobae Perú)

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, murió a los 89 años. El reconocido escritor no solo ha tenido presencia en el mundo de la literatura, sino también en la política peruana. Una de las más recordadas apariciones del narrador sería cuando se enfrentó a Alberto Fujimori para llegar a Palacio de Gobierno con el Fredemo.

En 1990, a pocos días de llevarse a cabo la segunda vuelta, Vargas Llosa y Fujimori se presentaron en el debate electoral. Sin embargo, a pesar de su dominio en los temas, el oriundo de Arequipa no pudo llegar al sillón presidencial.

Tras perder las contiendas electorales, Vargas Llosa dejó el país para irse a vivir a España. El escritor narró que los peruanos no le habían apoyado. Años después obtuvo la nacionalidad española. A pesar de que ya no residía en el Perú, no se alejó de la situación en el territorio nacional.

Mario Vargas Llosa fallecio a 88 años - EFE

Mario Vargas Llosa y la conexión con la política peruana

Mario Vargas Llosa daba paso al movimiento liberal. Aunque su candidatura fue polarizante, no logró ganar las elecciones.

Además, Vargas Llosa precisaba que buscaba privatizar el sector público con la finalidad de que “sean capaces” de dar los servicios que corresponden.

La relación de Vargas Llosa con el régimen de Fujimori se intensificó tras el autogolpe de 1992, cuando Fujimori cerró el Congreso y reformó la Constitución de manera autocrática. El escritor peruano criticó abiertamente estos actos, configurando una postura crítica y destacada contra la dictadura impuesta por Fujimori.

Mario Vargas Llosa y su crítica a la política peruana| El Peruano/Rómulo Luján

Acto que volvería a recordar en el 2022 tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Además, pidió a Dina Boluarte contar con un Gabinete de “ancha base”. Sin embargo, en el Perú se registraron protestas a nivel nacional en rechazo a la jefa de Estado, reportándose 49 fallecidos.

El escritor hispano peruano también fue reconocido con el Gran Collar de la Orden del Sol, la máxima distinción nacional, por la mandataria Boluarte, lo que ocasionó críticas por las muertes en su Gobierno.

(El Peruano)

Una palabra influyente

En el Perú, en los últimos 20 años, la mayoría de mandatarios están involucrados en actos de corrupción. De esta manera, el Premio Nobel de Literatura fue una de las figuras influyentes en el país, por lo que no solo tuvo críticas contra candidatos presidenciales, sino también mostró su apoyo e incluso al que un día criticó.

En el 2011, el autor de ‘Conversación en La Catedral’ envió un mensaje a los peruanos para que voten por Ollanta Humala cuando se enfrentó con Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular volvería a quedar en segunda vuelta y compitió con Pedro Pablo Kuczynski. Vargas Llosa volvería apoyar al contrincante de Fujimori.

PPK ganó las elecciones, pero no completó su mandato al renunciar en el 2018 a la presidencia. Ante ello, el escritor calificaría como “uno de los peores presidentes”.

En el 2021, Pedro Castillo y, por tercera vez, Keiko Fujimori postularía como candidata, pero tampoco pudo ganar. Es en este año que el Premio Nobel de Literatura le dio el respaldo a la familia Fujimori. En este sentido, señalaba que con el profesor chotano, el Perú no podría “salvar” su democracia.

Las críticas continuaron y se hicieron más fuertes con el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022.